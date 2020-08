Cuba reporta 59 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 13 altas médicas

Detalles de los 59 nuevos casos diagnosticados, por provincias



Pacientes en estado grave:

Ministro de Salud: Estamos en presencia de un nuevo brote epidémico

La situación está próxima a volverse incontrolable si no se cumplen las medidas

Etapa de crecimiento exponencial en La Habana, diez eventos de transmisión local en el país

Población deberá entender limitaciones, exigencias y sacrificios por las medidas en la capital

Al cierre de este viernes, Cuba reportó 59 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 888, informó en conferencia de prensa este viernes Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 773 pacientes, 22 en vigilancia, sospechosos 395 y confirmados 356, una de las cifras más elevadas de las últimas semanas. Otras 11 220 personas se vigilan en la atención primaria de salud. En los laboratorios de biología molecular de todo el país se estudiaron este viernes 3 657 muestras, con 59 positivas. El país acumula, de este modo, 293 069 muestras realizadas y 2 888 positivas (0.1%).Los 59 casos confirmados fueron cubanos. De los diagnosticados 16 (27.1%) fueron contactos de casos confirmados; 41 (69.4%) tuvieron fuente de infección en el extranjero y en dos (3.3%) no se ha precisado la fuente de infección. Por grupos de edades, el de 20 años a 40 años registró 27 casos (45.7 %) y el de 41 a 60 años, 32 (54.2%). El 84.7% (50) de los casos positivos fueron asintomáticos.El número de pacientes recuperados de la Covid-19 en Cuba ascendió a dos mil 442 con 13 nuevas altas médicas, y se mantiene en 88 la cifra de muertes, para un total cuatro jornadas consecutiva sin fallecidos.Ciudadano cubano de 31 años de edad. Reside en la provincia Pinar del Río. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 48 años. Reside en la provincia Pinar del Río. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 40 años. Reside en el municipio Mariel de la provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Evento Mariel. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadana cubana de 27 años de edad. Reside en el municipio Mariel de la provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado Evento Mariel. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadano cubano de 20 años. Reside en el municipio Mariel de la provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Evento Mariel. En vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 45 años. Reside en el municipio San Cristóbal de la provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados. Evento Mariel. En vigilancia seis contactos.Ciudadano cubano de 26 años. Reside en el municipio San Miguel del Padrón de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 42 años. Reside en el municipio San Miguel del Padrón de la provincia La Habana. Contacto de casos positivos. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 39 años de edad. Reside en la provincia La Habana. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 36 años de edad. Reside en la provincia La Habana. Viajera procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 56 años. Reside en el municipio Boyeros de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado relacionado con el evento del Bar Q' Bola. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 29 años. Reside en el municipio Boyeros de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.Ciudadana cubana de 24 años de edad. Reside en el municipio Boyeros de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado relacionado con el evento del Bar Q´ Bola. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 50 años. Reside en el municipio Habana del Este de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado relacionado con el evento del Bar Q´ Bola. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadana cubana de 45 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado relacionado con el evento del Bar Q´ Bola. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 32 años. Reside en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Sin fuente de infección definida. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadano cubano de 57 años. Reside en el municipio Guanabacoa de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados relacionados con el Evento Mariel. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.Ciudadana cubana de 53 años. Reside en el municipio Playa de la provincia La Habana. Sin fuente de infección definida. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 52 años. Reside en el municipio 10 de Octubre de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 51 años. Reside en municipio 10 de Octubre de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.Ciudadana cubana de 55 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Evento Colina Villa Real. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Habana del Este de la provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Evento Colina Villa Real. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.Ciudadana cubana de 42 años. Reside en la provincia Matanzas. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 39 años. Reside en la provincia Matanzas. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 38 años de edad. Reside en la provincia Villa Clara. Viajera procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 36 años. Reside en la provincia Villa Clara. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 49 años de edad. Reside en la provincia Villa Clara. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 39 años. Reside en la provincia Villa Clara. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 43 años de edad. Reside en la provincia Villa Clara. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 46 años de edad. Reside en la provincia Villa Clara. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 42 años. Reside en la provincia Cienfuegos. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 35 años. Reside en la provincia Cienfuegos. Viajera procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 33 años. Reside en la provincia Cienfuegos. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 42 años. Reside en la provincia Sancti Spiritus. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 40 años. Reside en la provincia Sancti Spiritus. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 41 años. Reside en la provincia Ciego de Ávila. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 49 años. Reside en la provincia Camagüey. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 47 años. Reside en la provincia Camagüey. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 36 años de edad. Reside en la provincia Camagüey. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 41 años de edad. Reside en la provincia Las Tunas. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 39 años de edad. Reside en la provincia Santiago de Cuba. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 48 años. Reside en la provincia Santiago de Cuba. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 37 años. Reside en la provincia Santiago de Cuba. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 48 años. Reside en la provincia Santiago de Cuba. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 46 años. Reside en la provincia Granma. Viajera procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 39 años. Reside en la provincia Granma. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 43 años de edad. Reside en la provincia Granma. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 41 años de edad. Reside en la provincia Granma. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 35 años de edad. Reside en la provincia Granma. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 40 años de edad. Reside en la provincia Granma. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 39 años. Reside en la provincia Holguín. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 37 años. Reside en la provincia Holguín. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 48 años. Reside en la provincia Holguín. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 49 años. Reside en la provincia Holguín. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 32 años. Reside en la provincia Guantánamo. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 42 años. Reside en la provincia Guantánamo. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 38 años de edad. Reside en la provincia Guantánamo. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadano cubano de 41 años de edad. Reside en la provincia Guantánamo. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.Ciudadana cubana de 45 años de edad. Reside en la provincia Guantánamo. Viajero procedente del extranjero. Se mantienen en vigilancia 180 contactos.De los 2 888 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde marzo último, se mantienen ingresados confirmados 356 (12.3%); de estos, 349 (98%) muestran evolución clínica estable. Desde marzo se han registrado 88 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 2 442 pacientes recuperados (85%), incluidas las 13 altas del viernes. Se reportan siete pacientes en estado grave y ninguno en estado crítico.Ciudadana cubana de 97 años. Procede del municipio Cerro. Antecedentes patológicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus y demencia senil. Se trasladó a la terapia intensiva. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable, RX de tórax. con mejoría radiológica, moteado inflamatorio discreto en vértices con moteado inflamatorio discreto en vértices. Reportada de grave.Ciudadana cubana de 75 años. Procede del municipio Cotorro. Antecedentes patológicos de hipertensión arterial, diabetes mMellitus y cirrosis hepática. Comenzó con cuadro de diarreas que se fueron incrementando en número y cantidad, por lo que se trasladó a la terapia intensiva. Se encuentra afebril, disnea cuando se moviliza, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. RX de tórax con moteado inflamatorio difuso que toma ambos campos pulmonares. Reportada de grave.Ciudadano cubano de 68 años. Procede del municipio Habana del Este. Antecedentes patológicos de hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular (hemiparesia residual derecha). Fue trasladado a terapia intensiva y se encuentra ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable y con hipoxemia ligera. RX de tórax con moteado inflamatorio que toma ambas bases pulmonares, más acentuado en base derecha. Reportado de grave.Ciudadano cubano de 54 años. Procede del municipio Cerro. Fue trasladado a terapia intensiva y en el día de ayer hizo dos picos febriles. Ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. RX de tórax con radiopacidad en velo de ambos vértices pulmonares. Reportado de grave.Ciudadano cubano de 73 años. Procede del municipio La Lisa. Antecedentes patológicos de retraso mental, enfermedad renal crónica y sospecha de adenocarcinoma de próstata. Comenzó con falta de aire y se trasladó a terapia intensiva. Se encuentra afebril, tos húmeda, con polipnea ligera, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. RX de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas a predominio del hemitórax derecho. Reportado de grave.Ciudadano cubano de 64 años. Procede del municipio Marianao. Antecedentes patológicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fumador. Comenzó con falta de aire y broncoespasmo por lo que fue trasladado a terapia intensiva. Se encuentra afebril, no disnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. RX de tórax con radiopacidad en velo a nivel de ambos lóbulos superiores. Reportado de grave.Ciudadana cubana de 45 años. Procede del municipio Habana del Este. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra afebril, tos seca y disnea a la movilización, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. RX de tórax con imágenes inflamatorias en vidrio esmerilado en los dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.Hasta el 7 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19. La cifra total de casos confirmados asciende a 19 076 745 (+ 283 223 respecto al día anterior) y a 714 618 la de fallecidos (+ 6 903), para una letalidad de 3.74 (-0.02).En la región de las Américas se reportan 10 313 590 casos confirmados (+ 157 035), el 54.06% de los reportados en el mundo, con 382 002 fallecidos (+ 4 912) y una letalidad de 3.70 (-0.01).En video, la conferencia de prensa“El virus es altamente contagioso y puede propagarse de manera considerable cuando se dejan de tomar las medidas de protección”, recordó el ministro cubano de Salud.En el inicio de la rueda de prensa diaria sobre el estado de la COVID-19 en Cuba, el ministro de Salud, José Angel Portal Miranda, alertó sobre el retroceso en el control de la enfermedad por los eventos de transmisión local fundamentalmente en las provincias de La Habana y Artemisa, que aportan un número considerable de casos confirmados en las últimas semanas, lo que se aleja del comportamiento que había estado teniendo la pandemia en el país.“Hay que entender, y en eso hemos insistido en varias ocasiones, que el virus está entre nosotros, es muy contagioso y la mayor parte de la población sigue siendo susceptible de padecer la enfermedad, lo que hace que la epidemia pueda crecer fácilmente en los lugares donde se dejan de cumplir las medidas establecidas para las diferentes fases y se puede complicar la situación, como ha sucedido en estas dos provincias”, advirtió el ministro.La enfermedad –enfatizó– “no distingue edad: afecta a niños, jóvenes, adultos mayores, embarazadas, y hoy el mayor número de casos se está concentrando en jóvenes, y estos transmiten el virus a los adultos mayores cuando llegan a las casas”.Sin embargo, apuntó que si bien los adultos mayores son los más susceptibles (por las enfermedades que los acompañan en el desarrollo de la vida), nadie deja de ser susceptible de desarrollar una forma grave de la enfermedad; de ahí la insistencia en que la población mantenga la percepción de riesgo necesaria.El virus –reiteró– es altamente contagioso y puede propagarse de manera considerable cuando se dejan de tomar las medidas de protección. “Es exactamente lo que está pasando en estas últimas semanas en La Habana y Artemisa, lo cual compromete a todo el país”.Recordó que, desde la llegada de la enfermedad a Cuba, el pico de la epidemia se produjo entre el 12 y el 18 de abril, y fue en los meses de abril y mayo cuando se reportó un mayor número de casos.“Desde el 21 de julio estamos viendo un número creciente de casos confirmados por día, lo que pone al país en una situación muy complicada. Hoy tenemos 356 casos activos, personas ingresadas en las instituciones de salud. Lamentablemente, en la medida en que va aumentando la cifra de casos confirmados, va creciendo la de casos graves, que hoy son siete”.Portal Miranda aclaró que, aunque la referencia es particularmente a las provincias de La Habana y Artemisa, “no se pueden descuidar las restantes provincias, teniendo en cuenta que un número considerable de personas son asintómaticas y ha habido una gran movilidad durante las últimas semanas a lo largo y ancho del país.“Estamos en presencia de un nuevo brote epidémico de la enfermedad que pone en riesgo a toda nuestra población”, subrayó.En la semana del 27 de abril, la número 18 de la pandemia en el país, cuando se reportaron 280 casos, el comportamiento tendió a la disminución. “No confirmábamos tantos casos como en estas últimas dos semanas, en las que llegamos a 151 y 183, respectivamente.“Es decir, que el comportamiento que habíamos logrado con las medidas tomadas y la disciplina del pueblo, había permitido una contención de la enfermedad, lo que no ha estado pasando en las últimas semanas”, dijo Portal Miranda, quien presentó una gráfica mostrando que en julio hubo un incremento de casos con respecto a junio, el mes en que bajó el número de casos confirmados luego de las cifras de mayo.“Pero ya en agosto, en solo ocho días de este mes, vamos por 255 casos, el 90% de todos los casos confirmados en julio. Sin lugar a dudas, en agosto se va a superar con creces la cifra de julio, y ello tiene que ver con el comportamiento exponencial que va teniendo la enfermedad en este mes”, precisó.El ministro de Salud mostró también las curvas de pronóstico de los expertos, que reflejan cómo se logró un control de la epidemia en el periodo previo a este mes.