¿Qué significa para La Habana pasar a la primera fase de recuperación pos-COVID-19? (+ Medidas de esta etapa)El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno ha considerado que el cumplimiento de los indicadores permite autorizar el inicio en La Habana de la primera etapa de recuperación, en su primera fase



GENERALES



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

En los comercios, donde quiera que se brinde un servicio, se tiene que garantizar el distanciamiento físico establecido entre personas. Esto incluye las colas, en las que tendrá que existir una distancia de un metro.

Para evitar afectaciones en el servicio de electricidad a la población, mantener las acciones para el ahorro, así como el desplazamiento de actividades productivas de los horarios picos.

Las pérdidas económicas que se generen en el sistema empresarial, asociadas a la COVID-19, se cubren con los recursos para pérdidas y contingencias, hasta su límite. Las que superen estos niveles, se presentan al Ministerio de Finanzas y Precios para la evaluación de su financiamiento.



FASE 1



Se mantienen las medidas relacionadas con los cooperantes cubanos que prestan servicios en el exterior (prórroga de vacaciones, incorporación de requisitos a cumplir antes de la salida y el retorno, extensión temporal de los plazos de permanencia en el extranjero).

Mantener el aplazamiento de los recursos de alzada en los procesos disciplinarios de los colaboradores.

Realizar PCR en tiempo real a los viajeros que arriben al país.

El uso obligatorio del nasobuco para todas las actividades

En los locales de reunión, definir el cupo máximo de personas que podrán entrar, con un espacio de al menos un metro entre cada una de ellas.



HIGIENE Y PREVENCIÓN



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



Prohibir la entrada de trabajadores con síntomas respiratorios a los centros de trabajo, garantizando su remisión a los centros de salud con inmediatez.

Aplicar de manera obligatoria la desinfección de las manos con hipoclorito de sodio al 0,1 % o solución hidroalcohólica al 70 % a la entrada de la institución.

Aplicar de manera obligatoria la desinfección sistemática de las superficies con hipoclorito de sodio al 0,5 % o solución hidroalcohólica al 70 %.

Mantener pasos podálicos en las condiciones higiénicas adecuadas y embebidos en hipoclorito al 0,5 % a la entrada de áreas comunes.

Posibilitar y establecer la protección de trabajadores expuestos al contagio en áreas de riesgo.

Informar a la autoridad sanitaria sobre el retorno al país de trabajadores que viajan por asuntos oficiales, provenientes de países de alto riesgo de transmisión.

Garantizar la disponibilidad de contenedores rígidos de basura con bolsa de plástico y tapa en todas las áreas, donde esté definido su uso, evitando el contacto directo con estos. Garantizar una correcta disposición final para evitar la acumulación de los mismos.

Reducir al 50 % la capacidad máxima permisible en los ascensores, así como mantener la higiene en su interior, realizando la limpieza con agua y detergente, incluyendo las puertas y botones de funcionamiento. Se deben desinfectar al menos una vez al día, utilizando solución de hipoclorito al 0,5 % o alcohol al 70 %.

Fortalecer los mecanismos de comunicación con las casas de renta en los lugares donde se abre el turismo y el control, por el sector de Salud, de todos los turistas extranjeros que se hospeden en estas.

Establecer con carácter obligatorio la información de personas con síntomas respiratorios que se encuentren hospedadas en las casas de renta.

Garantizar el uso de guantes de látex o poliuretano o polietileno por parte del personal de limpieza, así como el empleo de sustancias desinfectantes.

Garantizar la realización de la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina comedor, siguiendo los tres pasos (agua, sustancia detersiva, agua de enjuague con arrastre y desinfección con hipoclorito de sodio).

Retirar revistas, plegables y otros materiales de las salas de espera que puedan constituir vías de transmisión de la enfermedad.

Priorizar el abasto de agua y el saneamiento en los hospitales y centros de aislamiento con un sistema de control diferenciado y de rigor.

Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos Operacionales de Trabajo normalizados para el Saneamiento y Limpieza de las áreas de trabajo y las embarcaciones.

Garantizar el cumplimiento de los Procedimientos Operacionales de Trabajo para la descarga de productos importados desde embarcaciones operadas en los puertos.

Incrementar la vigilancia clínico epidemiológica durante la estancia de turistas extranjeros a partir del reinicio del turismo internacional, con la presencia del médico, enfermera y un licenciado en Higiene y Epidemiología las 24 horas en los hoteles.

En la Atención Primaria de Salud mantener la vigilancia activa dirigida a la búsqueda de pacientes con síntomas respiratorios.

Garantizar la toma de temperatura obligatoria para todos los trabajadores de los Puntos de Entrada al país (Puertos, Aeropuertos y Marinas) antes de iniciar la jornada laboral.

Realizar la recertificación sanitaria en todos los Puntos de Entrada, instalaciones turísticas y medios de transporte para la etapa inmediata de reapertura.

Conformar equipos multidisciplinarios para la atención a los hoteles ante la aparición de eventos epidemiológicos, con la participación de epidemiólogos.

Establecer la cuarentena por 7 días a los trabajadores que prestan servicios en los hoteles y realizar Test rápido.

Exigir a los viajeros internacionales, incluyendo a los extranjeros, el llenado de la Declaración de Sanidad del Viajero (Mod. 82-32) como declaración jurada de su estado de salud.

