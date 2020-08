Medidas relacionadas con transporte y otras actividades de servicios y comercio en La Habana

Hoy el comportamiento epidemiológico en La Habana, con una visible tendencia al aumento de casos de COVID-19, hace necesaria la aplicación de un grupo de medidas adicionales al plan de incremento diseñado para el territorio.Algunas de ellas serán de inmediata aplicación y las relacionadas al sector de Transporte entrarán en vigor a partir del próximo lunes. Así se dio a conocer en la reunión correspondiente a este jueves del Consejo de Defensa Provincial, en la cual su presidente Luis Antonio Torres Iríbar destacó el carácter intensivo y riguroso de estas nuevas disposiciones y recordó la importancia de arreciar todos los mecanismos de control e inspección, sobre todo sanitaria, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de la capital de sostener su economía y garantizar el inicio del curso escolar en septiembre.Antes de anunciar las medidas, José Conesa González al frente del subgrupo de Transporte, informó que se mantiene el monitoreo a la afluencia de personas a las playas del este con buenos resultados, existe buena cobertura para el transporte urbano, con carros de respaldo y buen abasto de cloro.Este nuevo plan ha sido elaborado a partir de las medidas vigentes, el plan elaborado el 29 de julio y una revisión en los primeros días de agosto.Estas incluyen: restringir el acceso a la provincia desde las provincias cercanas según las disposiciones de Transporte. Restringir el horario de funcionamiento de bares restaurantes y centros nocturnos hasta las 9:00 pm.En los bares solo se ofertaran bebidas no habrán actividades bailables.La música será de ambientación a un volumen moderado. Con un metro y medio entre mesas y banquetas en las barras.Se establece la reservación para el acceso a centros recreativos y círculos sociales.Serán considerados como vulnerables y de alto riesgo los profesionales que por su trato con personas requieren mayor atención por el sistema de Salud: barberos, peluqueros, manicures y costureras.Limitar hasta las 11:00 p.m., la transportación urbana y la movilidad ciudadana.Se ratifica la prohibición de realizar conciertos, eventos multitudinarios, espectáculos, actividades públicas, recreativas, deportivas y religiosas.Disminuir la movilidad entre La Habana y Matanzas, Artemisa y Mayabeque. Entre estas provincias se establecerán puntos de control combinados entre representantes de Salud, Transporte y la PNR.La movilidad interprovincial de medios estatales queda también limitada al mínimo y para ella se necesitará la aprobación de los Consejos de Defensa Provinciales.Se orienta reforzar el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias, la restricción de las capacidades y el uso obligatorio del nasobuco en los medios de transporte.Además serán paralizados los puntos de embarque de pasajeros en autopistas y carreteras y se prohíbe el traslado de medios de transporte de más de ocho plazas sin autorización. Sin embargo se mantienen los servicios de traslado hacia hoteles y bases de campismo así como aquellos para casos excepcionales vinculados a la Salud.Se mantendrán las regulaciones actuales para la movilidad entre el municipio especial de la Isla de la Juventud y la capital.Y se restablecerá el máximo de 40 personas de pie en ómnibus articulados y 20 en rígidos.Desde el punto de vista de la Salud, se orienta intensificar la pesquisa según la estratificación de riesgo municipal a partir de la reorganización de los servicios asistenciales para que sus profesionales puedan incorporarse a esta tarea a nivel de consultorio así como los activistas sanitarios.Es importante completar los dúos y tríos de conjunto con profesionales de Salud y miembros de las organizaciones de masa.Se aspira a incrementar el muestreo de PCR en tiempo real en los municipios caracterizados como de alto y muy alto riesgo con la realización de 2 240 pruebas diarias como mínimo.Otra de las medidas será intervenir en poblaciones de riesgo según la estratificación con todos los medicamentos que el país ha dispuesto para el enfrentamiento a la COVID-19, así como incrementar las acciones de control para verificar la disciplina y el cumplimiento de los protocolos por parte de profesionales de la Salud y personal de apoyo en centros de aislamiento y hospitales.Será aumentado así mismo el rigor de la Inspección Sanitaria Estatal, la intensidad de las estrategias de Comunicación Social y la evaluación del cumplimiento de las medidas en cada territorio.Quedaría totalmente prohibido el acceso de trabajadores con síntomas respiratorios, factores de riesgo y mayores de 65 años a los centros laborales.Este grupo de medidas, que el CDP espera sean aprobadas esta tarde por el grupo temporal de trabajo presidido por el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, persigue sobre todas las cosas lograr frenar el retroceso experimentado y demostrar que los capitalinos son capaces de continuar haciendo hoy y siempre por La Habana, lo más grande.En cuanto al abastecimiento de alimentos, Julio A. Martínez al frente del subgrupo de Aliemntación del CDP, dijo que existen igualmente buenos niveles para garantizar el acceso de la población a los productos básicos, igualmente los representantes de Cimex y TRD aseguraron favorables estados de abastecimiento en sus establecimientos.En cuanto