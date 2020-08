Cuba reporta 13 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 2 altas médicas



De los 13 casos confirmados:

Detalles de los 13 casos confirmados:

De los diagnosticados en Cuba



Paciente en estado crítico:



COVID-19 en el mundo

Al cierre de este sábado, Cuba reportó 13 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 646 desde marzo pasado; 2 altas médicas y ningún fallecido por vigésimo primer día consecutivo, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 507 pacientes: 17 en vigilancia, 302 sospechosos y 188 confirmados. Otras 4850 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Se estudiaron 3340 muestras y 13 resultaron positivas. El país acumula 270 989 pruebas realizadas; de ellas, 2646 positivas.Los 13 casos son cubanos6 son contactos de casos confirmados.1 caso no se precisa la fuente de infección.6 casos tienen como fuente de infección en el exterior.8 fueron mujeres, y 5 fueron hombres.Diez de los casos diagnosticados fueron asintomáticos.El grupo de edad más representativo es el de 40 a 59 años.6 son de La Habana, 6 son de Pinar del Río (importados), 1 de Artemisa.Tasa de incidencia en Cuba es de 1.38: Artemisa a 14.36, La Habana 3.65 y Villa Clara 0.39Ciudadana cubana de 2 años de edad. Reside en el municipio San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 28 años de edad. Reside en el municipio Guanes, provincia de Pinar del Río. Viajera que arribó al país procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadano cubano de 61 años de edad. Reside en el municipio Pinar del Rio, provincia del mismo nombre. Viajero que arribó al país procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadana cubana de 47 años. Reside en el municipio Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Rio. Viajera que arribó al país procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadana cubana de 50 años de edad. Reside en el municipio San Luis, provincia de Pinar del Rio. Viajera que arribó al país procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadana cubana de 58 años de edad. Reside en el municipio Pinar del Rio, provincia de Pinar del Rio. Viajera que arribó al país procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadana cubana de 41 años de edad. Reside en el municipio Pinar del Rio, provincia de Pinar del Rio. Viajera que arribó al país procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadana cubana de 53 años de edad. Reside en el municipio Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia10 contactos.Ciudadana cubana de 24 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 29 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.Ciudadana cubana de 47 años de edad. Reside en el municipio Playa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadano cubano de 25 años de edad. Reside en el municipio Playa, provincia de La Habana. Fuente de infección no precisada. Se mantienen en vigilancia 45 contactos.Ciudadano cubano de 45 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.De los 2 mil 646 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 188 (7,1%), de ellos 187 el 99,4% con evolución clínica estable. Se acumulan 87 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 2 mil 369 pacientes recuperados (90%) (2 altas en el día de ayer). No se reportan pacientes en estado grave y 1 en estado crítico.Cubana de 67 años de edad de la provincia y municipio Camagüey. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se constata empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, con cianosis distal y desaturación, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax: mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportada de crítica estable.Hasta el 1 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 17 millones 579 mil 197 los casos confirmados (+282 mil 894) y 679 mil 505 fallecidos (+6 mil 215), para una letalidad de 3,87 (-0.02).La región de las Américas se reportan 9 millones 501 mil 405 casos confirmados (+ 163 mil 091), el 54,05 % del total de casos reportados en el mundo, con 359 mil 738 fallecidos (+ 4 mil 156) para una letalidad de 3,79 (-0.01).