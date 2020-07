Cuba reporta seis nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y dos altas médicas

Cuba reporta seis nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y dos altas médicasAl cierre de este martes, Cuba reportó seis nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 438 desde marzo pasado; dos altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 263 pacientes. Otras149 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.

Para COVID-19 se estudiaron en todo el país 3 372 muestras resultando seis muestras positivas. El país acumula 214 mil 799 muestras realizadas y 2 438 positivas (1,1%).



Los seis nuevos casos diagnosticados:



Todos son cubanos

El 100% fueron contactos de casos confirmados.

De ellos, 2 (33,3) fueron mujeres y 4 (66,7) hombres.

El 83,3% (5) fueron casos asintomáticos.



Detalles de los 6 casos confirmados:



La Habana:



Ciudadana cubana de 48 años de edad. Residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad. Residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 9 años de edad. Residente en el municipio 10 de octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad. Residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



De los 2 438 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



Se mantienen ingresados confirmados 72 (2,9%)

De ellos 71 el 98,6% presenta evolución clínica estable.

Se reportan 87 fallecidos (ninguno del día) y dos evacuados

Se acumulan 2 277 pacientes recuperados (94%) (dos altas del día).

Se reporta un paciente en estado grave y no hay pacientes críticos.

En 111 personas no se ha logrado determinar cuál es la fuente de infección.

El 49.5 % de los casos son mujeres y el 50.5 % son hombres.

1 333 personas, el 54.68 % de todos los contagiados, han sido asintomáticos al momento del diagnóstico, porcentaje que se incrementa al 70.1 % en los últimos 15 días.



El especialista puntualizó que la provincia de La Habana se mantiene con la tasa de incidencia más elevada de casos confirmados en los últimos 15 días, con 4.12 por 100 000 habitantes, discretamente superior a la del día de ayer. Le sigue Mayabeque con 0.78, mientras Cuba se mantiene con un indicador de 0.81 en este último periodo.



Destacó que trece provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, hace más de 15 días no diagnostican casos, e incluso hay provincias que acumulan 70 días sin casos de la enfermedad.



Paciente en estado grave:



Ciudadana cubana de 57 años. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial, Bronquiectasia y Obesa. Comienza con falta de aire, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con disnea de esfuerzo, ventilando espontáneamente en posición prono, con O2 suplementario y Hemodinámicamente estable. Rx tórax: mejoría radiológica, lesiones inflamatorias más espaciadas en ambos campos pulmonares. Se encuentra reportada de grave.



La luz ultravioleta es un método efectivo de desinfección



Sobre la efectividad de la desinfección de objetos y locales con luz ultravioleta, el experto precisó que este es un método muy antiguo. Se plantea que desde el año 1 878 es un método básico de esterilización, siendo utilizado en hospitales, aviones, oficinas e incluso en fábricas de alimentos, dijo.



Además de para la desinfección de superficies este método, explicó, se ha utilizado incluso en la desinfección del agua para microorganismos resistentes al cloro.



Comentó Durán García que se ha demostrado que este método es efectivo en la desinfección de microorganismos, como el que provocó la epidemia del SARS.



Sobre las dudas existentes en cuanto a su utilización para eliminar el SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19, el experto dijo que se realizó un estudio por investigadores de Estados Unidos y China, y se pudo demostrar su efectividad para eliminar el SARS-CoV-2 en superficies.



Es un método existente en Cuba en varios lugares y que se continuará incrementando su utilización, precisó.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 14 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 13 millones 079 mil 218 los casos confirmados (+203 mil 255) y 572 mil 662 fallecidos (+4 mil 034) para una letalidad de 4,38% (-0,03).



En la región las Américas se reportan 6 millones 891 mil 443 casos confirmados (+103 mil 132), el 52,69% del total de casos reportados en el mundo, con 290 mil 969 fallecidos (+2 mil 210) para una letalidad de 4,22% (-0,03).