Establecer la vigilancia epidemiológica del personal diplomático en sus áreas de residencia durante 14 días después de la entrada al país.

Realizar la toma de temperatura a todos los viajeros cubanos o extranjeros a la entrada y salida del país, con independencia del país de procedencia o destino.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Mantener la pesquisa activa diaria en la población, para la identificación de personas con síntomas respiratorios y su evaluación médica. Participación del equipo de salud, los estudiantes de las Ciencias Médicas y las organizaciones de masas.

Se mantiene suspendido el inicio de los planes de becas de estudiantes extranjeros.



TURISMO



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



Las instalaciones de Campismo abrirán para el verano, con un protocolo de medidas sanitarias propias.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Iniciar la apertura del turismo con el mercado interno, implementando los protocolos aprobados para la seguridad higiénico-sanitaria.

Los hoteles operarán con todos sus servicios, con una ocupación de hasta un 60 %, en función de las características de cada instalación, siempre que se asegure el distanciamiento físico en todas las áreas.

Se mantiene paralizada la actividad de Renta de Autos.

Los servicios extrahoteleros abren con una ocupación entre un 40 y un 50 %, cumpliendo las medidas de distanciamiento y el protocolo de higiene y seguridad.

Los Centros Nocturnos de las instalaciones hoteleras (club, cabaret, salas de fiestas, discotecas) abren con una ocupación entre un 30 y un 50 %, para lo que deberán establecer e implementar las nuevas normas de funcionamiento.

Se activan las agencias de viajes y buró de turismo para la comercialización de los productos turísticos, para el turismo local.

La transportación de los clientes nacionales se garantiza por las empresas Transtur y Transgaviota. Para el caso de los campistas, con los Ómnibus Escolares

Se realizarán excursiones locales al turismo interno, fundamentalmente, cumpliendo protocolos de distanciamiento físico y seguridad.



LABORALES (ESTATALES Y NO ESTATALES)



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



Mantener el pago por resultados en el sector empresarial a partir de suprimir la condición referida al crecimiento de las utilidades antes de impuesto. Pagar el salario básico cuando no sea posible pagar por resultados.



Mantener suprimida la condición referida al cumplimiento de las utilidades en las entidades que aplican sistemas de estimulación en pesos convertibles vinculados al cumplimiento y sobrecumplimiento de indicadores productivos y de eficiencia.



Se mantiene que el trabajador que se encuentre en el exterior por asuntos personales y se le venza el período de licencia no retribuida autorizada, por las restricciones de viaje dispuestas, la administración puede extender la duración de la licencia hasta su retorno, previa solicitud de este.



En las actividades del trabajo por cuenta propia cuyo nivel de actividad disminuya, pero continúen prestando servicios, el empleador garantiza a los trabajadores contratados una remuneración en proporción al tiempo real trabajado, que no puede ser inferior al salario mínimo del país, según lo dispuesto en la Ley No. 116, Código de Trabajo.



En los casos en que el titular de una actividad se encuentre en el exterior y no pueda regresar al país en la fecha prevista por las medidas decretadas por otros países, el trabajador contratado designado puede continuar asumiendo el cumplimiento de sus deberes hasta la reincorporación del titular.



Mantener que los que ejercen la actividad de Arrendamiento de vivienda, habitaciones y espacios que poseen licencia sanitaria, pueden brindar el servicio de alimentación.



Los trabajadores del sistema empresarial que laboran en entidades que se utilizan como centros de aislamiento para la vigilancia epidemiológica, reciben el salario promedio calculado según lo previsto en la legislación laboral vigente.



Mantener descentralizada la aprobación de las prestaciones monetarias temporales excepcionales de la Asistencia Social que actualmente se aprueban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las Direcciones de Trabajo Municipales, para la protección a los núcleos familiares donde se compruebe insuficiencias de ingresos.



Se mantiene que los trabajadores impedidos de asistir al trabajo que, por disposición de la autoridad sanitaria estatal, se encuentran en aislamiento preventivo, con ingreso domiciliario y restricción de movimiento durante catorce días, reciben el 100 % del salario básico durante ese período.



Se mantiene la decisión de prorrogar la licencia no retribuida a la madre que se encuentra en el disfrute de las licencias complementarias por maternidad y a su vencimiento resulta imposible su incorporación, porque no tiene otro familiar que pueda cuidar de su hijo y se aplazó el otorgamiento del círculo infantil.



Los trabajadores sociales mantendrán la atención diferenciada a los núcleos familiares más vulnerables, en particular a las personas con discapacidad y adultos mayores que viven solos, para brindar la información sobre las medidas para la prevención del Coronavirus, evaluar los problemas que identifique y tramitar la solución con la autoridad competente.



Se evalúan en el sector empresarial los casos que, excepcionalmente, requieran un aplazamiento en el pago del Impuesto sobre Utilidades y el Rendimiento de la Inversión Estatal, ante la falta de liquidez provocada por la afectación a los niveles de actividad, sin aplicar intereses moratorios. Se Incluye en esta medida a las empresas mixtas. Se evalúa la procedencia de estas facilidades de pago para otras obligaciones corrientes con el Presupuesto del Estado.



