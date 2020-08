Alerta experto cubano sobre creciente número de asintomáticos con COVID-19

El director nacional de Epidemiología de Cuba, Francisco Durán, alertó hoy sobre el creciente número de pacientes infectados en el país con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, que se mantienen asintomáticos.De los 54 casos detectados este jueves, 40 no tenían síntomas a la hora del diagnóstico, advirtió el experto en la conferencia de prensa que diariamente transmite la Televisión Cubana sobre el comportamiento de la pandemia. Según Durán, en los últimos 15 días el 61.6 por ciento de los reportados en Cuba como positivos por el patógeno no han presentado síntomas al momento del diagnóstico, y llamó la atención por el peligro que ello representa.Precisó que los asintomáticos representan el 56.1 por ciento de todos los casos confirmados en territorio cubano desde el 11 de marzo último, cuando se informaron los primeros contagios.El funcionario de Salud Pública refirió que Cuba sumó este jueves 54 nuevos casos positivos en SARS-CoV-2, no lamentó fallecidos y fueron dados de alta médica 20 pacientes.Ayer se procesaron tres mil 941 muestras, con lo cual ya se acumulan 289 mil 412 desde el inicio de la pandemia y dos mil 829 positivos a esa enfermedad de fácil contagio.De los 54 casos, 52 son cubanos y dos extranjeros, 47 fueron contacto de confirmados anteriormente, cuatro con fuente de infección en el exterior y en uno no se precisa la fuente de contagio para un acumulado de 137, aseveró el epidemiólogo.También dio a conocer que 686 pacientes se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica, 23 en vigilancia, 353 sospechosos y 310 confirmados, la cifra más elevada de las últimas semanas, mientras otras 11 mil 351 personas se observan en la atención primaria de salud.Significó que en esta jornada se diagnosticaron seis menores de 20 años.La COVID-19 está afectando a niños y jóvenes y aunque hasta ahora en Cuba no ha habido ningún fallecido menor de 20 años, el doctor Durán instó a elevar las medidas de prevención orientadas.En cuanto a la residencia por provincias, el galeno explicó que de los 54 casos confirmados cuatro corresponden a Artemisa, uno a Matanzas, seis a Villa Clara, y La Habana 43.Detalló que 18 son de Habana del Este, cinco de Marianao, cuatro de Boyeros, cuatro de Plaza de la Revolución, tres de 10 de Octubre, y Habana Vieja, Centro Habana, La Lisa y Guanabacoa con dos casos cada uno, y uno de Playa.En los últimos 15 días la tasa de incidencia por 100 mil habitantes de Cuba es de 2.73 de casos confirmados, aseveró Durán quien además agregó que Artemisa tiene una tasa de 22.14, seguida por La Habana con 7.87 y Villa Clara con 1.16.Se mantienen 310 casos activos, de ellos 304 con evolución clínica estable y seis pacientes en estado grave, enfatizó.Llamó la atención a elevar las medidas orientadas y no bajar la guardia ante la COVID-19, si se tiene en cuenta que en 185 países del mundo ya sobrepasan los 18 millones de casos y 707 mil 715 fallecidos.