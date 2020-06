Matanzas a la recuperación; La Habana con buen paso

El grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, que encabezan diariamente desde el Palacio de la Revolución el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aprobó este lunes el pase de la provincia de Matanzas a la fase uno de la primera etapa de la recuperación, con lo cual solo resta la capital del país por entrar a ese momento.Según detalló el Primer Ministro, la decisión se hace efectiva desde este 23 de junio en todos los municipios matanceros. Así la occidental provincia se suma a los catorce territorios de la Mayor de las Antillas que ya han ingresado, gradualmente, a la nueva normalidad. A seis días de que Cuba decretara la primera fase de la desescalada, Matanzas logra cumplir con los cinco indicadores definidos por el Ministerio de Salud Pública. Como se informó en la nota oficial del Consejo de Ministros, del pasado 18 de junio, estos son: la tasa de incidencia, el índice reproductivo, los casos activos, el número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos quince días y los eventos de transmisión local de la enfermedad.Al respecto, el gobernador Mario Sabines Lorenzo informó a la dirección del país que la provincia ha contabilizado 204 casos desde el inicio de la transmisión de la COVID-19 y quedan allí solo dos personas activas y hospitalizadas. Desde hace ocho días, no se reportan nuevos enfermos y no existen graves ni críticos en las instituciones de Salud dedicadas al tratamiento de ese peligroso padecimiento.Hasta la fecha, agregó, se han recuperado 195 personas, lo que representa el 95,09% del total de contagiados. En las instalaciones de aislamiento solo están recluidos 8 viajeros y 208 trabajadores de Salud, después de terminar su encomiable labor de combate a la epidemia.En el encuentro rindió cuenta la provincia de La Habana, que también está trabajando a fondo para mantener bajo control la enfermedad y pasar a la recuperación. Sobre ese tema, la vicegobernadora Yanet Hernández Pérez precisó que en la última jornada en la capital se procesaron 1 533 muestras PCR, de las cuales solo 3 resultaron positivas, todas con fuentes de transmisión demostrada.En los hospitales de La Habana permanecen ingresadas 108 personas confirmadas con la COVID-19, una cifra que ha ido bajando en las últimas jornadas. La tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes también disminuye y este lunes estaba en 5.43.Al respecto de ese trabajo en la capital de todos los cubanos, Marrero Cruz, al dar a conocer la noticia sobre la entrada de Matanzas a la recuperación, convocó en nombre del Consejo de Ministros a los habaneros: “a no cesar en ese empeño y así lograr que la capital pueda, próximamente, incorporarse a la etapa de recuperación”.Sobre sus experiencias en la desescalada, hablaron en esta reunión del grupo temporal de trabajo los gobernadores de Cienfuegos y Sancti Spíritus, quienes afirmaron que ambos territorios transcurren con normalidad este primer período de la recuperación. Precisaron que, siguiendo todas las medidas higiénicas, se han abierto con limitaciones actividades como el transporte, las consultas hospitalarias, los servicios jurídicos, la gastronomía, el Campismo Popular, los círculos infantiles, las piscinas públicas y el acceso a las playas.En medio de esa vuelta a la nueva normalidad, Cuba sigue logrando números alentadores, como los informados este lunes por el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda: “De los 2 mil 315 pacientes diagnosticados, se mantienen confirmados e ingresados 115; de ellos 114 presentan una evolución clínica estable; no se reporta ningún fallecido este día; y se otorgaron 10 altas médicas”.En la Mayor de las Antillas, dijo, se contabilizan ya 2 mil 113 pacientes recuperados de la COVID-19, el 91,4% del total. Una cifra que habla de esperanzas y de un país comprometido con la vida de su gente.