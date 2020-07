Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU reconoce libertad religiosa en Cuba

El Consejo Nacional de Iglesias (NCC) de Estados Unidos reconoció la libertad religiosa existente en Cuba y criticó al gobierno de Donald Trump por mantener hoy a la isla en una controvertida lista sobre el tema.En una carta dirigida al secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, y a la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el presidente del NCC, Jim Winkler, instó a retirar a la nación antillana de la relación de países que, según Washington, han cometido o tolerado "graves violaciones de la libertad religiosa". Les escribo en representación de las 38 iglesias miembros del NCC, que, a su vez representan colectivamente a 40 millones de cristianos en Estados Unidos, manifestó Winkler en la misiva fechada el 24 de julio.El motivo de mi carta es expresar preocupación porque Cuba fue incluida y sigue figurando en la Lista Especial de Vigilancia de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, añadió el titular, quien calificó esa acción de "error de juicio atroz" por el gobierno norteamericano.Al destacar que la relación entre cristianos estadounidenses y cubanos se remonta a décadas, el líder religioso apuntó que, en ese tiempo, los intercambios han tenido lugar en todos los niveles de la vida de la iglesia, en particular a través de las visitas de delegaciones de alto nivel.Yo mismo, como al menos dos de mis predecesores, he sido testigo de primera mano de la libertad con la cual los cubanos pueden expresar su fe. A lo largo de estos años, hemos construido una relación de confianza, y en base a esta confianza sabemos que lo que hemos visto con nuestros propios ojos es una fe genuina y una vida de iglesia sólida, agregó.Winkler indicó que, ciertamente, hay desafíos en la nación caribeña, como en todas las demás. "¿Qué país está exento de tales desafíos? Pero no se puede negar que se ha logrado mucho progreso social durante estas mismas décadas".Además, resaltó como extremadamente positivos para los dos países los pasos dados durante la administración de Barack Obama (2009-2017) como la reapertura de embajadas en Washington y La Habana, el trabajo de los dos gobiernos para abordar sus diferencias y el incremento de los viajes.Desafortunadamente, sostuvo, a través de acciones como la inclusión de Cuba en la Lista Especial de Vigilancia, estas tendencias positivas se han retrasado innecesariamente.La libertad religiosa existe en Cuba, esta acción de nuestro gobierno refleja una desafortunada negación de esta realidad, y solo refuerza las tendencias de empeoramiento en las relaciones entre nuestros dos países, lamentó.De acuerdo con Winkler, el Consejo de Iglesias de Cuba está compuesto por unas 50 iglesias de todo el espectro de las tradiciones cristianas, con programas y servicios que benefician hasta a un millón de cristianos en la isla. "Sin libertad religiosa, tal organización y sus ministerios sociales, humanitarios y pastorales no podrían existir".