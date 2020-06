Junto al país, La Habana arrecia su batalla contra la COVID-19

Junto al país, La Habana arrecia su batalla contra la COVID-19La Habana es, este martes, la única provincia del país que no ha pasado a la fase uno de la etapa de recuperación de la COVID-19. En ella permanecen ingresados un total de 102 casos activos confirmados del nuevo coronavirus, tres de ellos en la última jornada, y mayoritariamente con fuente de infección conocida; dos eventos de transmisión local abiertos; una tasa de incidencia por cada 100 000 habitantes de 5,20 en los últimos 15 días y con tendencia al descenso en ese periodo; así como un índice reproductivo de la enfermedad de 0,62.



“Un estricto seguimiento se mantiene en el territorio a cada uno de esos cinco indicadores sanitarios definidos por el Ministerio de Salud Pública para la transición a las diferentes fases de la etapa de recuperación”, aseguró la vicegobernadora habanera, Yanet Hernández Pérez, a través de videoconferencia, en la habitual reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus que dirigen el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

En estos momentos —comentó Hernández Pérez— el único de estos indicadores que se incumple es el de los casos activos, que representan el 8,06% de los 1 264 que en la capital se han confirmado desde el inicio de la epidemia y requiere descender a un 5% para pasar al menos a la fase uno de la próxima etapa.



Transcurridas las primeras horas de que la provincia de Matanzas se uniera a otros 14 territorios en la fase uno de la recuperación, el gobernador Mario Sabines Lorenzo dio a conocer que la jornada transcurrió con tranquilidad y poco a poco se han ido reiniciando diversos servicios. Dijo que ya está en funcionamiento el transporte, en todas las rutas que estaban previstas, incluido el tren Matanzas-Los Arabos.



Detalló también que este miércoles debe comenzar la venta de reservaciones, tanto para los hoteles como para las instalaciones de Campismo; varios restaurantes han retomado sus habituales actividades, teniendo en cuenta las medidas correspondientes. En tanto, se mantienen las ofertas de servicios a domicilio en varios de ellos.



Recordó que hasta la jornada del lunes solo permanecen hospitalizados dos casos activos y continúan descendiendo las cifras de los ingresos de personas con síntomas asociados a la COVID-19 y de los contactos en los centros de aislamiento.



Durante la cita en el Palacio de la Revolución, se conoció igualmente acerca de cómo han ido transcurriendo las últimas jornadas en las provincias de Las Tunas y Ciego de Ávila, desde que el 18 de junio ambas comenzaron a transitar por la fase uno de la etapa de recuperación.



Tras 37 días sin reportarse casos positivos a la COVID-19 en el Balcón del Oriente cubano, el gobernador Jaime Ernesto Chiang Vega aseveró que en el territorio persiste un riguroso examen de las medidas orientadas para esta fase y de manera particular las higiénico-sanitarias en todos los escenarios, cuyo cumplimiento se evalúa de manera diaria por el Consejo de Defensa Provincial.



Entre las principales direcciones de trabajo destacó que se concede especial seguimiento a la producción, distribución y comercialización de alimentos para la población; y el enfrentamiento a las manifestaciones de delitos, indisciplinas, ilegalidades y acaparamientos. A su vez, refirió que no se descuidan la protección de las personas vulnerables; la atención a instituciones sociales; la pesquisa activa; así como la organización y aseguramiento para la culminación del actual curso escolar y el inicio del próximo.



Informó que en el transcurso de estos días se ha reincorporado aproximadamente el 50,8% de los trabajadores por cuenta propia que habían recesado sus actividades, fundamentalmente transportistas; y ya labora el 67,4% de los trabajadores interruptos, los restantes deben hacerlo antes de concluir el mes de junio. Más de 30 000 trabajadores están en la modalidad a distancia y otros 1 319 realizan teletrabajo, puntualizó.



A propósito de Ciego de Ávila, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, notificó el cierre del evento de transmisión local de la enfermedad en Turiguanó, municipio de Morón, con el cual ya suman 43 hechos de este tipo que han concluido, de los 45 que se han contabilizado en la Mayor de las Antillas.



Al respecto, el gobernador avileño Tomás Alexis Martín Venegas precisó que en el áreaÂÂ se han adoptado diversas medidas para la continuidad y el seguimiento de la situación epidemiológica, de acuerdo con el protocolo previsto por los especialistas del MINSAP.



Por otra parte, ratificó que por 28 días no se han confirmado casos positivos del nuevo coronavirus en la provincia y solo permanecen en aislamiento 11 personas, dos de ellas contactos y nueve viajeros internacionales.



Consideró que este primer periodo de recuperación transcurre con normalidad y de manera particular especificó que se ha trabajado con intensidad en lo referido a la transportación, teniendo en cuenta no solo las soluciones correspondientes a la fase uno, sino también previendo las que se relacionan con las dos siguientes, para evitar la ocurrencia de complicaciones en las jornadas venideras.



Así, de manera gradual y ordenada, Cuba transita con pasos firmes en su enfrentamiento a la COVID-19, sin descuidar ninguno de los detalles que deciden el éxito de las diferentes acciones que el Gobierno cubano se ha propuesto llevar adelante. En todo ello, ya lo sabemos, resulta primordial desterrar el exceso de confianza.