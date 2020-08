Cuba reporta 31 nuevos casos de COVID-19, un fallecido y nueve altas médicas



Residencia por provincias de los casos confirmados:

Detalles de los casos confirmados, por provincias

Paciente en estado grave



La COVID-19 en el mundo

Al cierre de este lunes, Cuba reportó 31 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 701 casos confirmados desde marzo pasado; nueve altas médicas y un fallecido luego de 22 días consecutivos sin decesos, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El lunes se procesaron 3 389 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular del país, que acumula hasta ahora un total de 277 863 pruebas realizadas (con 2 701 positivas, el 0.97%). El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 463 pacientes: 18 en vigilancia, 216 sospechosos y 229 confirmados (casos activos). Otras 6 467 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud.De los 2 701 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde marzo, se mantienen ingresados confirmados 229 (8.4%); de ellos, 228 (99.5%) presentan evolución clínica estable. Desde marzo pasado, se reportan 88 fallecidos (uno este lunes), dos evacuados y 2 382 pacientes recuperados (nueve altas del día). Se reporta un paciente en estado grave.Los 31 diagnosticados este lunes son cubanos: 17 fueron contactos de casos confirmados, en cuatro no se ha definido la fuente de infección y 10 tienen fuente de infección en el extranjero.Durán precisó que 19 son hombres y 12 son mujeres.El 67.7% (21) fueron asintomáticos.–Pinar del Río: 2 (del municipio Pinar del Río)–Artemisa: 7 (5 del municipio Bauta, Artemisa y Mariel con 1 cada uno)–La Habana: 17 (7 del municipio La Lisa, Cerro, Playa y Marianao con 2 casos cada uno, Boyeros, Plaza de La Revolución, Diez de octubre y Habana del Este con 1 caso cada uno)–Sancti Spíritus: 1 (del municipio Sancti Spíritus)–Ciego de Ávila: 1 (del municipio Morón)–Holguín: 2 (del municipio Holguín)–Granma: 1 (del municipio Jaguaní)Ciudadano cubano de 37 años residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.Ciudadano cubano de 53 años residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Viajero procedente de Venezuela.Ciudadano cubano de 41 años residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadana cubana de 52 años residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 40 años residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadana cubana de 44 años residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.Ciudadano cubano de 10 años residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.Ciudadano cubano de 47 años residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia Artemisa. Viajera procedente de Venezuela.Ciudadana cubana de 22 años residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.Ciudadano cubano de 56 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 36 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 76 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadano cubano de 39 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadano cubano de 84 años residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 97 años residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.Ciudadana cubana de 35 años residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. No se define la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 37 años residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.Ciudadano cubano de 49 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 78 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.Ciudadano cubano de 83 años residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadano cubano de 83 años residente en el municipio Playa, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.Ciudadano cubano de 35 años residente en el municipio Playa, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadano cubano de 41 años residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Viajero procedente de la República de Benín.Ciudadano cubano de 67 años residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Viajero procedente de Bélgica.Ciudadana cubana de 38 años residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Viajera procedente de Francia.Ciudadana cubana de 31 años residente en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Viajera procedente de Venezuela.Ciudadano cubano de 48 años residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Viajero procedente de Venezuela.Ciudadana cubana de 33 años residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Viajera procedente de Venezuela.Ciudadano cubano de 45 años residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Viajera procedente de Venezuela.Ciudadana cubana de 45 años residente en el municipio Jaguaní, provincia Granma. Viajera procedente de Venezuela.Ciudadana cubana de 67 años, del municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Fue ingresada con tos y polipnea ligera, se le realizó radiografía de tórax patológico y se ingresó en cuidados intermedios. Durante su estancia se constató empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, con cianosis distal y desaturación, por lo que fue trasladada a terapia intensiva. Se encuentra afebril, mejoría clínica y radiológica, se extubó hace 24 horas sin complicaciones, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. RX de tórax con mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en base izquierda. Se reporta en estado grave.Falleció el ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. El paciente fue ingresado por presentar fiebre. Presentó empeoramiento de la disnea, trastornos de conciencia, hipotensión arterial y anuria y fue trasladado a terapia intensiva, donde fue intubado y ventilado en modalidad controlada.En los exámenes complementarios se precisaron leucocitosis y cifras de glicemia elevada. En el RX aparecieron lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Fue realizada necropsia donde se confirmó el diagnostico de COVID-19. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos las condolencias a familiares y amigos.Hasta el 3 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 18 056 310 (+ 214 641 respecto al 2 de agosto) y a 689 219 la de fallecidos (+ 3 938), para una letalidad de 3.81 (-0.03).La región de las Américas reporta 9 762 672 casos confirmados (+ 111 200), el 54.06% de los reportados en el mundo, con 365 688 fallecidos (+ 2 089) y una letalidad de 3.74 (-0.01).