Mantener la bonificación para los pagos a cuenta del Impuesto sobre las Utilidades, consistente en la aplicación de un tipo impositivo del 25 %, a las empresas que tienen afectaciones derivadas del COVID-19.



El sistema empresarial debe mantener la aplicación de medidas de contención de los gastos, en correspondencia con los niveles de actividad que ejecuten.



Los gastos en que incurran las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100 % cubano, por tareas vinculadas al enfrentamiento a la COVID-19, que les hayan sido asignadas por los gobiernos provinciales y municipales, son resarcidos por los presupuestos municipales correspondientes.



A tales efectos, deben mantener el control y registro diferenciado de los gastos asociados a estas actividades, que deben ser certificados por la autoridad designada por los gobiernos locales.



Priorizar por la ONAT la atención diferenciada a los contribuyentes adultos mayores, vía telefónica y mediante correo electrónico, para evitar que se trasladen a las oficinas.



Mantener el pago de estimulación de 250 pesos mensuales, mientras se mantenga el enfrentamiento a la pandemia, a los asistentes integrales de servicio de salud y los operarios de equipos de lavandería, de los 31 hospitales que atienden pacientes confirmados y sospechosos de alto riesgo.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Fomentar el trabajo a distancia en todas las actividades que se justifique y las condiciones lo permitan.

Ante interrupciones laborales, defender el cambio de labor hacia otras actividades, incluidas las que se determinen por necesidad del territorio como la producción de alimentos. Si el trabajador es reubicado en otro puesto dentro o fuera de la entidad, devenga el salario del nuevo cargo de acuerdo con la forma y sistema de pago aplicado, sin que pierda el vínculo laboral con su entidad de origen. Si se reubica en una actividad sin ocupar cargo, cobra su salario básico. Si el trabajador no acepta la reubicación laboral de manera injustificada, mantiene el vínculo con la entidad y no se le abona garantía salarial alguna durante el período que dure la interrupción.

Se mantiene que ante la paralización eventual de la labor, cuando no resulte posible reubicar al trabajador, recibe una garantía salarial del 60 %, mientras dure la paralización.

La madre, el padre o tutor que tengan la condición de trabajadores y están encargados del cuidado del menor, al mantenerse suspendida la escuela en la educación primaria y especial, reciben una garantía salarial equivalente al 60 % del salario básico.

La madre, el padre o tutor que tengan la condición de trabajadores y están encargados del cuidado del menor, que decida no llevar al niño al Círculo Infantil o a cuidadores particulares, y que no fueron declaradas por las administraciones donde laboran como interruptas o en teletrabajo, como parte del aislamiento social, reciben una garantía salarial equivalente al 60 % del salario básico.

Se mantiene como causa de suspensión temporal del ejercicio de la actividad por cuenta propia, la paralización temporal del servicio, la cual se otorga previa solicitud del interesado

Se mantienen suspendidos los trámites para la concesión de nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Mantener la prórroga por un plazo de 6 meses, del término de vigencia de las pensiones por edad aprobadas con carácter temporal, concedidas al amparo de la Disposición Especial Quinta de la Ley No. 105 de Seguridad Social del 2008.

Se mantiene la extensión del término de vigencia de las prestaciones monetarias temporales de la Asistencia Social por un plazo de seis meses a partir de su vencimiento, para los núcleos familiares que actualmente la reciben, sin sujeción a su actualización y ratificación en las provincias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se mantienen los trámites solo de las pensiones por causa del fallecimiento del trabajador y por extravío o deterioro del cupón o chequera.

Se mantiene aplazado el término de 60 días para los trámites de las pensiones por edad e invalidez, así como las reclamaciones por inconformidades contra lo resuelto en primera instancia por los directores de las filiales del Instituto Nacional de Seguridad Social. Concluir las pensiones por edad y por invalidez total que se encuentran en tramitación.

Se mantiene la prórroga por un plazo de 6 meses, el término de vigencia de las pensiones con carácter temporal, concedidas al amparo de la Disposición Especial Quinta de la Ley No. 105/ 2008 de Seguridad Social.

Mantener el pago del subsidio a los trabajadores que no pueden ser evaluados, así como, a los que les fue emitido el dictamen médico. En ambos casos procede el pago, previa presentación del certificado médico emitido por el médico de asistencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 del Decreto No. 283/ 2009, Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

Mantener suspendido temporalmente la tramitación de los procesos laborales recibidos o en tramitación por los órganos que en las entidades resuelven los conflictos de trabajo, los que se reanudan una vez concluida la situación epidemiológica, en el mismo estado en que se encontraba al decretarse la suspensión, incluido el cómputo de los términos y plazos decursados.

Mantener funcionando las filiales del INASS, dos veces por semana (lunes y miércoles) para los trámites de la seguridad social autorizados y la custodia de los inmuebles. Igualmente, en el caso de las filiales de la ONIT.

Los que ejercen actividades de manera ambulatoria, pueden realizarla en su domicilio, para cumplir las medidas de aislamiento social, sin que se requiera ningún trámite ni autorización adicional.



