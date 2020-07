Cuba reporta ocho nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y tres altas médicas

Los ocho casos diagnosticados fueron cubanos.

Detalles de los 8 casos confirmados:



Tasas de incidencia en los últimos 15 días (por cada 100 000 habitantes):

De los 2 369 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Pacientes en estado grave:

Durán García: La transmisión fecal-oral no constituye una fuente de infección de la COVID-19

COVID-19 en el mundo

Al cierre de este viernes, Cuba reportó ocho nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2369 personas positivas al SARS-CoV-2; tres altas médicas y ningún fallecido por séptimo día consecutivo, informó hoy en conferencia de prensa, Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 145 pacientes:15 en vigilancia, 76 sospechosos y 54 confirmados. Otras142 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2635 muestras y ocho resultaron positivas. El país acumula 180 697 realizadas y 2369 positivas (1, 3%).Durán García puntualizó que de todas las provincias se procesaron muestras, la mayor cantidad (1618) de La Habana, seguida de Mayabeque, con 149 y Matanzas 127.Todos son de La Habana, pertenecientes a seis municipios: Cotorro (2); Cerro (2); Arroyo Naranjo (1); 10 de Octubre (1); Centro Habana (1) y San Miguel Padrón (1).Siete son contactos de casos confirmados con anterioridadUno sin fuente de infección definida.Uno del sexo femenino y siete del masculino.Cuatro fueron asintomáticos (50 %)Los grupos de edad fueron de 40 a 59 años (cuatro casos), menores de 20 años (tres casos) y mayores de 60 años, hay uno.Ciudadano cubano de 16 años de edad. Reside en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 82 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 16 años. Reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 49 años. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia: 16 contactos.Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 18 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 51 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 49 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia16 contactos.La Habana: 55 (2.58)Mayabeque: 7 (1.82)Las restantes provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos.2 056 han sido contactos de casos confirmados (88.4%).163 con fuente de infección en el extranjero.Se acumulan 108 casos en los que no se identificó la fuente de contagio.1 285 pacientes han sido asintomáticos.Se mantienen activos ingresados 54 pacientes, para un 2, 28 % ; 52 de ellos presentan una evolución clínica estable (96, 3 %).Se acumulan 86 fallecidos, dos evacuados y 2 227 pacientes recuperados (94, 1 %)Se reportan dos pacientes en estado grave, que están ingresados en el hospital Salvador Allende.Ciudadano cubano de 52 años de edad. Procede del municipio Cotorro. Paciente sin antecedentes patológicos personales. Se constata por gasometría una hipoxemia y en el Rx de Tórax lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares, con predominio en la base izquierda, por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con tos y expectoración. Hemodinámicamente estable, hipoxemia ligera. Rx de Tórax sin modificaciones, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio en base izquierda. Reportado de grave.Ciudadano cubano de 55 años de edad. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Hemodinámicamente estable. Rx de Tórax con lesiones inflamatorias bibasales a predominio en base derecha. Reportado de grave.El especialista aseguró que en los estudios realizados hasta el momento, no hay evidencia de la transmisión fecal-oral como fuente de infección del nuevo coronavirus.“Los científicos manejan el tema del aislamiento del virus en las heces fecales. Hace poco concluyó una investigación, que arrojó que el SARS-CoV-2 no puede aislarse en las heces fecales recolectadas, después de 28 días. En la muestra se encontraron solo fragmentos de ARN”, aseguró.Durán insistió en aunque no sea una enfermedad de transmisión digestiva, ante la COVID-19, el uso del hipoclorito es una práctica inestimable desde el punto de vista epidemiológico: “Con la llegada del verano es aún más necesario hervir el agua y añadirle las gotas de hipoclorito para eliminar los microrganismos”, dijo.Además puntualizó que los baños en piscinas y playas no constituyen el riesgo epidemiológico, sino todo lo asociado a estos. “No se está todo el tiempo con nasobuco, las muestras de cariño tienden a aumentar y en ocasiones se comete el error de tomar de los mismos vasos o escupir en el borde de las piscinas, lo cual si puede contribuir al contagio”.Antes de despedirse, el experto reiteró que al encontrase gran parte del país en fase 2, y en la uno las provincias de La Habana y Matanzas, se deben extremar las medidas de protección “porque ya estamos sueltos”, concluyó.Hasta el 3 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 10 845 275 los casos confirmados (+ 179 517) y 521 113 fallecidos (+ 5 mil 140) para una letalidad de 4,80% (-0,04).En la región las Américas se reportan 5 580136 casos confirmados (+ 128 662), el 51,45% del total de casos reportados en el mundo, con 259 073 fallecidos (+ 3 474) para una letalidad de 4,64% (-0,05).