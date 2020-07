Cuba reporta ocho nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y tres altas médicas

Los ocho casos diagnosticados fueron cubanos.

Tasas de incidencia en los últimos 15 días (por cada 100 000 habitantes):

De los 2 361 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Detalles de los casos confirmados:

Paciente en estado grave:

La COVID-19 en el mundo

Al cierre de este jueves, Cuba reportó ocho nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 361 personas positivas al SARS-CoV-2; tres altas médicas y ningún fallecido, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 142 pacientes: nueve en vigilancia, 84 sospechosos y 49 confirmados. Otras 131 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2 690 muestras y ocho resultaron positivas. El país acumula 178 062 muestras realizadas y 2 361 positivas.Durán García puntualizó que de todas las provincias se procesaron muestras, la mayor cantidad (1 661) de La Habana, seguida de Matanzas, con 154.De los casos confirmados en los últimos 15 días, el 70.3% no presentó síntomas en el momento del diagnóstico, de ahí la necesidad de cumplir las medidas higiénico-sanitarias, en particular el uso del nasobuco.Siete son contactos de casos confirmados.Uno sin fuente de infección definida.Uno del sexo femenino y siete del sexo masculino.Los ocho son asintomáticos.La Habana: 57 (2.67)Mayabeque: 7 (1.82)Las restantes provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos.2 049 han sido contactos de casos confirmados (88.3%).163 con fuente de infección en el extranjero.Se acumulan 107 (4.6%) casos en los que no se identificó la fuente de contagio.1 283 pacientes han sido asintomáticos.Se acumulan 86 fallecidos, dos evacuados y 2 224 pacientes recuperados (94.3%).Se reporta un paciente en estado grave.Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio La Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 179 contactos.Ciudadano cubano de 17 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 2 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 52 años, procedente del municipio Cotorro. Paciente sin antecedentes patológicos personales que acude al área de salud por comenzar con falta de aire y tos el día. Posteriormente se constató por gasometría una hipoxemia y en el Rx de Tórax lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con predominio en la base izquierda por lo que se traslada para la terapia intensiva. Se encuentra afebril, sin polipnea, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.Hasta el 2 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19. Ascienden a 10 665 758 los casos confirmados (+ 219 405) y a 515 973 los fallecidos (+ 4 936, respecto al día anterior), para una letalidad de 4.84% (-0.05).La región de las Américas reporta 5 451 474 casos confirmados (+ 124 417), el 51.11% del total de casos reportados en el mundo, con 255 599 fallecidos (+ 3 114 ) y una letalidad de 4.69% ( -0.05 ).Las últimas cinco pandemias registradas en la historiaOrigen: Estados UnidosMuertes causadas: 18 500En más de 200 países se produjeron contagios, incluyendo en Cuba. En agosto se logró contener la pandemia.Origen: ÁfricaMuertes causadas: 32 millonesOrigen: Hong KongMuertes causadas: Un millónOrigen: ChinaMuertes causadas: Un millónOrigen: Estados UnidosMuertes causadas: 50 millones