Cuba reporta cuatro nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y nueve altas médicas

Los cuatro casos diagnosticados fueron cubanos.

Tasa de incidencia en los últimos 15 días (por cada 100 000 habitantes):

De los 2 325 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Detalles de los casos confirmados:



Se reporta un paciente crítico y ninguno en estado grave.

Cuba cuenta con un riguroso protocolo de seguimiento a convalecientes de COVID-19

Se han realizado 28 tratamientos con suero hiperinmune

COVID-19 en el mundo

Al cierre de este jueves, Cuba reportó cuatro nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 325 personas positivas al SARS-CoV-2, nueve altas médicas y no se lamentó ningún fallecido, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto especificó que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 121 pacientes: 8 en vigilancia, 55 sospechosos y 58 confirmados. Otras 91 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud. Para COVID-19 se estudiaron 2 103 muestras, resultaron cuatro muestras positivas. El país acumula 161 674 muestras realizadas y 2 325 positivas (1,4%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmaron dos nuevos casos, para un acumulado de 2 325 en el país.2 son contactos de casos confirmados.En 2 no se precisó la fuente de infección.Dos son del sexo femenino, y dos masculinos.Los 4 casos fueron sintomáticos.2 son del grupo de 40 a 59 años de edad, y 2 son mayores de 60 años.3 casos pertenecen a La Habana (Cotorro) y 1 a Mayabeque (San José de Las Lajas).La Habana (4.73)Matanzas (0.28)Mayabeque (0.19)Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, se mantienen sin confirmar casos.Durán García explicó que al igual que en Mayabeque, puede ocurrir que aparezca algún caso en otra provincia, por lo que es importante realizar muestras y el pesquisaje en cada territorio, pues el riesgo está latente, y las personas comienzan con la movilidad pues todas las provincias, excepto La Habana, se encuentran en la fase uno de la etapa de recuperación.2 019 han sido contactos de casos confirmados (88,4%).161 con fuente de infección en el extranjero.Se acumulan 103 (4,5%) casos en los que no se identificó la fuente de contagio.1 154 son del sexo femenino y 1 171 del sexo masculino.1 256 pacientes han sido asintomáticos.Se acumulan 85 fallecidos, dos evacuados y 2 180 pacientes recuperados.Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.Ciudadana cubana, de 78 años. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comenzó con polipnea ligera, radiología positiva por lo que se decide su traslado a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con edemas en miembros inferiores, no sangramiento, ventilación mecánica, modalidad IPPV, compatible con distress respiratorio moderado, estable hemodinámicamente. Presenta cardiopatía hipertensiva. RX de tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares en forma de parches hoy mejor el vértice izquierdo. Se reporta en estado crítico.Javier Rodríguez Rubio, una de las personas contagiadas con la Covid-19, a su salida del Hospital Miliar de Camagüey Octavio de la Concepción y de la Pedraja, después de recibir el alta hospitalaria de la institución de salud, el 7 de abril de 2020. Foto: Rodolfo Blanco Cué/ACN.El director nacional de Epidemiología del Minsap afirmó que Cuba cuenta con un protocolo de seguimiento a todos los convalecientes de COVID-19, dadas las secuelas que puede dejar la enfermedad en un elevado número de pacientes que han manifestado, fundamentalmente, sus formas graves y críticas.“Una de las que más se menciona es la afectación respiratoria por fibrosis pulmonar, así como complicaciones neurológicas”, detalló el experto.Explicó que la isla tiene un protocolo estricto de seguimiento, que comienza desde el médico de la familia.“En ese nivel de atención comienza el estudio de los pacientes, a quienes se les realizan pruebas funcionales respiratorias y Rayos X, y en dependencia de las secuelas, se hace la valoración y seguimiento por otras especialidades médicas”, precisó.Durán García dijo que en el país “un número alto de pacientes no ha quedado con secuelas”.Añadió que existe un estudio, liderado por el Centro Nacional de Genética, “para realizar un grupo de investigaciones más completas en todas las personas que han padecido la COVID-19 en el país”.La investigación contempla aspectos que van a permitir identificar, caracterizar y dictar medidas en base al comportamiento de la enfermedad en la nación.En el país se han realizado 28 tratamientos con suero hiperinmune de pacientes recuperados de COVID-19 (26 en La Habana y dos en Villa Clara) los cuales han sido satisfactorios, afirmó Durán García.De acuerdo con el especialista, para ello se han efectuado hasta el momento 151 donaciones de plasma sanguíneo de pacientes convalecientes de la enfermedad.Recordó que el uso de plasma es una modalidad terapéutica que no es exclusiva de la COVID-19, y se usa en otras enfermedades infecciosas para reforzar el sistema inmunológico de otras personas en estado crítico o grave.“Aunque los pacientes con cuadro clínico crítico o grave de la enfermedad desarrollan anticuerpos, no son suficientes para enfrentar esas manifestaciones”, explicó.Agregó que el donante debe reunir un grupo de condiciones, primero que esté negativo a la COVID-19, hayan pasado 21 días después del alta clínica-epidemiológica y su sangre contenga títulos altos de anticuerpos, además de descartar otras enfermedades. También es necesario que exista compatibilidad de los grupos, y otros criterios de selección.Hasta el 25 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 9 394 607 casos confirmados (+165 558) y 482 468 fallecidos (+ 5 199) para una letalidad de 5,14% (-0,04).En la región las Américas se reportan 4 714 661 casos confirmados (+ 103 837), el 50,18% del total de casos reportados en el mundo, con 233 685 fallecidos (+3 606) para una letalidad de 4,96% (-0,03).En cuanto a la letalidad, Cuba pasó al lugar 19 en las Américas, y al 96 en cuanto al número de casos confirmados a nivel global.