MEDIDAS PRESUPUESTARIAS (SECTOR ESTATAL Y NO ESTATAL)TRIBUTARIAS Y DE SEGUROS



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



De conformidad con lo establecido en la Ley Tributaria, las garantías salariales que reciban los trabajadores no están gravadas con el Impuesto sobre los Ingresos Personales ni con la Contribución Especial a la Seguridad Social. Por estas remuneraciones las entidades no pagan el Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo ni la Contribución a la Seguridad.

Se mantiene el financiamiento por el Presupuesto del Estado a las entidades empresariales, de los recursos que requieran para el pago de las garantías salariales a los trabajadores interruptos, ante el impacto del COVID–19.

Se mantiene el aplazamiento del pago por las personas naturales de las cuotas tributarias mensuales, los impuestos sobre las ventas y los servicios, por la utilización de la fuerza de trabajo, la declaración jurada y otros tributos.

Se mantiene aplazado el pago de la liquidación de impuestos sobre ingresos personales a los artistas y artesanos que soliciten este beneficio, a pagar dentro del año.

La atención a los requerimientos de los Asegurados se mantiene por vía de correo electrónico, incluyendo la contratación, modificación y renovación de los Contratos de Seguro y proceso de reclamaciones.

Controlar que se cumpla la congelación de precios según lo establecido en las medidas de incremento salarial. Establecer que los precios mayoristas de nuevas producciones locales se aprueben en los órganos locales, en función de los destinos previstos.

Mantener en las unidades de la PNR las medidas para el cobro inmediato de multas y otras notificaciones aplicadas ante las acciones de enfrentamiento. Restablecer el cobro pasivo de multas por contravenciones, infracciones del tránsito, multas judiciales y del Código Penal.

Ratificar la facultad de los consejos de la Administración municipales, de reducir hasta un 50 % las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten, en función de las medidas que se adopten de forma gradual. Incluye el reordenamiento de las áreas de concentración. Se mantiene el pago del impuesto sobre ventas y sobre los servicios en correspondencia con los ingresos que se generen.



SOCIALES



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases

Las instituciones religiosas podrán iniciar gradualmente los servicios, garantizando el distanciamiento entre personas y otras medidas.

Con el reinicio del transporte, se restablecen las visitas a los centros penitenciarios, normalizándose en la segunda fase, con limitación de personas.

Las asociaciones de personas con discapacidad también iniciarán sus actividades, en la medida que dispongan de las materias primas y recursos, según sea el caso.

Se restablecen los pases desde la primera fase, para los reclutas que pasan el servicio militar.

A los ciudadanos cubanos residentes en el país, que arriben a los 24 meses en el exterior, se les mantendrá una prórroga automática.



SERVICIOS NECROLÓGICOS



Restablecer los traslados interprovinciales de fallecidos, excepto en aquellos casos donde el destino final haya sido declarado en cuarentena.

Restablecer el servicio de velatorio en domicilio a todo el país.

Se permitirá el traslado fuera del país de cadáveres confirmados con COVID-19, si la familia acepta su cremación.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Reaperturar gradualmente las actividades hospitalarias, de consulta externa y otras actividades ambulatorias. Los niveles de actividad alcanzarán un 50 % en relación a las capacidades institucionales.

Reiniciar la rehabilitación ambulatoria en un 50 % del nivel de actividad.

Restablecer la atención estomatológica con niveles asistenciales crecientes. Se alcanzará un 50 % del nivel de actividad.

Se mantienen suspendidas las visitas a pacientes en los hospitales y permitir la presencia de un acompañante

Se mantiene eliminado por el momento, el cobro de los servicios de electricidad, agua y gas, salvo los que puedan realizarse por vía electrónica y directamente el lector cobrador en el domicilio.

Se reanudan parcialmente los servicios jurídicos que brindan las notarías, los registros de la propiedad, actos de última voluntad y declaratoria de herederos, Especial de Actos y Hechos de cubanos en el exterior y la Caja de Resarcimientos. Se reanuda la formalización de los matrimonios, solo con la presencia de los contrayentes, padres, hijos y testigos. Trámites de testamentos, Poderes Especiales y Generales, escrituras de autorización en todas sus modalidades, actas de declaración jurada, autenticación de firmas, habilitación de libros, expedición de copias autorizadas y cotejos de documentos).

El Registro del Estado Civil, además de la inscripción de los nacimientos, defunciones y los trámites para pensiones por fallecimiento, comienza a accionar en cuanto a los asientos registrales, notificaciones pendientes y actualización en los Registros Provinciales.

El Registro Central de Sancionados, además de las solicitudes de antecedentes penales de las autoridades policiales y judiciales, reanuda otros servicios gradualmente (inscripción y conciliación con el sistema de tribunales para la recepción de las certificaciones de sentencias, expedición de las certificaciones de antecedentes y las cancelaciones de los antecedentes).

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, además de los servicios de atención a personas jurídicas y los servicios a personas naturales de los procesos penales que dispongan las autoridades policiales y judiciales, comienza a prestar servicios generales de asesoría y asistencia legal no presencial.

Se retoman los procesos judiciales de acuerdo a su sentido de urgencia, a su naturaleza y contenido y a su impacto social. Esto incluye: delitos o violaciones asociadas a la COVID-19, con afectaciones a la economía, personas en prisión provisional sin condena, en situación de rebeldía y peligrosidad social, a las que corresponde la concesión de beneficio de excarcelación, procesos de guarda y cuidado de menores y procesos laborales donde el trabajador queda desprotegido.



