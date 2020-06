Cuba reporta 3 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 10 altas médicas

Al cierre de este lunes, Cuba reportó 3 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2318 personas positivas al SARS-CoV-2, registró 10 altas médicas y no se lamentó ningún fallecido, informó este martes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica un total de 217 pacientes, en vigilancia 11, sospechosos 98, y 108 casos activos confirmados. Otras 266 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud. Para COVID-19 se estudiaron este lunes 2 148 muestras. Así, el país acumula 155 381, de las que cuales 2318 han sido positivas desde el inicio de la epidemia en Cuba.Según precisó el doctor Durán, en la jornada se procesaron muestras de todas las provincias del país."De La Habana el número mayor, 1520 muestras, pero para mencionar las más significativas, de Pinar del Río 104, de Mayabeque 59, de Matanzas 96, de Camaguey 58, de Holguín 60, de Santiago de Cuba 98, y del municipio especial Isla de la Juventud 55".Los tres fueron cubanosUno fue contacto de casos confirmados, y en dos no se precisa la fuente de infección dosDos (66,7%) fueron mujeres, y hombres uno (33,3%)Por grupos de edades, fueron uno menor de 20 años (33,3%), uno de 40 a 60 años (33,3%) y uno mayor de 60 años uno (33,3%)1 resultó asintomáticoCiudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 9 contactos.Ciudadano cubano de 64 años, residente en el municpio Cerro, provincial La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 18 años, residente en el munucipio Guanabacoa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 14 de contactos.Se mantienen ingresados confirmados 108, de ellos 107 (99,0%) con una evolución clínica estableSe acumulan 85 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, y 2 mil 123 pacientes recuperados (91,6%).Se acumulan 101 (4, 43 %) casos en los que no se identificó la fuente de contagio1150 son del sexo femenino y 1168 del sexo masculino250 han sido menores de 20 años, de los cuales 231 ya están de alta, y el resto se mantiene ingresado con evolución favorableUn total de 2123 personas han sido dadas de alta médica1254 pacientes han sido asintomáticosSegún informó el doctor Durán en la conferencia de prensa, al cierre del lunes 22 de junio se reporta 1 paciente crítico y ninguno en estado grave.Ciudadana cubana, de 78 años. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comenzó con polipnea ligera, radiología positiva, por lo que se decide su traslado a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con edemas en miembros inferiores, con sangrado discreto a través del tubo orotraqueal, ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Ecocardiograma. Cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares en forma de parches.Hasta el 22 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19. Ascienden a 8 millones 925 mil 399 los casos confirmados (+ 129 mil 930) y 468 mil 257 fallecidos (+ 3 mil 963) para una letalidad de 5,25 % (-0,03).