“Prácticamente, en los dos últimos meses la curva se había mantenido muy plana, pero hoy, cuando debíamos transitar hacia un control definitivo, ese tránsito se extenderá por más tiempo y el pronóstico indica que la situación está próxima a volverse incontrolable si todos no tomamos las medidas que se han definido.“Por tanto, la amenaza de que siga creciendo la cifra de casos confirmados se acentúa cada día que pasa”.En La Habana –continuó el ministro de Salud– se aprecia un crecimiento de casos confirmados muy peligroso durante los últimos días. Hoy, “el modelo indica que estamos en una etapa de crecimiento exponencial y sigue complicada la situación porque todos los días aparecen nuevos casos, pero lo más complejo es que van apareciendo de manera dispersa, lo que hace más difícil su control”.A este comportamiento se suma el número de eventos de transmisión en el país. “Habíamos tenido control de los grandes eventos. Hoy, Cuba, que acumula 57 eventos desde que se reportó por primera vez aquí la enfermedad y ya ha cerrado 47, mantiene 10 eventos de transmisión local activos: entre ellos tres de la provincia de Artemisa (en el municipio de Bauta, en el consejo popular Urbano I y II, y en el consejo popular de Baracoa). Recientemente, se abrió un evento en una empresa de construcción y montaje en el Mariel”.Portal Miranda recordó que el evento en Bauta fue provocado por “una fiesta que reunió un conglomerado de personas. Algunos nos han llamado después diciendo ‘bueno, si ya estábamos en fase 3’. Nosotros siempre hemos aclarado que el país que ha transitado a una nueva normalidad no desmonta un grupo de medidas que son esenciales para controlar la pandemia y que las personas no se enfermen.“La indisciplina que generó esa fiesta ha complicado realmente no solo al grupo que allí estuvo, sino a toda la población del municipio y de municipios aledaños, y también de otras provincias”.Actualmente, se mantienen otros seis eventos de transmisión local en la provincia de La Habana (tres en el municipio de Habana del Este, dos en La Lisa y uno en Marianao). “Son eventos importantes, que han dado un número importante de casos y también han estado vinculados con indisciplina general, espacios de aglomeración de personas. Insistimos: el distanciamiento físico es una de las medidas claves para el control de la transmisión”.Un nuevo evento, abierto este sábado en el municipio villaclareño de Camajuaní, hizo necesaria la cuarentena, principalmente para dos consejos populares de ese territorio a partir del número de casos, que llegó a nueve el viernes.“Por tanto, son diez eventos de transmisión activos en Cuba, que comprometen a un número importante de personas y que, en la medida en que no haya un control inmediato, pueden generar transmisión hacia otros lugares, como ha estado ocurriendo en eventos recientes, como el de un bar que estuvo funcionando y del que salieron casos en varios municipios de La Habana”, dijo el ministro.“Los eventos y focos que estamos siguiendo en estos momentos están asociados, de una u otra manera, a negligencia en instituciones y también de la población. Es eso lo que debemos acorralar de manera inmediata si queremos vencer al virus y evitar que haya más enfermos”.Portal Miranda se refirió a otros casos de indisciplinas, como los de personas que han ido a trabajar con síntomas respiratorios. “Lo han hecho de manera irresponsable, pero las administraciones también lo han permitido. Cuando analizamos cada uno de los eventos, encontramos una suma de violaciones, irresponsabilidades que ponen en riesgo a la población”.En días recientes, se decidió pasar a la provincia de Artemisa a la fase 2 de la etapa de recuperación, y al municipio de Bauta, en esa provincia, a la fase 1. A partir de la situación en La Habana, por los eventos abiertos, el número de casos confirmados y su dispersión, el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus decidió retroceder a la capital a la fase de transmisión autóctona limitada, luego de haber estado más de un mes en la etapa de recuperación.“Cada vez que implementamos cuarentenas, además de las afectaciones que generan a las personas, son recursos que el Estado tiene que invertir por encima de lo planeado, para atender a esa población, acercar los servicios a ella y proteger su salud”, subrayó el ministro de Salud.“Cada vez que se comprometa un territorio, se va a realizar un análisis y se cambiará la fase siempre que sea necesario. No nos va a templar la mano para seguir discutiendo, seguir proponiendo. Así se ha pronunciado el Grupo Temporal y así lo ha dicho nuestro presidente: cada vez que aparezca un evento, hay que cerrar, hay que ir a la cuarentena por el bien de la salud de nuestro pueblo”.Sobre la nueva situación en la capital, consideró que “las medidas conllevarán una necesaria restricción de actividades y movimientos de la población, con solo funcionamiento de las actividades económicas y sociales imprescindibles”. Es necesario hacerlo así, “si de verdad queremos contener el incremento de casos en agosto, lo cual, les aseguro, es posible si se cumplen todas las medidas.“La población tendrá que entender las limitaciones, exigencias y sacrificios que implican esas medidas, porque nada supera a la salud y la vida de las personas”.