Cuba reporta cinco nuevos casos de COVID-19, un fallecido y siete altas médicas

Cuba reporta cinco nuevos casos de COVID-19, un fallecido y siete altas médicasAl cierre de este viernes, Cuba reportó cinco nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 330 personas positivas al SARS-CoV-2; siete altas médicas y un fallecido, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 138 pacientes: nueve en vigilancia, 74 sospechosos y 55 confirmados. Otras 112 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.

Para COVID-19 se estudiaron 2 288 muestras y cinco resultaron positivas. El país acumula 163 962 muestras realizadas y 2 330 positivas (1.4%).



Durán García resaltó que por primera vez La Habana no reporta nuevos casos. Es la única provincia en Cuba que no ha entrado en la primera fase de la etapa pospandemia.



Los cinco casos diagnosticados fueron cubanos.



Uno de la provincia de Cienfuegos, pero que no se infectó en Cuba, por lo tanto no se incluye en la incidencia de esta provincia; y cuatro de Mayabeque, todos del municipio de San José de las Lajas.

Cuatro son contactos de casos confirmados.

Uno tiene la fuente de infección en el exterior. Se trata de una persona que llegó al país recientemente presentando síntomas.

Tres son del sexo femenino y dos masculinos.

Cuatro casos fueron asintomáticos.

Por grupos de edades: dos son menores de 20 años (se reporta una niña de un año de edad de Mayabeque.), dos de 20 a 60 años y uno de más de 60 años.



Tasas de incidencia en los últimos 15 días (por cada 100 000 habitantes):



La Habana (4.07)

Matanzas (0.28)

Mayabeque (0.93)



Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos.



De los 2 32 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



2 023 han sido contactos de casos confirmados (88.5%).

162 con fuente de infección en el extranjero.

Se acumulan 103 (4.5%) casos en los que no se identificó la fuente de contagio.

1 157 casos han sido del sexo femenino y 1 173 del sexo masculino.

1 258 pacientes han sido asintomáticos.

Se acumulan 86 fallecidos, dos evacuados y 2 187 pacientes recuperados.

No se reportan pacientes en estado crítico ni en estado grave.



Detalles de los cinco casos confirmados:



Cienfuegos



Ciudadano cubano de 51 años. Residente en el municipio Cienfuegos, de la provincia del mismo nombre. Viajero procedente de México. Contacto de casos confirmados en el exterior. Se mantienen en vigilancia siete contactos.



Mayabeque



Ciudadana cubana de un año de edad. Residente en el municipio San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad. Residente en el municipio San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Residente en el municipio San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Residente en el municipio San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.



Falleció la ciudadana cubana de 78 años de edad, procedente del municipio Cotorro. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Tuvo una estadía hospitalaria de 23 días. Fue ingresada en terapia por presentar disnea ligera y decaimiento. Se incrementó la disnea y el agotamiento, fue intubada y ventilada en modalidad controlada. En Rx se observaron lesiones inflamatorias y bibasales. El 22 de junio se mantuvo ventilada en modalidad controlada, y presentó sangramiento por tubo orotraqueal. La evolución se caracterizó por la persistencia de distres respiratorio a pesar de las acciones y maniobras de soporte ventilatorio realizadas.



Presentó bloqueo completo de rama izquierda agudo, signo indirecto de infarto agudo del miocardio, hizo parada cardiorespiratoria inicial y fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Salió de la parada cardiorespiratoria con hemodinamía inestable. Hizo segunda parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



Laboratorios cubanos tendrán capacidad para procesar 6 000 muestras diarias



La autoridad sanitaria cubana informó que en las próximas semanas se espera que los laboratorios del país utilizados para la confirmación de casos de COVID-19 incrementen a 6 000 la capacidad de muestras que pueden procesar diariamente.



En la actualidad esos centros pueden analizar hasta 3 000 pruebas diarias, precisó el experto, y destacó que, no obstante, “el número de muestras estudiadas cada día no depende de la capacidad de los laboratorios, sino de la complejidad de los territorios”.



Estos laboratorios son del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, del Centro provincial de La Habana, de Villa Clara y de Santiago de Cuba, así como del Hospital Hermanos Amejeiras, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil.



Explicó que la cantidad de diagnósticos tiene que ver con que haya más casos sospechosos, contactos, personas que lleguen del exterior y cuadros respiratorios, a lo cual se agrega los estudios poblacionales, fundamentalmente en La Habana.



Por ejemplo, ayer se procesaron 2 288 muestras, de ellas 1 542 de La Habana, por presentar la situación más compleja.



Del total, 746 corresponden a varias provincias: Artemisa 107, Santiago de Cuba y Matanzas 88, Las Tunas 71, Pinar del Río 65, Camagüey 57, Granma 52, Cienfuegos 51, Guantánamo 50, entre otras.



Todas las provincias procesan muestras en dependencia de su complejidad, reiteró Durán García, y dijo que la estrategia es seguir haciendo cada vez más pruebas para detectar a tiempo a los asintomáticos existentes.



Cuba trabaja para que no ocurran rebrotes ni segundas o terceras oleadas



El director nacional de Epidemiología del Minsap reafirmó que en Cuba se trabaja para evitar rebrotes y segundas o terceras oleadas de la COVID-19, teniendo en cuenta que 14 provincias —excepto La Habana— y el Municipio Especial Isla de la Juventud están en la fase uno de la etapa de recuperación.



Recordó que esta desescalada ocurre con el cumplimiento de un grupo de medidas, a diferencia de otros países donde se han quitado las restricciones y la vuelta a la normalidad ha implicado la aparición de nuevos contagios.



Hizo referencia a la reducción en la Isla de la cantidad de casos activos con una evolución favorable. Ilustró cómo el día 87 de la epidemia en el país había 847 enfermos, y hoy se cuantifican 55.



No obstante, insistió en que como mismo sucede en Mayabeque, donde han aparecido nuevos contagios, puede ocurrir en otra provincia, por lo que es importante realizar muestras y el pesquisaje en cada territorio, pues el riesgo está latente.



Evalúan eficacia de la vacuna Va-Mengoc bc en el fortalecimiento del sistema inmunológico



Durán García dijo que en un área de La Habana se suministró la vacuna antimeningocócica y actualmente se recogen los resultados y la evidencia del impacto que pueda tener para fortalecer el sistema inmunológico de las personas, lo cual se explicará en su momento.



La vacuna —aclaró— no es un tratamiento, sino que permite mejorar el nivel inmunitario para una vez adquirido el virus la evolución sea sin grandes complicaciones.



La COVID-19 en el mundo



Hasta el 26 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, un total de 9 581 803 casos confirmados (+187 196) y 489 182 fallecidos (+6 714) para una letalidad de 5.11% (-0.03).



En las Américas se reportan 4 821 970 casos confirmados (+107 309), el 50.32% del total de casos reportados en el mundo, con 238 690 fallecidos (+5 005) y una letalidad de 4.95% (-0.01).