Cuba reporta ocho nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 10 altas médicas

Al cierre de este domingo, Cuba reportó ocho nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 340 positivas personas positivas al SARS-CoV-2; 10 altas médicas y no se lamentaron fallecidos, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El especialista precisó que para la COVID-19 se estudiaron 2210 muestras, resultando 8 positivas. El país acumula 168 545 muestras realizadas y 2 340 positivas. Al cierre del 28 de junio, se encuentran ingresados en hospitales un total 89 pacientes, sospechosos 42 y confirmados 41. Otras 61 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud.

De los ocho casos diagnosticados:



Todos son cubanos

Todos son de La Habana

6 fueron contactos de casos confirmados, y en dos no se precisa la fuente de infección.

Cuatro del sexo femenino y cuatro del masculino.

El 75% (6) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Detalles de los ocho casos confirmados:



Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 4 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 9 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



De los 2 mil 340 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 41, todos con evolución clínica estable. Se reportan 86 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, y se acumulan 2 mil 211 pacientes recuperados (10 altas en el día de ayer).



Cuba sigue trabajando en la tecnología SUMA



Sobre la tecnología SUMA, el doctor Francisco Durán aseguró que se sigue trabajando y que se han hecho varios estudios poblacionales con esta técnica.



"El último estudio arrojó un grupo de pacientes positivos a la tecnología SUMA, que se siguen estudiando porque este diagnóstico rápido no está totalmente terminado. En el momento en que esté listo se informará".



Las pesquisas activas han sido claves en el enfrentamiento a la COVID-19



Sobre las pesquisas activas, el doctor Durán García reconoció el papel de los estudiantes de Ciencias Médicas y profesores.



“Este elemento ha sido de mucho valor en el enfrentamiento a esta pandemia. No está definido hasta cuando continuarán estas pesquisas. Es algo que se evalúa de acuerdo al comportamiento, pero deben continuar en julio".



COVID-19 en el mundoÂ



Hasta el 28 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 9 millones 952 mil 507 casos confirmados (+ 181 mil 553) y 498 mil 519 fallecidos (+ 4 mil 621) para una letalidad de 5,01 %Â (-0,05).



En la región las Américas se reportan 5 millones 046 mil 598 casos confirmados (+ 109 mil 811), el 50,71 % del total de casos reportados en el mundo, con 244 mil 783 fallecidos (+ 2 mil 997) para una letalidad de 4,85 % (-0,05).