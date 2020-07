Publican listado empresas autorizadas a realizar servicios de comercio exterior al sector no estatal

Un listado con las empresas autorizadas a realizar servicios de comercio exterior al sector no estatal, su dirección, productos a importar y exportar, puntos de venta, y datos de la persona a contactar, fue publicado este viernes en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba.Los aspectos vinculados a la decisión de extender las operaciones de exportación e importación a las formas de gestión no estatales fueron abordados por Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quien señaló que lo más importante es que la Mayor de las Antillas sea capaz de producir bienes y servicios con calidad exportable, y que este proceso se haga rápido y se implemente con eficiencia. Señaló que no se trata de algo aislado, sino de un conjunto de medidas que el Gobierno cubano impulsa con el objetivo de dinamizar la economía, sobre todo en las circunstancias actuales, además de favorecer que todos los actores estén en igualdad de condiciones.Comentó que existe un mapa territorial, en el cual están identificados 1 026 bienes y servicios con categoría exportable en todo el país, así como 382 formas de gestión no estatales con potencial para exportar en sectores diversos. «Necesitamos que las exportaciones crezcan y que las importaciones sean más racionales, así como que podamos hacer encadenamientos productivos entre todas las formas de gestión para un mejor resultado económico».Este principio pasa por una serie de requisitos, como la calidad de los rubros con destino a la exportación y por importar aquello que ciertamente más nos interesa como país y permita avanzar en la producción, explicó.Sobre algunas inquietudes recogidas en las últimas horas, puntualizó que un porcentaje de los ingresos en divisas lo retendrán las formas de gestión no estatales para su propio desarrollo.Anunció que ya está preparada una Resolución, la 315, que se publicará en la Gaceta Oficial, como amparo legal de ese sistema y para que todo funcione sin ningún tipo de obstáculos.Otro dato destacado es la existencia de 36 empresas especializadas, que tienen posibilidades de ofrecer un servicio de calidad a las formas de gestión no estales para facilitarles su trabajo.