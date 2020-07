Cuba no reporta casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Al cierre de este domingo, Cuba no reportó casos de COVID-19, para un acumulado en el país de 2446 desde marzo pasado; 11 altas médicas y ningún fallecido por noveno día consecutivo, informó este lunes en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Precisó el especialista que se encuentran ingresados en hospitales 123Â pacientes. De ellos, 79 sospechosos, 38 confirmados, seis en vigilancia y otras 135 personas se vigilan desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2 914 muestras, ninguna de ellas resultó positiva. El país acumula 229 357 muestras realizadas y 2 446 positivas (1,1%). Por tanto, al cierre del día de ayer no se confirmaron casos positivos a la COVID-19 y se mantiene un acumulado de 2 446 en el país.2 123 (88,3%), on contactos de casos confirmadosCon fuente de infección en el extranjero 169 (7,03%) y sin fuente de infección precisada 112 (4,66%).Extranjeros confirmados en Cuba 42.1 234 (50,45%) son hombres y 1 212 son mujeres (49,55%).Se reporta un acumulado de mil 339 casos asintomáticos que representan el 54,7% de los confirmados hasta la fecha.De los 2 mil 446 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 38 (1,5%), de ellos el 100% presenta evolución clínica estable. Se reportan 87 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y 2 mil 319 pacientes recuperados (95%) (11 altas del día).Hasta el 19 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 14 millones 267 mil 093 los casos confirmados (+ 222 mil 224) y 601 mil 934 fallecidos (+ 4 mil 786) para una letalidad de 4,21 (-0,04).La región de las Américas reporta 7 millones 593 mil 083 casos confirmados (+125 mil 679), el 53,22 del total de casos reportados en el mundo, con 309 mil 632 fallecidos (+ 3 mil 077) con una letalidad de 4,07 (-0,02).