COMERCIO Y SERVICIOS



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



COMERCIO EXTERIOR



Mantener procedimiento para la atención a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, sus familiares y el personal extranjero que se desempeña en la actividad comercial, la inversión extranjera y la cooperación para enfrentar la propagación del nuevo COVID–19.

Flexibilización del otorgamiento de facultades a las empresas para que importen determinada nomenclatura de productos que tributen a sus producciones para la exportación.

Tramitación y aprobación automática por un año de la prórroga a los negocios de inversión extranjera en operaciones que venzan o deben comenzar a tramitar los expedientes de prórroga durante el período de la primera etapa.

Mantener la prórroga a los trámites de las sucursales de entidades extranjeras establecidas en Cuba al amparo del Decreto 206. Tiene vigencia hasta julio y se prorroga si es necesario.



COMERCIO INTERIOR



Los productos que por los niveles de ofertas no respalden una distribución equitativa a la población total, se destinarán como primera prioridad a los grupos etarios niños y mayores de 65 años, según características del producto.

Se mantiene la venta regulada o controlada de viandas y hortalizas en la red de mercados y puntos de ventas estatales, a criterio de los territorios. Priorizar la venta de productos agrícolas a adultos mayores de 65 años en sus casas o el barrio.

Se mantienen los mercados de oferta y demanda, puntos de ventas, carretilleros y las cooperativas no agropecuarias que venden productos agrícolas, los que cumplirán las regulaciones de precios establecidas por el MFP.

Mantener prioridad en la atención a los grupos vulnerables.

Mantener que los productos liberados que se incorporen en la venta controlada, se vendan a precios sin subsidios.

Mantener la venta regulada en la red minorista de CIMEX, Tiendas Caribe, Caracol y la red de comercio, según la nomenclatura que se defina.

Mantener la venta controlada de un módulo de aseo. Reducir el ciclo de entrega de la crema dental, según disponibilidad de la industria.

Las producciones locales de alimentos (conservas de frutas, vegetales, salsas, vinagre, caramelos, conformados y otros) se venderán reguladas, según criterio de distribución territorial a través de la red de Comercio.

Estabilizar el Comercio electrónico en las tiendas virtuales.

Incrementar las producciones en los centros de elaboración, con destino a la red de ventas de mercancías y la gastronomía, priorizando la elaboración de masas para conformados y embutidos.

Incorporar los servicios móviles en las zonas donde no exista la red tradicional de comercio y gastronomía.

Reabrir gradualmente los mercados industriales, priorizar programas, considerar el reordenamiento de la red, la fuerza de trabajo, inventarios y aseguramientos.

Reabrir gradualmente las ventas de confecciones, calzado y otros en las cadenas de tiendas, considerar inventarios y aseguramientos.

Potenciar el funcionamiento de las unidades gastronómicas como fondas, con comida de línea económica para llevar y a domicilio.

Mantener la comercialización de los refrigeradores de producción nacional con destino a las familias insolventes y casos sociales.

Mantener vitalidad en los servicios de lavandería priorizando los centros de aislamiento, utilizando detergente de la industria nacional.

Retomar los servicios de post-venta y garantía en los talleres de la red de CIMEX y CARIBE.

Extremar las medidas higiénico sanitarias dirigidas a la población y los trabajadores, así como garantizar los medios de protección.

Potenciar la incorporación del vendedor a domicilio en toda la actividad de comercio.



SERVICIOS BANCARIOS



Mantener la personalización de tarjetas magnéticas con el objetivo, entre otros, de no afectar las compras en las tiendas virtuales.

Mantener la apertura de cuentas en moneda nacional (CUP y CUC), en todos los gobiernos provinciales, para recibir donaciones de personas jurídicas no estatales y naturales cubanas para enfrentar la COVID - 19.



CENTROS DE ATENCIÓN A LOS VULNERABLES



Realizar vigilancia estricta del cumplimiento de las medidas previstas en instituciones sociales.



RELACIONES EXTERIORES



Permitir el ingreso al país de los cubanos residentes permanentes (24 meses) en vuelos humanitarios, priorizando los residentes habituales y casos humanitarios, relacionados con residentes no habituales, manteniendo la cuarentena de 14 días.

Desestimular como regla las visitas y delegaciones extranjeras a Cuba y consultar excepcionalmente las que presenten una alta prioridad para el país.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Utilización de alternativas para lograr la constitución de los nuevos negocios de inversión extranjera aprobados, cuyos socios o partes extranjeras no pueden viajar al país por razones vinculadas a la pandemia. Esto incluye la posibilidad de nombrar mediante un poder a un representante en Cuba para realizar estas acciones. Orientar a los consulados cubanos en el exterior que prioricen los trámites necesarios para aplicar esta fórmula.

Priorizar la reparación y mantenimiento de los equipos de cocción de alimentos y refrigeración de las familias en aislamiento, madres solas con niños, personal vinculado a la campaña de enfrentamiento, en especial de salud y otros casos que se decidan por las administraciones municipales y/o provinciales.

Mantener una nomenclatura de productos (harina, azúcar y huevo) para la venta a los TCP en la red de 204 unidades minoristas del Comercio, mediante acreditación y control.

