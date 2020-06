En Cuba: indicadores a la baja, pero sin confianza ante la COVID-19

Ciento diez días después de que en Cuba se detectaran los primeros tres casos positivos a la covid-19, este lunes las cifras continúan siendo alentadoras y dan fe de cuánto se ha trabajado para lograr contener la epidemia en el territorio nacional. Con ocho nuevos pacientes positivos, diez altas médicas y ninguna persona fallecida a causa de esta enfermedad durante la última jornada, en la Mayor de las Antillas la tendencia sigue marcando el camino a la disminución en la mayoría de los indicadores sanitarios.Así lo confirmó José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, al actualizar acerca de la situación epidemiológica del país durante la reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, que cada tarde encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. El número de ingresados para la atención y vigilancia de la covid-19 desciende diariamente, aseguró el titular. Con 838 personas reportadas al cierre del domingo, tanto en hospitales como en centros de aislamiento para sospechosos de menor riesgo, contactos y viajeros, es esta la cifra más baja desde el pico que se produjo el pasado 22 de abril, cuando se superó el número de 10 000.Puntualizó, además, que de los 2 340 pacientes diagnosticados con la enfermedad, en estos momentos solo permanecen activos 41, un indicador que también sigue manifestando una disminución en las últimas jornadas. El 100 % de ellos, aseguró, tiene una evolución clínica estable.De manera particular detalló que 39 de estas personas se encuentran ingresadas en La Habana, aunque cinco corresponden al foco abierto en el asentamiento de El Roble, en la provincia de Mayabeque. Esto hace –afirmó– que la capital solo tenga en la actualidad un 2,6 % de casos activos.Particularizó que, aun cuando corresponden justamente a La Habana los ocho nuevos casos confirmados en la pasada jornada, la tasa de incidencia por cada 100 000 habitantes continúa disminuyendo en los últimos 15 días, periodo en el que contabiliza un total de 84 pacientes.En el caso de Mayabeque, refirió que el foco que se inició en el poblado del municipio de San José de las Lajas, donde han sido detectados cinco casos, provocó que la tasa de incidencia se desplazara a 1,30.Al actualizar sobre este suceso, la gobernadora de esa occidental provincia, Tamara Valido Benítez, explicó que en la localidad ya se realizó la toma de muestras pcr a todos los habitantes, en tanto se han redoblado las medidas higiénico-sanitarias, así como las acciones de comunicación para mantener constantemente informada a la población.Todo ello, aseveró, se realiza en estrecho vínculo con la localidad de Cuatro Caminos, perteneciente al capitalino municipio de Cotorro, donde ya se han confirmado varios contagios asociados al caso índice de El Roble.La experiencia de lo que ha ocurrido en esta comunidad –valoró– constituye una muestra de la importancia de mantener un estricto cumplimiento de las medidas correspondientes a esta primera fase de la etapa de recuperación de la covid-19 en que nos encontramos desde el pasado 18 de junio. No confiarnos en estos momentos resulta clave, argumentó.Desde Matanzas, también en tránsito por la primera fase de la etapa de recuperación, el gobernador Mario Sabines Lorenzo informó que hace 15 días no se constatan nuevos casos y se mantienen abiertos dos centros de aislamiento para sospechosos y contactos.Precisó que la provincia funciona con normalidad en los diferentes sectores. Entre otros aspectos comentó que 11 hoteles ya se han certificado por las autoridades correspondientes y están listos para recibir a los turistas nacionales; se mantienen funcionando las 152 rutas de transportación previstas y cada vez es mayor la cantidad de trabajadores por cuenta propia que retoma sus actividades.Según se coincidió en la cita vespertina, con sede en el Palacio de la Revolución, en momentos en que se aproxima el verano, tanto en Mayabeque como en Matanzas se extreman las medidas previstas para asegurar el acceso disciplinado y responsable de las personas a las playas y otros espacios públicos.En particular sobre La Habana, única provincia que permanece en la etapa de enfrentamiento a la enfermedad, la vicegobernadora Yanet Hernández Pérez expresó que si bien ocurrió un ascenso en la cifra de contagiados, los indicadores sanitarios continúan descendiendo en el territorio de manera general. Seis de los ocho nuevos casos –reiteró– están asociados al foco que se inició en la vecina provincia de Mayabeque en los últimos días.La complejidad de esta provincia, comentó, exige una minuciosa preparación antes de entrar a la primera fase de la recuperación. De ahí la importancia que concedió la Vicegobernadora a la posibilidad de escuchar las experiencias de las provincias hermanas, aunque, dijo, la estrategia que presentemos se parecerá a La Habana.Así, en la capital, con cifras alentadoras, pero sin confianza, se incrementan las acciones de preparación para cuando la actual situación epidemiológica lo permita unirse al resto de los territorios del país en el tránsito a la primera fase de la etapa de recuperación de la covid-19. Mantener bajo control la enfermedad es hoy el gran reto.