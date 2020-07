Califican de impecable trabajo de Cuba como garante del proceso de paz en Colombia

El trabajo de Cuba como garante fue impecable, tanto, al contribuir a solucionar los problemas propios de las conversaciones, facilitando los diálogos, fundamentalmente los acercamientos en los momentos más difíciles del debate, afirmó Iván Cepeda Castro, quien fuera facilitador del proceso de paz en Colombia.Señaló que también lo fue en los momentos más críticos, en los que hechos externos a la mesa de conversaciones, la dinámica de la confrontación que continuaba en el país y otra serie de asuntos como la férrea oposición de sectores que no eran proclives al diálogo, se suscitaban en su país. “En todas y cada una de las circunstancias, el papel de Cuba fue fundamental, decisivo, imprescindible, porque creó el ambiente y el contexto necesarios para los diálogos; un rol que ha sido especialmente cuidadoso, respetuoso en todo momento del Estado colombiano y de su Gobierno y, por supuesto, también de la delegación de las FARC-EP”, sentenció al periódico Granma.Dijo en todos los momentos de dificultad en los que corría serio peligro el diálogo, fue definitiva la labor de Cuba y también de Noruega; ambos equipos de garantes consagrados a buscar, precisamente, resolver los problemas.“Así ha sido también en la implementación del acuerdo, en los que Cuba –al lado de Noruega y también de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas– ha tenido un papel central”, precisó Cepeda Castro.En cuanto al papel de garante desempeñado por la Isla en el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), proceso en el que también fungió como facilitador, destacó que la mayor de las Antillas ha sido fundamental de igual manera.“Un proceso que ha permitido, por primera vez en la historia de los acercamientos con el ELN, la concreción de una agenda de negociación y también el comienzo del desarrollo de los puntos que contiene esa agenda”, sentenció.Comentó que lamentablemente el actual Gobierno colombiano no ha tenido una actitud congruente con semejante esfuerzo, y ha desconocido el rol de país garante de Cuba en ese contexto, desconociendo el Protocolo de Ruptura que había sido adoptado y negando el papel de los garantes en general en cualquier proceso de paz.El Gobierno ha desconocido no solamente esa deuda de reconocimiento y gratitud hacia Cuba con relación a su contribución al proceso de paz sino que, además, ha asumido una actitud abiertamente hostil con relación a su papel en el concierto internacional y, particularmente, en lo que atañe a la paz en Colombia, aseguró.“Es parte de una concepción de las Relaciones Internacionales que ha desarrollado este Gobierno, totalmente plegada y absolutamente subordinada a los intereses de un sector radical y extremista de la política de la Casa Blanca hoy y que obedece fundamentalmente a la dinámica electoral y a las deudas que tiene Donald Trump con un sector político republicano en el estado de la Florida”, acotó.Iván Cepeda Castro fue representante a la Cámara (2010-2014) y senador (2014-2018 y 2018-2022) por el Polo Democrático Alternativo; se desempeñó entre los años 2012 y 2016 como facilitador del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y ocupó similar responsabilidad en los diálogos entre el ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre 2014 y 2018.