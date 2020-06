Cuba reporta 3 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 32 altas médicas

De los 3 nuevos casos:



Detalles de los tres casos confirmados:





Se reporta un paciente en estado crítico y ninguno en estado grave:



COVID-19 en el mundo



¿Cómo se detectan los casos asintomáticos?

¿Por qué hay mayor incidencia de casos en occidente y centro?

El consumo de alcohol ni el tabaco protegen contra la COVID-19

Al cierre de este sábado, Cuba reportó 3 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2312 personas positivas al SARS-CoV-2; no se lamentó ningún fallecido, y fueron dadas - altas médicas, informó este domingo en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que se encuentran ingresados en hospitales un total de 259 pacientes, en vigilancia 12, 125 sospechosos, y 122 casos activos confirmados. Otras 522 personas se vigilan desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron este sábado 2 352 muestras. Así, el país acumula 151 164, de las que cuales 2312 (1.5%) han sido positivas desde el inicio de la epidemia en Cuba.De los 2312 casos confirmados:Se mantienen ingresados 122 casos activos , de ellos 121 presentan una evolución clínica estable.Se acumulan 85 fallecidos (ninguno en el día de ayer), para una tasa de letalidad de 3.68 % que coloca a Cuba en el lugar 18 en la región respecto a este indicador.Se reportan dos evacuados.Del total, 2103 (91%) pacientes se han recuperado de la enfermedad (32 altas en el día de ayer)Se reporta un paciente crítico.Todos son cubanosTodos son de La Habana (2 Cotorro y 1 Cerro)Todos son contactos de casos confirmados previamenteTodos son del sexo femeninosTodos los casos son asintomáticosDos pertenecen al grupo de edad entre 20 y 60 años, uno más de 60 años.No se diagnosticaron niñosCiudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 57 contactos.Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 78 años de edad. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comenzó con polipnea ligera y radiología positiva por lo que se decidió su traslado a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Edemas en miembros inferiores. Hemodinámicamente estable. Ecocardiograma, Cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal. Rx tórax Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares en forma de parches, hoy más aereados los vértices. Se reporta en estado crítico.Hasta el 20 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 asciende a 8 millones 634 mil 575 casos confirmados (+ 177 mil 270) y 460 mil 081 fallecidos (+ 6 mil 199) para una letalidad de 5,33 % (-0,04).La región de las Américas reporta 4 millones 282 mil 308 casos confirmados (+ 111 mil 693), el 49,59% del total de casos reportados en el mundo, con 219 mil 072 fallecidos (+ 3 mil 335) para una letalidad de 5,12% (-0,05).Al comentar sobre cómo se detectan los casos asintomáticos y que se desconocen la fuente de infección el especialista explicó que se hace a partir de los estudios que desarrolla el país.“También hemos hecho estudios en centros de trabajos y comunidades donde no hay transmisión y a partir de ese momento se desarrollan las acciones de control”, detalló.Sobre el por qué hay mayor incidencia de casos en el occidente y el centro del país el doctor explicó que esto no solo tiene que ver con el comportamiento de la población, sino que interviene la complejidad epidemiológica a partir del número de extranjeros, la movilidad, el número de casos.“No es solo una cuestión de disciplina e higiene de la población, aunque reconocemos que a veces ha habido incumplimiento de las mismas”.Según algunos estudios los fumadores tienen menos posibilidades de desarrollar un estadio grave de la enfermedad, sin embargo, las indagaciones más noveles insisten que sí es dañino para el desarrollo de la enfermedad, aseguró el especialista.“Sabemos que este un hábito que no se quita tan rápido, pero es una recomendación que debemos hacer. El tabaquismo muchas veces es un factor de riesgo de otras enfermedades crónicas no transmisibles”.En el caso del alcoholismo también es un mito que proteja al organismo de la enfermedad ya que afecta el sistema inmunitario, y debilita el distanciamiento social.