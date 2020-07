Cuba reporta 23 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y un alta médica

De los 23 casos diagnosticados

Detalles de los 23 casos confirmados:



COVID-19 en el mundo

Al cierre de este lunes, Cuba confirmó 23 casos de COVID-19, para un acumulado de 2555Â desde el pasado 11 de marzo; un alta médica y ningún fallecido, informó este martes en rueda de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron 3346 muestras y fueron positivas 23. De este modo, el país acumula 253 761 muestras realizadas y de estas 2 555 positivas al SARS-CoV-2. Al cierre de este 27 de julio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 284 personas, 160 sospechosos, 10 en vigilancia y confirmados activos 114 pacientes. Otras 153 personas se vigilan en la atención primaria de salud.Teniendo en cuenta el evento de transmisión local abierto en el municipio Bauta fueron analizadas 1413 en la provincia de Artemisa, La Habana 1047, Pinar del Río 139, Cienfuegos 97, Granma 235, Ciego de Ávila 72, Camagüey 67 y así de todos los territoriosDe los 2 555 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 114 (4,5%), el 100% presenta evolución clínica estable. Se reportan 87 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y 2 mil 352 pacientes recuperados (92%) (un alta del día). No se reportan pacientes en estado crítico ni grave.Todos son cubanos22 son contactos de casos confirmados87,7 % de todos los casos tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmadoUn caso tiene como fuente de infección el extranjero. Se acumulan 189 casos que tienen como fuente de infección el extranjero14 sexo masculino (50,5%) y 9 sexo femenino (49,5%)13 de los 23 casos conformados fueron asintomáticos. El 55,3 % de todos los casos confirmados hasta el momento fueron asintomáticos5 casos son de La Habana (dos de Centro Habana, uno de La Lisa, uno de Marianao y uno de Habana del Este)17 de Artemisa, todos de BautaUn caso de Pinar de Río del municipio San Luis (no pertenece a la incidencia de la provincia porque es un caso importado)De 20 a 39 años con nueve casos (39,1%), 40 a 59 años con siete casos (30,4%), seguido del grupo de menos de 20 años con cuatro casos (17,4%) y de más de 60 años con tres (13%).Respecto a la tasa de incidencia de la enfermedad por 100 000 habitantes, Durán García dijo que Artemisa presenta la mayor en los últimos 15 días, con una tasa de 9.71, seguida de La Habana con una tasa de 2.58 y en tercer lugar Villa Clara con 0.13 como tasa de incidencia. En Cuba, la tasa de incidencia en este periodo se ubica en 0.95 por 100 000 habitantes. Dijo que en esta incidencia no se contemplan los casos importados, que no son consecuencia de una transmisión en el territorio nacional.Ciudadano cubano de 68 años de edad. Reside en el municipio San Luis, provincia Pinar del Río. Viajero procedente de Estados Unidos. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.Ciudadana cubana de 57 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 23 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 12 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 9 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 35 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 4 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 30 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 68 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 30 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 48 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 59 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 64 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 22 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 48 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 6 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 58 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento Bauta. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 20 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 27 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 57 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 37 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 21 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado con el evento de Bauta. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Hasta el 27 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 16 249 165 los casos confirmados (+ 231 060) y 649 208 fallecidos (+ 4 376) para una letalidad de 3,99 (-0,03).La región de las Américas reporta 8 741 241 casos confirmados (+ 120 466), el 53,8% del total de casos reportados en el mundo, con 340 025 fallecidos (+ 2 180) para una letalidad de 3,88 (-0,03).