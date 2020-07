Cuba reporta cuatro nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 15 altas médicas

De los cuatro casos confirmados

Detalles de los cuatro casos diagnosticados:

Paciente en estado grave:

Los test rápidos detectan dos tipos de anticuerpos



COVID-19 en el mundo

Al cierre de este jueves, Cuba reportó cuatro nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 444 desde marzo pasado; 15 altas médicas y ningún fallecido, informó este viernes en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Al cierre de este jueves, precisó el especialista, se encuentran ingresados en hospitales 213 pacientes. De ellos, 149 sospechosos, 55 confirmados y nueve en vigilancia epidemiológica. Otras 213 personas se vigilan en la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 3 179 muestras resultando cuatro positivas. El país acumula, de este modo, 220 739 muestras realizadas y 2 444 positivas (1,1%).Todos fueron cubanosEl 100% son contactos de casos confirmadosTres (75%) fueron mujeres y uno (25%) hombreEl 75% (3) fueron casos asintomáticosCiudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 64 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.De los 2 mil 444 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 55 (2,2%), de ellos 54 el 98,1% con evolución clínica estable. Se reportan 87 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y 2 mil 300 pacientes recuperados (94,1%) (15 altas del día). Se reporta un paciente en estado grave.Ciudadano cubano de 49 años. Procede del municipio Cerro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comienza con dolor en el oído izquierdo y secreción purulenta, diagnosticándosele una Otitis media aguda. Presenta cefalea occipital y dolor a la movilización del cuello, sospechando una Meningoencefalitis, por lo que se traslada a la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, consciente, orientado. Presenta rigidez de nuca. Sin signos de focalización neurológica. No tiene dolor a la palpación ni secreción en el oído izquierdo. No presenta síntomas respiratorios. Ventilando espontáneamente con O2 suplementario. TAC de cráneo, oído medio y mastoides, solo llama la atención la escasa neumatización de celdas mastoideas izquierdas. Hemodinámicamente estable. RX de tórax negativo. Se encuentra reportado de grave.“El test rápido, no es que no sea confiable, sino que tiene el objetivo de detectar en poblaciones y comunidades la presencia de infecciones”, aseguró ante una pregunta de la población el doctor Durán.Estas pruebas pueden detectar dos tipos de anticuerpos: el IGM que evidencia una trasmisión reciente y el IGG, que comprueba una más distante.“Entonces, hay algunos que detectan los dos, u otros solo uno, y en dependencia de eso se hace la evaluación de que está pasando en una comunidad determinada”.El test rápido no es la prueba definitoria de la COVID-19, sino el PCR en tiempo real.Hasta el 16 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 13 millones 530 mil 628 los casos confirmados (+ 231 mil 465) y 583 mil 892 fallecidos (+ 5 mil 573) para una letalidad de 4,32% (-0,02).En la región las Américas se reportan 7 millones 165 mil 639 casos confirmados (+137 mil 194), el 52,96% del total de casos reportados en el mundo, con 298 mil 266 fallecidos (+3 mil 607) para una letalidad de 4,16% (-0,03).