Mantener suspendida la venta de ron a granel en la red de bodegas, solo mantener la venta embotellada de forma regulada.

Realizar venta de módulos en los barrios y centros laborales.

Restablecer en los restaurantes y cafeterías, los servicios gastronómicos, limitando las capacidades entre el 30 y 50 %, garantizando la separación entre las mesas a una distancia no menor de 1,5 metros.

Incrementar el servicio a domicilio en el Sistema de atención a la familia, sin costo para el beneficiado.

Los bares, centros nocturnos, cabarets y discotecas, prestarán servicios para consumir en el lugar, cumpliendo las medidas de distanciamiento físico y limitando la cantidad de personas hasta un 50 % de su capacidad. No se realiza actividad bailable.

Comercializar malta dispensada Bucanero en una red de 200 unidades, a un precio de 25 CUP el litro. La comercialización se efectuará de forma controlada en las unidades que prestan servicios para llevar y a domicilio. La malta en latas y botellas comercializarla con destino a los niños de forma controlada.

Mantener la vitalidad en los servicios de las Oficinas de Registro de Consumidores, con personal mínimo para asegurar los trámites. Dar un tratamiento diferenciado “caso a caso” a las personas sin libreta de abastecimiento. Se ratifica que las dietas con vencimiento de marzo a junio se prorrogue su vigencia a 180 días.

Se mantienen suspendidos los trámites en el Registro Central Comercial. Se prorroga de oficio la vigencia de las licencias con vencimiento en el período que dure esta fase.

Restablecer los servicios de alojamiento a personas naturales.

Iniciar los servicios de entrada de visitantes en los círculos sociales, parques de diversiones, salas de juegos, zoológicos, jardines botánicos, bibliotecas, museos, acuarios, jardines botánicos, bibliotecas, recintos feriales, ocio club y otros al 50 % de la capacidad. En los servicios de piscinas y gastronomía se cumplirá lo establecido para esta fase. (30 %)

Mientras dure los efectos de la medida, a los financiamientos bancarios otorgados, se le suspenden los períodos de amortización (principal e intereses) y el cálculo de intereses a los siguientes segmentos: Personas naturales con interrupción laboral, cuya fuente de pago es el salario, Trabajadores por cuenta propia y cualquier otra forma de gestión no estatal que sus actividades sean suspendidas, Personas jurídicas que paralicen su actividad. Una vez que se elimine la aplicación de las medidas, se procederá a la renegociación de los pagos de los plazos suspendidos de pago. La Resolución 55 del presente año del BCC sobre el tratamiento a los créditos otorgados a los distintos sectores de la economía responde a esta medida

Las oficinas bancarias tramitarán: Operaciones con dinero en efectivo con la población y entidades, el área comercial limitará su servicio con la población a: renovación de libretas de ahorro, entrega de tarjetas magnéticas y cobros de transferencias, las áreas de crédito otorgarán financiamientos a sectores priorizados y atenderán las suspensiones y renegociación de los financiamientos conforme las disposiciones emitidas ante esta situación, Operaciones comerciales y de comercio exterior con entidades. De esta primera fase se reanudan de forma parcial los servicios de las áreas comerciales que fueron suspendidos.

Mantener la atención al público en oficinas bancarias y casas de cambio de lunes a viernes en los horarios habituales.

Detener las personalizaciones masivas de tarjetas magnéticas por concepto de nóminas y estímulos.

Mantener el cierre de las 17 casas de cambio de La Habana cuyas operaciones pasan a ser atendidas por sucursales de Banco Metropolitano. Esta medida se propone para la disminución de operaciones de cambio y las condiciones de los inmuebles.



RELACIONES EXTERIORES



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Mantener la confección de pasaportes sin datos biométricos hasta el 30 de junio de 2021 y propiciar que las personas que lo deseen realicen el trámite a distancia, lo cual implica un incremento de la recaudación por concepto de Trámite No Personal.



Reiniciar paulatinamente las actividades presenciales en las Misiones y Consulados, previa consulta y aprobación.

El servicio de legalización de documentos será solo para casos urgentes de los organismos.



COMUNICACIONES



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



El acceso libre de costo a las aplicaciones asociadas a situaciones de emergencia, así como el envío de mensajes (SMS) a los suscriptores de telefonía móvil, previa autorización por la autoridad competente.

Implementar el acceso libre de costo a cubaeduca.cu.

El pago de las facturas telefónicas se puede realizar por los medios electrónicos existentes y a través de los agentes de telecomunicaciones.

Estimular el desplazamiento del tráfico de la red de telefonía móvil, del horario diurno al nocturno, así como el desplazamiento del tráfico de la red de telefonía móvil a la red de telefonía fija.

Tasación diferenciada de la voz y el dato en horario nocturno (VOZ y DATOS: de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.).

En los Joven Club mantener los servicios siguientes:



Entretenimiento para los usuarios de las redes de personas naturales, cuyo uso se monitorea en la red

Copia del producto Mi Mochila

Copia de la aplicación COVID-19

Descontaminación de antivirus

Copia de Ecured

Venta de licencia de antivirus Segurmática

Gestión y copia de información



Se mantienen los envíos de servicios de correos a domicilio y para todo el país.

