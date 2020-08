Continúan las investigaciones para determinar las causas de la explosión en Beirut

Evidencia fotográfica

Desastre nacional

El presidente del Líbano, Michel Aoun, precisó este viernes que la investigación sobre las causas exactas de los estallidos que sacudieron este martes a Beirut aún está en marcha.El mandatario no descartó la posibilidad de que las detonaciones hayan sido producto del accionar de fuerzas extranjeras con ayuda de un misil o una bomba. “La causa de la explosión aún no ha sido determinada ya que existe la probabilidad de la intromisión de fuerzas externas mediante el uso de un misil o una bomba, u otros medios”, manifestó Aoun, según citan medios locales.El presidente aclaró que la investigación contempla asimismo la posibilidad de negligencia por parte de los responsables por el manejo del nitrato de amonio —la sustancia que habría provocado la explosión— o bien la de un accidente.Por último, el mandatario aseguró que le solicitó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante la visita de este último a Beirut, las imágenes satelitales del momento de la explosión en el puerto de la ciudad.Y añadió que en caso de no poder obtenerlas de parte de Francia, pedirá la ayuda de otros países “para determinar si se trató de un ataque externo o un incendio”.Las deflagraciones en la capital libanesa han dejado al menos 154 muertos, cerca de 5.000 heridos, así como a unas 300.000 personas sin hogar debido a los cuantiosos y graves daños materiales.Países como Francia, Irán o Israel han ofrecido ayuda a la nación árabe. Rusia ha enviado cinco aviones con ayuda humanitaria.Según la información preliminar de las autoridades locales el suceso, que el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, calificó de “desastre nacional parecido a Hiroshima”, se debió al almacenamiento “de forma insegura” de 2.750 toneladas de nitrato de amonio —material altamente explosivo— que llevaban en el puerto desde hacía seis años.