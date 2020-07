Cuba reporta 37 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y dos altas médicas

COVID-19 en el mundo

Al cierre de este domingo, Cuba confirmó 37casos de COVID-19, para un acumulado de 2532 desde el pasado 11 de marzo; dos altas médicas y ningún fallecido, informó este lunes en rueda de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron 3212 muestras y fueron positivas 37. De este modo, el país acumula 250 415 muestras realizadas y de estas 2 532 (1.01%) positivas al SARS-CoV-2. Todo el país procesó muestras, con énfasis en las provincias de La Habana (1973) y Artemisa (655), si bien otros territorios procesaron un grupo importante de como Granma (90) o Santiago de Cuba (95), ejemplificó Durán García.Al cierre de este 26 de julio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 269 personas, 169 sospechosos, 8 en vigilancia y confirmados activos 92 pacientes. Otras 397 personas se vigilan en la atención primaria de salud.Todos son cubanos26 de ellos (70.2 %) son contactos de casos confirmados previamente11 tuvieron como fuente de exterior el extranjero20 del sexo masculino y 17 del sexo femenino29 de los 37 casos fueron asintomáticos, el 78.3 %.Los grupos de edades más afectados es el de 40-59 años con 20 casos; seguido de los menores de 20 años con 7 casos, el de 20-39 años con 5 casos y el de 60 años y más, también con 5 casos26 de los 37 casos pertenecen a La Habana (14 de La Lisa, por lo que en este municipio se abre, en la manzana 180 del policlínico Antonio Pulido Humarán, un evento de transmisión local con medidas de refuerzo, que involucra una población a estudiar de 1562 personas y cuatro manzanas). Este sería el quinto evento abierto en estos momentos en el país. Otros 10 casos son importados, uno es del municipio Habana del Este y uno del municipio Marianao10 son de Artemisa, todos relacionados con el evento de transmisión local abierto en el municipio Bauta1 del municipio especial Isla de la Juventud (importado, no se tiene en cuenta en la incidencia del municipio)El 87.6% de los diagnosticados han sido contacto de casos confirmados, 2182 personas188 (7.55%) tienen como fuente de infección el extranjeroEn 120 casos no se precisa fuente de infecciónEl 50.4 % de los casos son del sexo masculino y el 49.6 % son del sexo femeninoEl 55.56 % de los contagiados han estado asintomáticos en el momento del diagnósticoYa en Cuba se han diagnosticado 288 menores de 20 años con la COVID-19, de los cuales 277 se han recuperado, el 96.1 %.Se mantienen ingresados activos 92, todos con una evolución clínica estableNo se reportan pacientes en estado crítico o graveNo se reportan fallecidos en los últimos 15 díasSe acumulan 87 defunciones, para una tasa de letalidad en el país de 3.44%, lo que ubica a Cuba en el puesto 12 en la región de las Américas, de acuerdo a este indicadorDos evacuadosDos altas médicas en el día para un total de 2 351 personas recuperadas, el 93 % de los confirmadosRespecto a la tasa de incidencia de la enfermedad por 100 000 habitantes, Durán García dijo que Artemisa presenta la mayor en los últimos 15 días, con 33 casos para una tasa de 6.41, seguida de La Habana con 51 casos y una tasa de 2.39. En Cuba, la tasa de incidencia en este periodo se ubica en 0.76 por 100 000 habitantes. Dijo que en esta incidencia no se contemplan los casos importados, que no son consecuencia de una transmisión en el territorio nacional.Ciudadano cubano de 27 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia cinco contactos.Ciudadano cubano de 40 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia siete contactos.Ciudadana cubana de 70 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia dos contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 84 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia siete contactos.Ciudadano cubano de 17 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 73 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia cinco contactos.Ciudadana cubana de 27 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadana cubana de 3 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadana cubana de 42 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 4 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 7 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 25 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.Ciudadana cubana de 32 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadano cubano de 10 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadana cubana de 4 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.Ciudadana cubana de 67 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cinco contactos.Ciudadana cubana de 53 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 32 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadano cubano de 46 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.Ciudadano cubano de 48 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.Ciudadana cubana de 17 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 36 contactos.Ciudadano cubano de 40 años de edad. Reside en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 54 años de edad. Reside en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 47 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 47 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 57 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 58 años de edad. Reside en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 51 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 63 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 58 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 58 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Viajero del Buque Mercante procedente de Bahama. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadana cubana de 45 años de edad. Reside en el municipio especial Isla de la Juventud. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia cinco contactos.Hasta el 26 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 16 018 105 los casos confirmados (+ 256 052) y 644 832 fallecidos (+ 5 559) para una letalidad de 4,02 (-0,03).Estados Unidos, Brasil y la India, entre otros encabezan la lista de los países con mayor número de casos y fallecidos, dijo Durán García.La región de las Américas reporta 8 620 775 casos confirmados (+ 152 507), el 53,8 del total de casos reportados en el mundo, con 337 845 fallecidos (+ 3 775) para una letalidad de 3,91 (-0,03).