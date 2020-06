Cuba reporta un nuevo caso positivo a la COVID-19, ningún fallecido y siete altas médicas

Al cierre de este martes, Cuba reportó un nuevo caso de COVID-19, para un acumulado de 2 319 personas positivas al SARS-CoV-2 y no se lamentó ningún fallecido, informó este miércoles en su cuenta de Twitter, minutos antes de la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.“Que alegría, un solo caso hoy y sin fallecidos. Le estamos partiendo el gajo al nuevo coronavirus. Los habaneros ya están viendo la luz al final del túnel. Nuestro pueblo se merece un buen verano. No obstante; siempre mantengamos las medidas sanitarias”, escribió Marrero. En conferencia de prensa, Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), dijo que al cierre del 23 de junio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 214 pacientes. Otras 250 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.Para COVID-19 se estudiaron 2 006 muestras, resultando una muestra positiva. El país acumula 157 387 muestras realizadas y 2 319 positivas (1,5%).

Detalles del caso confirmado:



Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



De los 2 319 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 102 y de ellos 101 (99%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 85 fallecidos para una letalidad de 3,66%, dos evacuados y 2 130 pacientes recuperados (91,9%). Se reporta un paciente crítico y ninguno en estado grave.



De los 2 319 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



2 015 (88,4%) personas han sido contactos de casos confirmados.

En 101 (4,43%) casos aún se desconoce la fuente de infección.

161 (7,07%) tuvieron fuente de infección en el extranjero.

1 169 (50,4%) son del sexo masculino y 1 150 (49,6%) del femenino.

1 254 (54,07%) fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. En los últimos 15 días el 84,1% no presentaba síntomas.

250 han sido menores de edad y 243 (97,2%) ya fueron dados de alta.



Durán precisó que La Habana mantiene la mayor tasa de incidencia con 5,06, aunque disminuye con respecto al día anterior. “Matanzas, por su parte, mantiene la misma tasa. Las restantes provincias, aunque no presentan nuevos casos hace más de 15 días, continúan procesando muestras del SARS-CoV-2”.



Paciente en estado crítico:



Ciudadana cubana, de 78 años. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comenzó con polipnea ligera, radiología positiva por lo que se decide su traslado a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con edemas en miembros inferiores, no sangramiento, ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ecocardiograma, Cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal. Rx tórax lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares en forma de parches. Se reporta en estado crítico.



Las personas con herpes simple tipo 2 no son más propensas a contraer la COVID-19



Ante las preguntas de usuarios vía redes sociales, el doctor Durán dijo que el tener un herpes simple no hace a las personas más propensas de contagiarse con el nuevo coronavirus.



Es una enfermedad contagiosa que permanece prácticamente durante toda la vida. En el mundo, apuntó, 417 millones de personas de 15 a 49 años de edad se mantienen infectadas por el herpes simple tipo 2 y 3 700 millones menores de 50 años con el tipo 1.



El especialista dijo que “lo que sí se ha confirmado es que tener un herpes simple propicia la entrada del VIH SIDA”.



El uso del nasobuco es imprescindible en niños y bebés



Durán dijo que un niño tiene tantas posibilidades o más de contagiarse con el nuevo coronavirus como un adulto, por tanto, “es más que necesario el uso del nasobuco”, aseguró.



El especialista comentó que, aunque sea complejo para un pequeño mantenerse puesto la mascarilla, es necesario su uso, “mucho más ahora con la llegada del polvo del Sahara”, recordó.



El doctor reiteró, de igual forma, que si no es imprescindible salir los menores de edad deberían permanecer en casa.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 23 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 asciende a 9 millones 063 264 casos confirmados (+ 136 865) y 471 681 fallecidos (+ 3 424) para una letalidad de 5,20 % (-0,05).



La región de las Américas reporta 4 millones 512 775 casos confirmados (+ 97 196), el 49,79% del total de casos reportados en el mundo, con 226 445 fallecidos (+ 2 098) para una letalidad de 5,02% (-0,03).