al enfrentamiento a ilegalidades trascendió que en el día de ayer se aplicaron 18 acciones de control sobre actividades económicas ilícitas y acaparamiento, se realizaron cuatro registros en domicilios.Además se supo que en la Tienda Colorama perteneciente a la cadena Cimex se identificaron un grupo de irregularidades que fueron enfrentadas a partir de la sanción a siete trabajadores, dos de ellos con separación definitiva de su puesto de trabajo, ejemplo del rápido ejecutar de quienes enfrentan hoy las ilegalidades en el sistema de comercio interior en la ciudad.Y en cuanto a la situación de las sucursales bancarias se informó que desde ayer funcionan 23 locales anexos para agilizar los trámites y descongestionar las colas en las afueras de estos centros.Todo ello, sin detener el trabajo de la Dirección Provincial de Inspección, Supervisión y Control (DISC) y de la Inspección Sanitaria Estatal que continúan detectando violaciones e imponiendo sanciones sobre todo ante mal uso o no uso de nasobuco en la vía pública, actitud que resalta como una de las más infringentes a las dispociones aprobadas para el momento que vive La Habana con respecto al nuevo coronavirus.El sistema portero se aplica hoy en 116 centros comerciales y ya ha ofrecido buenos resultados en el combate a coleros, revendedores y acaparadores, informó Frank Gimen Jiménez, jefe de la Policía habanera, quien además aseguró que se trabaja en el refuerzo, de conjunto a las autoridades de Transporte, de los puntos de control.En tanto al comportamiento de la COVID-19, el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, informó que se confirmaron 24 positivos de 2 466 PCR realizados para un acumulado total de la provincia de 1 536 positivos. De estos 24, cuatro corresponden al control de foco de Santa Felicia en el municipio de Marianao, uno pertenece a la 7ma. Unidad de La Lisa, cinco del control de foco de Guanabo y dos de la constructora militar de 1ra. y 70.De los confirmados, uno es un viajero que arribó al país el pasado día 1ro. de agosto procedente de México. Del resto 21 eran contactos de positivos y nueve eran asintomáticos. De esta manera La Habana presenta una tasa de incidencia de 71,9 por 100 000 habitantes y seis municipios están por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Regla, La Habana del Este y La Lisa.Dos de los casos son trabajadores de la Salud, enfermera del Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre con fuente de infección institucional y una auxiliar de esterilización del Hospital Materno del propio territorio, en su caso la fuente de infección es desconocida.En cuanto a los indicadores, solo se cumplen los de casos positivos con fuente de infección demostrada y el de eventos de transmisión local, mientras se incumplen la tasa de incidencia, el índice reproductivo básico (1,75) y la cantidad de casos activos (125).La ciudad se mantiene en zona de éxito del canal endémico de infecciones respiratorias agudas y se mantienen 195 profesionales de la Salud afectados con el nuevo coronavirus.Permanecen ingresados 428 pacientes, de ellos 128 confirmados, agregó Martínez Blanco.Se mantiene reportada de grave una paciente cubana de 97 años de edad procedente del municipio de Cerro, contacto de un caso confirmado, su hijo.Luis Antonio Torres Iríbar explicó ante el CDP que a pesar del esfuerzo realizado por este órgano y aquellos a nivel municipal, la disciplina de la inmensa mayoría de la población y de haber estado durante varias jornadas en cero casos, hoy se comprueba un franco retroceso de la situación epidemiológica en La Habana. Esto además de las condiciones de Bauta, Baracoa y Mariel hacen tomar la decisión de adicionar medidas al plan de incremento para la provincia, en la cual hoy existen siete eventos de transmisión local, cinco comunitarios y dos institucionales, 26 controles de focos abiertos, en los municipios de La Habana del Este, Centro Habana, Marianao y La Lisa.Es así como hoy La Habana solo cumple tres de los cinco indicadores epidemiológicos relacionados a la COVID-19.El también Primer Secretario del Partido destacó que esta situación tiene que ver con una deficiente actividad de la pesquisa por parte de los equipos de Salud, relajamiento de las medidas de protección higiénico-sanitarias, abandono del uso del nasobuco, falta de productos desinfectantes en centros laborales, violación sistemática de indicaciones en bares, cafeterías, piscinas y otros centros, fundamentalmente los nocturnos. En estos se orientó que no podía haber música estridente, ni fiestas lo cual ha sido detectado en más de ocho bares ya cerrados gracias a la acción de las inspecciones nocturnas, aunque aún sobresale una débil gestión del cuerpo de inspectores.Ha influido también el incremento de la movilidad urbana con muchísimos casos de violaciones de las medidas establecidas, así como violaciones en los protocolos de seguridad en centros asistenciales los cuales han redundado en la infección de personal de Salud.Es notable la pérdida de percepción de riesgo en una parte de la población, señaló Torres Iríbar, pero peor aún ha sido el relajamiento en muchos de los dirigentes al frente de procesos medulares en el enfrentamiento a la COVID-19.Ante esta situación se ha propuesto a la dirección del país aumentar las medidas de incremento, algunas de ellas son de la fase epidémica bajo el único objetivo de cortar la transmisión y volver al ritmo que La Habana había logrado alcanzar.