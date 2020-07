Cuba reporta cuatro nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 7 altas médicas

Cuba reporta cuatro nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 7 altas médicasAl cierre de este lunes, Cuba reportó cuatro nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 432 desde marzo pasado; 7 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica pacientes: 221 en vigilancia. Otras 254 personas se vigilan en sus hogares,desde la atención primaria de salud.

Se estudiaron 3 329 muestras y 4 resultaron positivas. El país acumula 211 427 pruebas realizadas; de ellas, 2 432 positivas.



Los cuatro casos diagnosticados fueron cubanos.



Son contactos de casos confirmados

Uno de sexo femenino y tres masculino

Los cuatro casos confirmados eran asintomáticos

Pertenecen al grupo de 40 a 60 años de edad

Todos son de la provincia de La Habana



Detalles de los 4 casos confirmados:



Ciudadana cubana de 41 años de edad. Residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



De los 2 mil 432 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 68 (2,8%), de ellos 67, el 98,5%, con evolución clínica estable. Se reportan 87 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y 2 mil 275 pacientes recuperados (94%) (7 en el día de ayer). No se reportan pacientes en estado crítico y 1 en estado grave.



Paciente en estado grave:



Ciudadana cubana de 57 años. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial, Bronquiectasia y Obesa. Comienza con falta de aire, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con disnea de esfuerzo, ventilando espontáneamente en posición prono, con O2 suplementario y Hemodinámicamente estable. Rx tórax: mejoría radiológica, lesiones inflamatorias más espaciadas en ambos campos pulmonares. Se encuentra reportada de grave.



Durán: Las aglomeraciones de personas son el problema, no las playas



El doctor Durán se refirió a las indisciplinas en las playas de La Habana y llamó a la población a mantener la disciplina y seguir protegiéndose. “Las aglomeraciones de personas son el problema, no las playas. No creo que cerrar las playas sea la solución, tenemos que garantizar el orden en estos lugares”.



Asimismo señaló la necesidad de mantener el distanciamiento social, no compartir los mismos vasos, los abrazos efusivos, entre otras acciones; pues todavíaÂÂ se están diagnosticando casos asintomáticos de la enfermedad que pueden tener el virus en su organismo y transmitirlo.



La COVID-19 en el mundo



Hasta el 13 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 12 millones 875 mil 963 de casos confirmados (+176 mil 968) y 568 mil 628 fallecidos (+3 mil 704), para una letalidad de 4,41% (-0,03).



En la región las Américas se reportan 6 millones 788 mil 311 casos confirmados (+103 mil 214), el 52,72% del total de casos reportados en el mundo, con 288 mil 759 fallecidos (+1 mil 963), para una letalidad de 4,25% (-0,04).