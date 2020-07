Cuba reporta 15 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y seis altas médicas

De los 15 casos confirmados



Detalles de los 15 casos confirmados:

Precisiones de los pacientes en estado grave



Dr. Durán: En eventos de transmisión local se pesquisa al mayor número de personas



COVID-19 en el mundo

Al cierre de este lunes, Cuba reportó 15 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 395 desde marzo pasado; seis altas médicas y ningún fallecido por décimo día consecutivo, informó este martes en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 158 pacientes:17 en vigilancia, 44 sospechosos y 67 confirmados. Otras 154 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Se estudiaron 3 081 muestras y 15 resultaron positivas. El país acumula 189 599 pruebas realizadas; de ellas, 2 395 positivas.Todos son cubanos14 son contacto de casos anteriores (93.3%)En un caso no se indentifica la causa de infección (6.7%)Ocho son del sexo masculino (53.3%) y siete del sexo femenino (46.7%)11 fueron asintomáticos (73.3%)14 son de La Habana: Centro Habana (8), Cerro (4), Habana Vieja (1) y Cotorro (1): ocho se relacionan con el foco en Centro Habana.Un caso de San José de las Lajas, Mayabeque.Los grupos de edad afectados fueron los de 20 a 39 años, de 40 a 60 años y mayores de 60 años, con cinco cada uno (33.3%, respectivamente).Tasa de incidencia en los últimos cinco días: 3.28 (La Habana) y 2.08 (Mayabeque). En el país, 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no reportan casos hace más de un mes.Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.De los 2 395 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde marzo, se mantienen ingresados confirmados 67 (2.8%); de ellos, 62 (92.5%) presentan evolución clínica estable. Desde marzo pasado se reportan 86 fallecidos (ninguno este lunes), dos evacuados y 2 240 pacientes recuperados (94%) (seis altas del día). Se reportan cinco pacientes en estado grave.Ciudadano cubano de 52 años. Procede del municipio Cotorro, contacto de caso confirmado (hijo). Paciente sin antecedentes patológicos personales que acude al área de salud por comenzar con falta de aire y tos. Posteriormente se constata por gasometría una hipoxemia y en el Rx de tórax lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con predominio en la base izquierda, por lo que se traslada para la terapia intensiva. Se encuentra afebril, se mantiene con tos y escasa expectoración blanquecina, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable, hipoxemia ligera. Rx de tórax con empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio de la base izquierda, que ascienden hasta ocupar casi todo el hemitórax. Se reporta en estado grave.Ciudadano cubano, de 55 años. Procede del municipio Centro Habana. Sin nexo epidemiológico. Antecedentes de hipertensión arterial. Se encuentra afebril, asintomático, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable, gasometría con hipoxemia ligera. Rx de tórax muestra discretas lesiones inflamatorias bibasales a predominio de la base derecha. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 49 años. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes de asma bronquial e hipertensión pulmonar. Se encuentra con falta de aire, afebril, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. Rx de tórax muestra opacidad en velo en ambas bases. Presenta imagen retículo nodulillar fina en ambos campos pulmonares y cardiomegalia. Se reporta en estado grave.Cuidadana cubana de 47 años. Procede del municipio Centro Habana, sin antecedentes patológicos personales referidos, contacto de caso confirmado. Fue trasladada a terapia intensiva por presentar decaimiento marcado. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, con oxígeno suplementario, estabilidad hemodinámica. Rx de tórax: signos de fibroenfisema pulmonar, no lesiones inflamatorias. Se reporta en estado grave.Ciudadana cubana de 57 años. Procede del municipio Centro Habana y es contacto de caso confirmado anteriormente. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, asma bronquial, bronquiectasia y obesa. Fue trasladada a terapia intensiva por presentar falta de aire. Presenta polipneica. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.En el caso de los eventos de trasmisión local, el especialista precisó que se trata de llegar rápido a la población mediante los PCR o test rápido, a fin de detectar el mayor número de personas infestadas y que quizá estén asintomáticas.“Entonces aislamos a las que estén trasmitiendo la enfermedad, estudiamos sus contactos, ponemos tratamiento y evitamos que sigan transmitiendo la COVID-19. A medida que profundicemos más, a medida que aparezcan los focos, las cifras de contagios pueden aumentar”dijo.Además insistió en la autopesquisa virtual, aplicación a la que cualquier persona puede acceder a través del link: http://autopesquisa. sld.cu.El experto aseguró que en el día de ayer se autopesquisaron, por esa vía, 681 personas, de ellas 69 manifestaron síntomas o algún malestar, y seis se estudiaron. Algunas fueron aisladas según la sintomatología presentada.“Queremos que nuestra población conozca esta herramienta. A pesar de las bondades, es baja la utilización y esta es una forma muy útil. Cualquier persona puede autoevaluarse”, concluyó.Hasta el 6 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19. La cifra total asciende a 11 418 475 casos confirmados (+ 176 820 respecto al día anterior) y 533 958 fallecidos (+ 3 290), para una letalidad de 4.68% (-0.04).Las Américas reportan 5 914 179 casos confirmados (+ 100 924), el 51.79% del total de reportados en el mundo, con 266 824 fallecidos (+ 759), para una letalidad de 4.51% (-0.05).