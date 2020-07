Enfrenta Cuba tensa situación por el desabastecimiento de medicamentos

El doctor José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública explicó que Cuba enfrenta una tensa situación por el desabastecimiento de medicamentos, problema que se ha visto agudizado en el mundo por la crisis provocada por la COVID-19.Durante su comparecencia el viernes en el programa radio-televisivo de la Mesa Redonda, el titular aseguró que la pandemia no ha afectado solo la economía mundial, sino también la industria farmacéutica, por lo que en el país ha habido que realizar ajustes en el plan de la economía, al no contar con todos los ingresos requeridos. Sabemos que esa escasez es uno de los principales temas que constituye preocupación en la población y en el sistema de salud cubano, a partir de la afectación en la disponibilidad de los medicamentos, algo que sucede internacionalmente, expresó.Agregó que existen condiciones reales y objetivas que impiden darle respuesta a la insuficiencia de varios medicamentos; no queremos justificar nada, pero tengan la seguridad que estamos trabajando para enfrentar el problema y consolidar el programa, enfatizó.Como es sabido, para nosotros la salud es una prioridad y salvar vidas es el objetivo supremo, lo que ha quedado demostrado en el enfrentamiento a la COVID-19, de ahí que será una preocupación constante garantizar las medicinas a los cubanos, en especial a los adultos mayores, señaló.En otro momento de su intervención mencionó que el cuadro básico de medicamentos del país está constituido por 619 renglones en el presente año, de ellos 263 son importados por el Ministerio de Salud Pública y 356 son producidos en el territorio nacional, puntualizó.Añadió que 351 de esos medicamentos son distribuidos solo en los hospitales y 268 se ofertan en la red de farmacias, en las que compran, por ejemplo, tres millones de pacientes que hoy tienen tarjetón en Cuba.Al respecto, explicó que las tarjetas de control abarcan 85 medicamentos y ahí se incluyen 62 de producción nacional.

Igualmente precisó que de los 268 que se venden en las farmacias, 204 los produce BioCubaFarma; y queremos seguir incrementando la producción industrial de jarabes y otros productos muy demandados por la población, afirmó Portal Miranda.



A su vez informó que el año pasado la nación terminó en una mejor situación el segundo semestre, lo que no ha sido así en el transcurso del 2020, en el que se aprecia un incremento de los faltantes, subrayó.



Sobre ese tema, dijo que al cierre del mes junio se reportaron 116 medicamentos en falta, de ellos 87 producidos a nivel nacional; mientras de los 77 que en la actualidad faltan en la red de farmacias, 67 son elaborados en el país, acotó.



Reconoció, además, que de los medicamentos importados 29 están en falta, aunque en el caso de la dipirona que es uno de los más demandados va a tener una distribución en julio de 15 días, por lo que no tendrá una respuesta total, aseveró.



Agregó que en el actual mes de julio serán recibidos 13 medicamentos y tres en agosto, lo que aliviará en parte la tensa situación de desabastecimiento en las farmacias.



Entre las problemáticas que han incidido en ese panorama, el ministro de Salud Pública se refirió al incremento desproporcionado de los precios y el enlentecimiento de las operaciones bancarias, a lo que se une la falta de materias primas.



Por esa razón habló de la importancia de buscar nuevos proveedores y trabajar en la sustitución de importaciones con el fortalecimiento de la industria farmacéutica.



También aseguró que no podemos desconocer problemas subjetivos como el uso indebido de los medicamentos, la deficiente organización en algunas farmacias y la prescripción por complacencia.



A su vez hizo un llamado a enfrentar las actividades delictivas por la venta ilegal de medicinas y señaló que es necesario mejorar la formación de los recursos humanos.

Asimismo, resaltó que la mensajería en farmacia ha sido muy positiva y se pretende informatizar esos centros para su mejor funcionamiento, expresó en referencia a planes futuros.



Portal Miranda aprovechó la ocasión para convocar a la población a ayudar en todo lo que sea necesario, y por ejemplo exhortó a las personas a no acaparar los medicamentos y hacer un buen uso de los mismos para utilizarlos de forma correcta y racional.



Hemos tomado un grupo de acciones como priorizar el financiamiento para disminuir la brecha de los faltantes, en especial los más solicitados, y seguimos trabajando en la medicina natural y tradicional, en la que se trabaja fuerte para respaldar su demanda, afirmó el titular del sector.



Relacionado con la situación epidemiológica mundial a causa de la COVID-19, Portal Miranda señaló que sigue creciendo de manera significativa el número de casos y de fallecidos, con más de 10 millones 660 mil contagiados y una cifra que supera el medio millón de muertes.



La dura realidad es que la pandemia no está ni cerca de terminar, por lo que es importante que el pueblo cubano entienda el difícil escenario internacional a causa de la enfermedad, precisó.



Por último, insistió en la importancia de cumplir las medidas cabalmente para no complicar la situación del país; el uso del nasobuco es fundamental, al igual que mantener las medidas higiénico-sanitarias porque todos somos responsables para evitar retroceder en los avances que hemos logrado en la batalla contra la COVID-19, concluyó.