Luego del 500 que La Habana no pierda su ritmo

“Que no se pierda el ritmo de todo lo que veníamos haciendo a propósito del aniversario 500 de La Habana, celebrado el pasado año”, expresó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la más reciente reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la Capital, chequeo que se retoma nuevamente luego de la situación impuesta por la COVID-19.El mandatario cubano insistió en la continuidad de los trabajos de reanimación que se ejecutan en la urbe. En ese sentido, subrayó que, aunque algunos proyectos se han mantenido en medio de la pandemia: “Hay que reactivar aquellos en los que se venía trabajando antes de que llegara la COVID-19”.El Jefe de Estado consideró que “debemos terminar el año en una situación favorable con todo lo que se ha venido haciendo; aunque hay cosas que tendrán que pasar para el próximo por todas las afectaciones que tuvimos con la epidemia”.El encuentro de trabajo donde también participaron el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; y el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa; junto a las máximas autoridades de La Habana- examinó la marcha del programa de construcción de viviendas en la capital; el comportamiento del Plan Malecón; y las ideas conceptuales del Programa de Desarrollo Integral del Centro Histórico de Guanabacoa.Durante la reunión se conoció que de un plan previsto de 7 mil 403 viviendas a construir en la provincia este año; hasta la fecha se ha logrado la edificación de 4 mil 373, lo que representa el 59 por ciento.También trascendió que al cierre de mayo se entregaron 68 viviendas a madres con tres o más hijos, menores de 17 años.Luego del 500 que La Habana no pierda su ritmoEl mantenimiento o sustitución de los ascensores ubicados en edificios multifamiliares de la capital, fue otro asunto evaluado durante la jornada. Según expusieron las autoridades provinciales, hasta la fecha se han sustituido 23, de un plan anual de 62.Al intervenir en este punto de la agenda, el Presidente Díaz-Canel indicó revisar todo lo que se pueda hacer en el país, con la industria nacional, para sustituir importaciones y mejorar la situación de los elevadores en la ciudad.Trabajando distinto, podemos ir avanzando más–acotó el Jefe de Estado- haremos nuestros propios desarrollos, para hacer todo lo que se pueda en el rescate de nuestros ascensores.Otro asunto examinado fue el proyecto del Plan Malecón, en el tramo que corresponde al municipio de Centro Habana, donde ya están identificadas once parcelas disponibles con proyectos diseñados; y otras cinco, que permanecen en estudio.En esos espacios se edificarán inmuebles para uso residencial, centros culturales, gastronómicos, turísticos y otras instalaciones que fomenten el desarrollo local.Como una suma de esfuerzos comunes y continuos desafíos podría considerarse el objetivo de todo un equipo multidisciplinario, encabezado por la Oficina del Historiador de La Habana, con el fin de llevar adelante la restauración de los valores patrimoniales del emblemático sitio habanero.Esta ardua labor se ejecuta con el empeño de sustituir importaciones; y “lograr un Malecón que se mantenga”, como recalcó durante el análisis el Presidente cubano.Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó la importancia de trabajar con el sector estatal y no estatal. “Hay que trabajar con toda esa creatividad”, señaló el Jefe de Estado.En este punto se subrayó la utilización de morteros de producción local y de pigmentos, resistentes a la agresión marina, con el fin de hacer perdurables las obras de restauración en esa zona.Como continuidad del chequeo sistemático que realiza el Gobierno cubano a las labores que se ejecutan en la capital; en el encuentro también se evaluó la propuesta de ideas conceptuales para la Estrategia de Rehabilitación del Centro Histórico de Guanabacoa. ÂEn ese municipio habanero -que tiene una extensión de 129, 48 km2 y una población de 124 mil 365 habitantes- el área de su Centro Histórico abarca 92 manzanas donde existen 3 mil 118 viviendas. Precisamente, en esa zona, residen 13 mil 292 personas, lo que representa el 10,7 por ciento de la población del municipio.Más allá del aniversario 500 de La Habana, celebrado el pasado año, la capital continúa reanimándose a partir de una labor intensa y sostenida. En ese empeño, es importante el esfuerzo que se hace en materia de rehabilitación y construcción de diferentes obras que tendrán gran impacto para el desarrollo económico y social de esta urbe, habitada por más de dos millones de personas.Lo trascendente es seguir trabajando de modo integral y constante, para rescatar y conservar todo aquello que pueda aportar belleza y crecimiento a esta ciudad.Con el apoyo del Gobierno a la capital del país, la voluntad de las autoridades habaneras y el respaldo de su pueblo; La Habana podrá seguir impulsando su desarrollo, favoreciendo el bienestar de su gente y preservando sus valores históricos y tradiciones culturales, para que Cuba tenga siempre una capital más bella y ordenada.