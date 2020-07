Cuba reporta un solo caso de COVID-19, ningún fallecido y cuatro altas médicas

Cuba reporta un solo caso de COVID-19, ningún fallecido y cuatro altas médicasAl cierre de este viernes, Cuba reportó un nuevo caso de COVID-19, para un acumulado en el país de 2445 desde marzo pasado; cuatro altas médicas y ningún fallecido por séptimo día consecutivo, informó este sábado en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



Precisó el especialista que se encuentran ingresados en hospitales 246ÂÂ pacientes. De ellos, 189 sospechosos, 52 confirmados y otras 155ÂÂ personas se vigilan desde la atención primaria de salud.

Para COVID-19 se estudiaron ayer 2959 muestras resultando una positiva. El país acumula, de este modo, 223 698 realizadas y 2445 positivas.



Del nuevo caso confirmado



Es cubano.

No se precisa la fuente de infección y con este en Cuba se acumulan 112 casos sin indentificar la fuente de transmisión.

Es un hombre y estaba asintomático en el momento del diágostico.

Pertenece al grupo de edad de 20 a 40 años.



La tasa de incidencia en los últimos 15 días en La Habana es de 3,65 y en Mayabeque de 0.26. El país, por su parte, registra una tasa de 0,71.



Detalles del caso diagnosticado



Ciudadano cubano de 21 años de la provincia de La Habana (municipio Regla). Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



De los 2 445 pacientes diagnosticados con la enfermedad:



Se mantienen ingresados confirmados 52 (2,1%).

El 100% presentaÂÂ evolución clínica estable.

Se reportan 87 fallecidos (ninguno del día).

Dos evacuados.

2 304 pacientes recuperados (94,3%).

No se reportan pacientes en estado crítico ni en estado grave.



Dr. Durán: Una cosa es que un paciente tenga anticuerpos y otra que la inmunidad sea suficiente



Interrogado sobre cuántos cubanos, que se han hecho la prueba de identificar anticuerpos para el virus COVID- 19, han dado positivo y si todos los que tengan estos se consideran inmunes, el Dr. Durán realizó acotaciones que serán ampliadas el lunes con una actualización sobre esta situación en el país.



“Los anticuerpos se determinan mediante los test rápidos, aunque esta prueba aún no es definitoria sino que se debe hacer el PCR, diagnóstico confirmador internacionalmente. Una cosa es que una persona de positivo y demuestre que tenga anticuerpos y otra es que la inmunidad sea suficiente como para si se pone en contacto con el virus, estos anticuerpos la defiendan”, comentó.



El experto precisó que este tema se investiga en Cuba y el resto del mundo y que aunque ya existan artículos publicados, los trabajos de investigación todavía no terminan, por lo que los científicos siguen profundizando.



“Se plantea que se han encontrado anticuerpos al cabo de uno, dos y tres meses después de padecer y desaparecer la enfermedad”, prosiguió. “Pero esto no significa que sean suficientes”.



Aseguró que en Cuba se han tenido casos que han estado positivos durante un mes y hasta dos.



Sobre la situación epidemiológica en La Habana, el especialista recalcó que en varias áreas de la capital, sobre todo del municipio Cerro, que reportaron contagios hace unos días ya se ha podido controlar la propagación, debido a la adopción de las medidas necesarias.



Reiteró que aunque a partir del lunes se pase a la fase 3 en prácticamente todo el país, excepto LaÂÂ Habana y Mayabeque, se mantienen un grupo de medidas.



Además durante su intervención, Durán demostró con gráficas las diferencias entre la letalidad de Cuba y muchos otros países, como resultado de la labor del personal de salud cubano.



Asimismo tomó como referente el fármaco Remdesivir, muy utilizado en EUUU. para la COVID-19 y cuyo costo de producción es de 10 dólares, pero su tratamiento es de 3 000 dólares por paciente. “Eso da una idea de con lo que contamos en Cuba“, afirmó.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 17 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 13 788 300 casos confirmados (+ 257 672) y 589ÂÂ 688 fallecidos (+ 5 796) para una letalidad de 4,27% (-0,04)



En la región de las Américas se reportan 7 325 723 casos confirmados (+ 160 84), el 53,12% del total de casos reportados en el mundo, con 301 997 fallecidos (+3 731), para una letalidad de 4,12% (-0,04).