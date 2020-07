Cuba reporta tres nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y dos altas médicas

Detalles de los tres casos confirmados

Detalles de la paciente en estado crítico



Incidencia y letalidad

La COVID-19 en el mundo





Durán aclara sobre niños con síndrome inflamatorio multisistémico en Cuba

Al cierre del jueves, Cuba confirmó tres casos nuevos de COVID-19, para un acumulado de 2 469 desde el pasado 11 de marzo; dos altas médicas y ningún fallecido, informó este viernes en rueda de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).De los 2 469 pacientes diagnosticados con la enfermedad en el país, se mantienen ingresados confirmados 39 (casos activos), “una cifra baja en comparación con etapas anteriores”, dijo el especialista. De ellos, 38 (97.4%) presentan evolución clínica estable. Hasta la fecha, Cuba reporta 87 fallecidos (ninguno este jueves), dos evacuados y 2 341 pacientes recuperados (95%) (dos altas del día). Se reporta un paciente en estado crítico. Al cierre del jueves 23 de julio estaban ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 211 pacientes (39 confirmados, 166 sospechosos y seis en vigilancia). Otras 306 personas se vigilan en la atención primaria de salud.Durante la jornada se estudiaron 3 075 muestras, de las que tres fueron positivas. Hasta la fecha, Cuba acumula 240 894 muestras realizadas, con 2 469 positivas (1.02%). Durán García precisó que de todas las provincias se procesaron muestras, 337 de ellas en la provincia de Artemisa, donde el jueves se informó sobre un evento de transmisión en Bauta.Los tres casos diagnosticados este jueves son cubanos.-Uno (33.3%) fue contacto de un caso confirmado.-En uno (33.3%) no se ha precisado la fuente de infección.-Uno (33,3%) tuvo fuente de infección en el extranjero.De los tres casos confirmados, dos (66.6%) fueron hombres y uno mujer. Los grupos de edades afectados fueron de 20 a 40 años (1), de 41 a 50 años (1) y mayor de 60 años (1). El 66.6% (2) fueron asintomáticos.2 139 (88.1%) de todos los diagnosticados como positivos en Cuba han sido contactos de casos confirmados anteriormente.En 117 diagnosticados con la enfermedad no se ha podido precisar la fuente de infección.171 han tenido fuente de infección en el extranjero.1 352 (54.7%) eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. “Es un comportamiento de esta enfermedad que la hace extremadamente peligrosa y que, entre otras cosas, ha hecho que el mundo haya tenido tantas dificultades para su control”, señaló el Dr. Durán.Ciudadana cubana de 61 años de edad. Reside en el municipio de Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad. Reside en el municipio de Regla, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadano cubano de 43 años de edad. Reside en el municipio Cerro, de la provincia La Habana. Viajero procedente de Monterrey, México, diagnosticado tras pasar del aeropuerto al centro de aislamiento. Se mantienen en vigilancia dos contactos.Ciudadana cubana de 64 años de edad. Procede del municipio de Boyeros. Tiene antecedentes de obesidad. Se constató empeoramiento clínico, humoral y radiológico, se trasladó a terapia intensiva, conde comenzó con polipnea franca, desaturación y agobio respiratorio con necesidad de intubar y ventilar.Se encuentra afebril, consciente y en ventilación mecánica. Presenta menos secreciones traqueo bronquiales. Hemodinámicamente estable. RX de tórax con mejoría radiológica, con lesiones inflamatorias en base izquierda. Se reporta en estado crítico estable.Con los casos del miércoles y el jueves, Artemisa eleva a 2.72 casos por 100 000 habitantes su tasa de incidencia de COVID-19, según los casos reportados en los últimos 15 días. Le siguen La Habana (2.1) y Villa Clara (0.3). De esa forma, y con los casos confirmados en las dos últimas semanas, Cuba disminuye su tasa de casos confirmados a 0.51.Con 87 fallecidos acumulados desde marzo, el país muestra una letalidad de 3.52 (ocupa el lugar 21 en las Américas, que muestra un índice de 3.96, y el 110 en el mundo, que el jueves marcó 4.10).Hasta el 23 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 15 millones 201 mil 538 los casos confirmados (+ 311 mil 022) y 623 mil 282 fallecidos (+ 6 mil 965) para una letalidad de 4,10 (-0.04).La región de las Américas reporta 8 134 438 casos confirmados (+ 171 654), el 53.51% de los reportados en el mundo, con 322 178 fallecidos (+ 3 983) y una letalidad de 3.96 (-0.03).A una pregunta sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños cubanos como resultado de la COVID-19, el Dr. Durán dijo que es una enfermedad grave en menores. “Tiene tratamiento, es posible la recuperación en una sala de terapia intensiva, con los tratamientos establecidos, y una de sus características fundamentales es la fiebre elevada”.“Generalmente, se presenta después de que los niños han tenido la COVID-19, no en el momento álgido de la enfermedad”, agregó.“En Cuba hemos tenido dos casos, en los cuales, además, debemos aclarar que no se ha logrado confirmar a través de la prueba PCR. Sin embargo, por test rápidos se pudo precisar que tenían anticuerpos, por lo que al parecer en algún momento estuvieron en contacto con el SARS-CoV-2.“Uno de los niños presentó un síndrome inflamatorio multisistémico y el otro una enfermedad de Kawasaki. Los dos estuvieron ingresados en terapia intensiva y se recuperaron. Están de alta y son seguidos por consulta, como todos los niños que en Cuba han tenido esta enfermedad”.