Se restablecen los servicios de Correos de Cuba en la red postal nacional, así como los servicios desde y hacia el exterior para los países que restablezcan los despachos de correos, en coordinación con el MITRANS, evaluando el comportamiento de la infraestructura de transporte del país y la apertura de los servicios aéreos internacionales.

Se mantiene la rebaja del 10 % para el pago de los servicios de Telecomunicaciones a través de TRANSFERMÓVIL

Se mantiene la vigencia del bono de recarga del teléfono móvil a 30 días a partir de recibida la recarga internacional por cada cliente y la posibilidad de utilizar el mismo para voz, SMS e Internet, en correspondencia con la oferta comercial.

Restablecer el límite del servicio “adelanta saldo” hasta 2 CUC, en los teléfonos celulares.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



Extensión del ciclo de vida de las cuentas nautas permanentes que vencieron a partir del 30 de marzo de 2020.

Mantener para el servicio de Nauta Hogar, la rebaja del costo de la hora de navegación internacional con cuentas nautas permanentes de 0.70 a 0.30 CUC.

Se mantiene el incremento de 10 horas a los paquetes de Nauta Hogar por el mismo precio.

No desconexión de servicios básicos y la extensión del ciclo de vida de las suscripciones y la prórroga en el pago de facturas de los servicios telefonía fija, telefonía fija alternativa y Nauta Hogar para el sector residencial, excepto las líneas móviles.

Se mantiene adicionar 10 horas al paquete de Internet y tarificar a 0.30 CUC la hora adicional para el servicio desde la casa con Nauta Hogar.

Prorrogar a 60 días más la garantía de los equipos que ha comercializado ETECSA.

Se mantienen suspendidos los servicios que impliquen interacción con los medios informáticos y aglomeración de personas en las instalaciones.

Las solicitudes de trámites para licencias y permisos de equipos de comunicación y uso del espectro radioeléctrico se realizarán durante este período únicamente mediante la aplicación informática disponible en el sitio web del Ministerio de Comunicaciones o a través del correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

Se mantiene extendido el ciclo de vida de las líneas móviles que vencen y el aplazamiento del pago de la factura telefónica que vence, sin desconectar el servicio.

Se mantienen cerrados los servicios presenciales de las 644 instalaciones de Joven Club.

Extender el ciclo de vida de Servicios Nauta Hogar residencial, que vencen.



TRANSPORTE



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



Se mantienen creadas las salas de aislamiento en todos los aeropuertos y puertos del país.

Se mantienen habilitados puntos médicos en las terminales de ómnibus nacionales, trenes y terminales de vuelos nacionales.

Se deja sin efecto la suspensión de las licencias de operación del transporte a los trabajadores por cuenta propia que ejercen las actividades de transportación de pasajeros y cargas, así como las de instructor de automovilismo y las de gestor de pasaje de piqueras.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Se mantiene la decisión de permitir la entrada al país solo de residentes, con la condición de su aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días en centros habilitados para ello.

Se mantienen cerradas las terminales y estaciones, así como las listas de espera existentes en el país, para ómnibus, trenes, aviones y los catamaranes para la Isla de la Juventud.

Se mantiene funcionando el traslado de las altas médicas en función de la epidemia y otros casos excepcionales de transportación interprovincial.

Se mantiene la suspensión de las licencias de los transportistas privados que lo consideren y soliciten, dado el bajo nivel de demanda de transportación, que no posibilita el pago de las obligaciones tributarias

Se mantiene la prohibición de la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras y de los tripulantes y pasajeros a bordo de las mismas en las aguas territoriales de la República de Cuba.

Se mantiene paralizado el servicio de las escuelas de educación vial.

Se mantiene el servicio de transportación para los trabajadores de actividades imprescindibles de la producción y los servicios, priorizando los de salud. Se mantiene la obligación del uso del nasobuco, la aplicación de hipoclorito en las manos de los pasajeros a la entrada de los medios de transporte. Se retira gradualmente el transporte turístico del servicio de transportación de trabajadores en la medida que se restablece el transporte público.

Se restablece con limitación el transporte público urbano (incluye el rutero), intermunicipal y rural, estatal y privado. Se inician los viajes en los horarios picos en correspondencia con las prioridades de los territorios, aprovechando la capacidad máxima de los medios, estableciendo el control de las medidas sanitarias.

Se mantienen suspendidos los vuelos comerciales y chárter, excepto los que transporten colaboradores, cargas, donaciones, emergencias y turistas retenidos en el país. Se pudieran autorizar las operaciones aéreas en la modalidad de vuelos chárter en interés del turismo internacional.

Se mantiene suspendido el apoyo de los medios de transporte estatal, en las paradas y puntos de embarque, con la indicación de utilizarlo en función de la transportación de los trabajadores de las diferentes entidades.

Se mantiene la limitación de una sola maleta acompañante para todos los pasajeros que arriben al país

Se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancias, con medios de otras entidades, para disminuir el tiempo de espera en el traslado de los sospechosos hacia los centros hospitalarios, al tiempo que se continúa atendiendo con prioridad la reparación de ambulancias.

Se mantiene suspendida la salida del país a todos los ciudadanos residentes en Cuba.

Se restablecen las transportaciones masivas interprovinciales solo para el retorno de trabajadores y MININT y MINFAR, por ómnibus y trenes. Se mantienen paralizadas las rutas regulares de ómnibus, trenes, aviones y catamarán.

