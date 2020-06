Cuba reporta dos nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 14 altas médicas

Cuba reporta dos nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 14 altas médicasAl cierre de este sábado, Cuba reportó dos nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 332 personas positivas al SARS-CoV-2; 14 altas médicas y ningún fallecido, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 98 pacientes: en vigilancia siete, 48 sospechosos y confirmados 43, la cifra de activos más baja en el último mes. Otras 84 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.

Para COVID-19 se estudiaron 2373ÂÂ muestras y resultaron positivas dos. El país acumula 166 335ÂÂ muestras realizadas yÂÂ 2332 positivas



De las muestras procesadas en el día de ayer 1615 son de La Habana, el territorio de mayor complejidad; y el resto pertenecen a las demás provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, destacándose en número la provincia de Mayabeque, Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín, Las Tunas, Sancti Spíritus, Granma y Cienfuegos.



Los dos casos diagnosticados fueron cubanos



Los dos casos son de La Habana (municipios Cotorro y Centro Habana)

Los dos son contactos de casos confirmados.

Uno es un menor de edad. Suman 253 los niños diagnosticados en Cuba, todos con evolución clínica favorable, y 245 de ellos ya se han recuperado.

Uno es del sexo femenino y uno del masculino.

Uno de los casos fue asintomático



Detalles de los dos casos confirmados:



Ciudadano cubano de 4 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Tasas de incidencia en los últimos 15 días (por cada 100 000 habitantes):



La Habana (3.98)

Matanzas (0.14)

Mayabeque (1.30)



Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos.



De los 2 332 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



2 025 personas diagnosticadas han sido contactos de casos confirmados (88,4%)

162 personas tienen como fuente de infección el exterior (7,1%)

En 103 personas no se ha podido precisar la fuente de infección, a pesar de los análisis epidemiológicos.

1174 personas son del sexo masculino (50,3%) y 1158 del sexo femenino (49,7%)

1259 personas (54%) han sido asintomáticas al momento del diagnóstico, aunque en los últimos 15 días, de los 91 casos confirmados, 69 personas (75, 8 %) no tenían síntomas en el momento del diagnóstico.

Se mantienen ingresados confirmados 43 (1,8%), todos con evolución clínica estable.

Se reportan 86 fallecidos (ninguno del día), para una letalidad de 3.69 %, inferior en 1.35 % a la letalidad que registra el mundo. Cuba ocupa el lugar número 96 en el mundo y 19 en la región de las Américas.

Dos evacuados.

Se acumulan 2 201 pacientes recuperados (14 altas en el día de ayer).

No se reportan casos graves ni críticos



Durán García: “Seguiremos buscando casos”



La definición de cuando un territorio puede pasar a la primera, segunda y tercera fase, obedece a cinco indicadores, recordó el doctor Durán García.



Los cinco indicadores sanitarios para la transición a la primera etapa de la recuperación son:



Tasa de incidencia

Índice reproductivo

Casos activos

Número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días

Eventos de transmisión local



Pero, dijo, una provincia que lleve 15 días sin reportar contagios, puede tener algún caso en un momento determinado, como nos ha ocurrido en Mayabeque recientemente.



Lo más importante, dijo, es que de suceder, se logre en ese territorio estudiar mediante PCR a grandes cantidades de personas que han estado relacionadas, incluso a poblados cercanos, y aislar los contactos de ese foco. Tal como se ha estado haciendo en Mayabeque hasta el día de ayer, sin que arrojara nuevos casos.



Sobre el indice reproductivo básico, la capacidad que tienen los pacientes de contagiar a las personas, dijo que se evalúa en estas situaciones cuántos casos se han contagiado a punto de partida de un caso confirmado.



Asimismo, se refirió al porciento de casos activos que puede tener ese territorio y el número de casos con fuente de infección conocida. Este último indicador traduce el análisis epidemiológico que se haga para detectar el origen del contagio y evitar las brechas, que quedan cuando no se puede precisar, destacó.



Sobre los eventos de transmisión local, dijo que estos pueden existir en la primera fase en varios territorios, mientras que en la segunda y tercera fase tienen que ser limitados.



Estos cinco indicadores se analizan en su conjunto, remarcó el especialista. En los lugares donde pueden aparecer casos se adopatn un grupo de medidas epidemiológicas y de restricción reforzadas, que no necesariamente se aplican al resto del territorio.



Durán García señaló que la prioridad es seguir buscando casos y realizando las acciones de control.



Las medidas sanitarias disminuyen los contagios y son imprescindibles también en esta etapa



De acuerdo con el especialista, si se tiene en cuenta el alto número de casos asintomáticos y que se trata de una enfermedad de una alta trasmisibilidad, pues es muy fácil contagiarse.



Además, se trata de un virus que puede permanecer en las superficies durante un periodo de tiempo en dependencia de sus características, pues el riesgo está presente si no se tienen los cuidados necesarios desde el punto de vista higiénico-epidemiológico



No ha cambiado el patrón, a que sean más los casos en que no se determina la fuente de infección, dijo el experto. A su juicio, lo que sí ha ido cambiado es la situación epidemiológica del país.



Cada vez que hay un contagio, detrás hay una violación, o descuido de las normas, sobre todo en grandes eventos, precisó.



Si usamos nasobuco, mantenemos el distanciamiento físico, si nos lavamos las manos, utilizamos el hipoclorito de sodio, si nos mantenemos en casa a menos que sea necesario salir, se disminuye el riesgo de contagio.



Recordó que practicamente todo el país, menos la provincia de La Habana, está en fase 1, por lo que la vida se va reanimando, pero ello tiene que ir acompañado de disciplina en el cumplimiento de las orientaciones.



COVID-19 en el.mundo



Hasta el 27 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 9 millones 770 mil 954 casos confirmados (+ 188 mil 151) y 493 898 fallecidosÂÂ (+ 4 716) con una letalidad de 5,05 % (-0,06).



La región de las Américas reporta 4 millones 936ÂÂ 787 casos confirmados (+ 114 817), el 50,53% del total de casos reportados en el mundo, con 241 786 fallecidosÂÂ (+ 3 mil 096) para una letalidad deÂÂ 4,90 % (-0,05).