Cuba reporta cinco nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y tres altas médicas

Al cierre de este miércoles 1 de julio, Cuba reportó cinco nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 353 personas positivas al SARS-CoV-2; tres altas médicas y ningún fallecido, informó hoy Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales 119 para vigilancia clínico-epidemiológica pacientes: seis en vigilancia, 69 sospechosos y 44 confirmados. Otras 144 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2 309 muestras y cinco resultaron positivas. El país acumula 175 372 muestras realizadas y 2 353 positivas.Los cinco son de La Habana : San Miguel del Padrón 2, Cerro 2, Cotorro 1 caso.Cuatro son contactos de casos confirmados.En uno de los casos no se precisa la fuente de infección.Tres son del sexo femenino y dos masculinos.Un caso fue asintomático.Dos casos menores de 20 años, uno de ellos una niña de 8 años de edad, y tres de 40-60 años.Se mantienen ingresados confirmados 44 (1,8%), todos (100%) con evolución clínica estable.Se acumulan 86 fallecidos (ninguno en el día) para una letalidad de 3.65, que nos sitúa en el puesto número 20 en la región y en la posición número 100 en el mundo, respecto a este indicador.dos evacuados y 2Â 221 pacientes recuperados (94,4%) (3 en el día de ayer).2 042 han sido contactos de casos confirmados (88.3%).162 con fuente de infección en el extranjero.Se acumulan 106 (4.6%) casos en los que no se identificó la fuente de contagio.1 273 pacientes han sido asintomáticos al momento del diagnóstico (54.1%). El comportamiento en los últimos 15 días varía, pues de los 70 casos diagnosticados en este último periodo, el 80% no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Es la característica de este virus que hace más difícil su control.1 185 casos (50.3 %) son del sexo masculino y 1 168 (49.6 %) del sexo femeninoEn Cuba ya se han diagnosticado 263 menores de edad, de los cuales 251 (95.4%) se han recuperado de la enfermedad, todos sin complicaciones clínicas y una evolución favorable.No se reportan pacientes en estado crítico ni en estado grave.El especialista informó que se mantienen 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin reportar casos positivos de la enfermedad en los últimos 15 días.Ciudadana cubana de 43 años de edad. Residente en el municipio San Miguel del Padrón de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 16 años de edad. Residente en el municipio San Miguel del Padrón de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadana cubana de 8 años de edad. Residente en el municipio Cerro de la provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad. Residente en el municipio Cerro de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 52 años de edad. Residente en el municipio Cotorro de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.De acuerdo con Durán García, después de más de una semana, en que la capital venía cumpliendo con los cinco indicadores establecidos para el cambio de una fase a otra, La Habana entra a la primera fase de recuperación a partir del 3 de julio; el resto del país excepto Matanzas a la segunda.Al respecto, el director nacional de Epidemiología del Minsap, ratificó el llamado a toda la población de la capital a la observancia en el cumplimiento de las medidas que están indicadas.Todos estamos deseosos de volver a la nueva normalidad, pero no podemos olvidar que esta enfermedad no tiene comparación con ninguna otra, por el papel que juegan los casos asintomáticos en la transmisión de la enfermedad, un comportamiento sin precedentes en estos tipos de virus respiratorios, dijo el especialista.Algunos estudios en China, explicó, han demostrado por ejemplo como un solo caso asintomático fue capaz de provocar 71 contagios de la COVID-19 en diferentes lugares.Todos los cubanos tenemos que ser conscientes de la alta responsabilidad que tenemos en el cumplimiento de las medidas orientadas en cada etapa, y en ese sentido abogamos por la disciplina ciudadana y la exigencia de los organismos encargados de velar y controlar que se cumpla con lo establecido, afirmó.Hasta el 1 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 10 millones 446 mil 353 casos confirmados (+ 173 mil 352) y 511 mil 37 fallecidos (+ 5 mil 742), para una letalidad de 4,89 % (-0,03).En la región las Américas se reportan 5 millones 327 mil 57 casos confirmados (+ 100 mil 994), el 50,99 % del total de casos reportados en el mundo, con 252 mil 485 fallecidos (+ 3 mil 813) para una letalidad de 4,74 % (-0,02).