Se inicia de forma progresiva, escalonada y organizada, evitando aglomeraciones y cumpliendo el protocolo de salud aprobado, el despacho de cargas no comercial a las personas naturales en todos los puntos que realizan esta actividad en las cabeceras de provincia.

Se restablece el servicio de revisión técnica, solicitando los turnos de forma online. Se mantiene la vigencia de las certificaciones.



EDUCACIÓN



Medidas que se aplican en igualdad de condiciones en las tres fases



Los niños sin amparo familiar que viven en los hogares se mantendrán en ellos y no se realizarán actividades fuera de la institución. Los que asisten a círculos infantiles lo pueden hacer.



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Se mantienen suspendidas las actividades docentes. Se garantizan las condiciones en las instituciones educativas y la preparación de directivos, docentes, educandos, familias y comunidad, para el reinicio del curso escolar.

En el caso de los círculos infantiles se realizan las siguientes precisiones: a) Se extenderá la entrada hasta las 9.00 a.m. de la mañana y la salida a partir de las 3. 00 p.m. de la tarde. b) Tomar las medidas, para que, en el horario de sueño, los catres sean ubicados a la distancia establecida utilizando otros espacios que tengan los círculos. c) No se permitirá la entrada de los padres al círculo infantil, la recepción y entrega de los niños se hará en el lugar establecido por este. d) Elevar el rigor en la higienización de los círculos, el lavado de los juguetes, el uso de hipoclorito para limpiar las superficies, interruptores, pasamanos, picaportes de las puertas, el lavado de las manos de los niños y trabajadores, entre otros. e) No se realizarán actividades por ciclos para evitar la aglomeración. f ) Tener mucho rigor en el pesquisaje diario y no permitir que ningún niño ni trabajador permanezcan en los círculos con afecciones respiratorias. g) Es obligatorio, para los trabajadores de los círculos infantiles, el uso del nasobuco.

Mantener los pagos de estipendios a estudiantes que lo reciben y no están vinculados a actividades que se encuentran paralizadas temporalmente: a) Escuelas de conducta. b) Escuelas pedagógicas.

Mantener cerradas las residencias estudiantiles de pre y postgrados, quedando solo en ellas los estudiantes extranjeros de ambas modalidades, a los que se les prestará atención priorizada, evitando la movilidad en los territorios y el país. Se establecerán las coordinaciones que correspondan con las autoridades de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.

Mantener pospuesta la realización de los Exámenes de Ingreso a la Educación Superior correspondiente al presente año, hasta que la situación sanitaria lo permita.

Mantener suspendidas las actividades docentes de pregrado.

En Ciencias Médicas se reincorporan de forma selectiva estudiantes a actividades presenciales, sobre todo de prácticas en los servicios, según las características de cada escenario y las posibilidades que existan, para aquellas asignaturas que tienen un tiempo mínimo para poder vencer sus objetivos de formación para culminar el curso. Restablecer las evaluaciones parciales y finales de los procesos docentes educativos del pregrado y posgrado que se han mantenido, incluidos los Exámenes Estatales, para garantizar la graduación.



DEPORTES



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Mantener suspendidos los eventos internacionales, y las bases de entrenamiento con extranjeros.



CULTURA



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Mantener la homologación de las unidades artísticas comercializadas en la música popular, tradicional y otras, que abarca a los artistas, proyectos y colectivos que laboran en el sistema del Ministerio de Cultura bajo la condición de subvencionados, atendiendo al salario mensual según categorías del colectivo artístico.

Reapertura de tiendas y puntos de venta de bienes culturales de ARTEX, EGREM, FCBC y Red Casa de las Américas; manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y limitando el número de participantes y la distancia entre ellos.

Se realizan presentaciones de unidades artísticas de pequeño formato en centros cerrados de la gastronomía, el turismo y el sector no estatal. La respuesta de este servicio al turismo y a los gobiernos locales se dará en correspondencia con la demanda de ambos y cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias planteadas para la fase.

Restablecer los ensayos de las agrupaciones de teatro, musicales y danzarias con normas de prevención específica. Se realizan presentaciones artísticas sin público, trasmitidas por las redes, la radio y la televisión. Reapertura controlada de los estudios de grabación.

Abrir los servicios de cafetería y de restaurante en los centros de ARTEX y la EGREM; tomando todas las medidas higiénico-sanitarias y limitando el número de participantes y la distancia entre ellos.



ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL VERANO



Medidas que su aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases



FASE 1



Actividades físicas en el hogar con participación de la familia, en los horarios de la mañana, tarde y noche, iniciando con la gimnasia matutina, la ludoteca en el hogar con los juegos de mesa (deportes mentales tales como la dama, dominó, GO), juegos tradicionales, juegos de animación, ejercicios físicos en familia, las artes marciales y la Sanabanda.

Garantizar el uso de las piscinas públicas al 30 % de su capacidad, limitando el tiempo de permanencia de los bañistas a 4 horas.

Permitir el acceso a las playas, limitando agrupaciones de varias personas. Organizar PNR y equipos de voluntarios que colaboren en el cumplimiento de las medidas relacionadas con la disciplina y el distanciamiento físico.