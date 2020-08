El apoyo de todos los habaneros resulta vital para reducir los casos de la COVID-19

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, insistió este sábado en la sistematicidad con que se debe continuar trabajando en el país para cortar caminos a la transmisión del nuevo coronavirus, sobre todo en La Habana, donde se evidencia la situación más compleja y que comenzó el tránsito por su primer día del retorno a la fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19.Durante la habitual reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la enfermedad, Marrero Cruz destacó, además, el respaldo que ha manifestado el pueblo a esa decisión y las medidas que su implementación conlleva, las cuales requieren de la colaboración de todos, tanto de los ciudadanos como de las diferentes instituciones. Al referirse a este nuevo momento que vive la capital, el gobernador Reinaldo García Zapata aseguró al grupo temporal de trabajo que están creadas todas las condiciones para implementar las medidas previstas en el actual escenario, vitales no solo para disminuir las cifras de contagios sino también para frenar la dispersión de la enfermedad que se manifiesta hoy en el territorio habanero.Según informó García Zapata, desde este sábado se comenzaron a aplicar varias de las acciones definidas, sobre todo las asociadas a la limitación de actividades recreativas y de servicios, como parte de lo cual se decidió el cierre de las playas y piscinas, tanto en el oeste como el este de la ciudad.Igualmente, se paralizó el funcionamiento de los grandes parques recreativos; las áreas concentradoras de trabajadores por cuenta propia; los bares; los restaurantes; y las cafeterías. En estos últimos, acotó, solo se elaborará comida para llevar.De manera particular acerca del transporte urbano explicó que durante este fin de semana funcionará hasta las ocho de la noche. El lunes, dijo, estos medios comenzarán otra vez a prestar sus servicios en la transportación del personal cuyas actividades laborales se consideran imprescindibles en la fase de transmisión autóctona limitada.García Zapata explicó también sobre el riguroso trabajo que se continúa realizando en el control de los focos activos en la provincia, donde resulta esencial agilizar el estudio de la población para detectar oportunamente los casos y reforzar las medidas higiénico-sanitarias. En cada uno de esos escenarios –valoró- es fundamental la participación responsable y disciplinada de los capitalinos.Desde Artemisa, provincia que este sábado mostraba una ligera disminución en su tasa de incidencia por cada cien mil habitantes en los últimos 15 días, el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez aseguró que se aprecia estabilidad en el comportamiento de los dos eventos de transmisión local que se encuentran activos en el municipio de Bauta: uno en los consejos populares Urbano I y II, que suma 64 casos confirmados, y el otro en el consejo popular Baracoa, donde se han diagnosticado 30 personas con la enfermedad. En ambos se mantienen el estudio de la población a través de muestras PCR y las medidas de aislamiento para evitar el contagio.En el caso del evento en la Empresa de Construcción y Montaje, perteneciente a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el cual consideró como uno de los más complejos atendido en la provincia como parte del enfrentamiento a la COVID-19, el Gobernador detalló que hasta el momento de la reunión del grupo temporal de trabajo se acumulaban 32 casos positivos y se habían realizado 3 017 muestras PCR. Allí persiste un seguimiento profundo en el cumplimiento de todas las medidas que se han definido, aseveró.Al referirse al resto de los eventos de transmisión local que permanecen activos en el país –que en total suman diez- el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, especificó que en La Habana se contabilizan seis y se ubican en los municipios de Habana del Este (tres), La Lisa (dos), y uno en Marianao.Acerca del nuevo evento de transmisión local con medidas de cuarentena abierto en los consejos populares 1 y 2, del municipio villaclareño de Camajuaní, Portal Miranda comentó que hasta este sábado se habían estudiado con muestras PCR 248 personas, de las cuales nueve han resultado positivas.Como resulta habitual en estos encuentros de trabajo, las autoridades gubernamentales de otras tres provincias -en esta jornada Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo- rindieron cuenta sobre las acciones que en sus respectivos territorios se desarrollan como parte del tránsito por la tercera fase de la etapa de recuperación. El acucioso control epidemiológico que en ellas se lleva a cabo, ha permitido que desde hace más de 90 días no se reporten pacientes positivos al nuevo coronavirus.Según especificaron las autoridades de esos territorios, en ellos se aprecia estabilidad de manera general en la prestación de servicios a la población y se continúa trabajando en las acciones que respaldan la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.Al resumir la intensa semana de trabajo que se ha vivido en el país asociada al comportamiento de la enfermedad, el Primer Ministro recordó que de los 59 casos informados en la jornada de este sábado, 18 corresponden a pacientes que se contagiaron en Cuba, en tanto los 41 restantes son viajeros, incluidos colaboradores, que tienen fuente de infección en el extranjero.Ante la preocupación que ha manifestado en diferentes momentos la población sobre la llegada al territorio nacional de estas personas, Marrero Cruz aseguró que ninguna de ellas constituye un riesgo epidemiológico, pues inmediatamente van hacia centros de aislamiento, donde se cumple con estrictos protocolos de seguimiento a su estado de salud y se les realizan muestras PCR.Refirió también la decisión adoptada en días recientes de que la totalidad de esos viajeros efectúen el periodo de cuarentena establecido en La Habana, donde se han adecuado las capacidades de aislamiento destinadas a ese fin. Ninguno de ellos va a sus provincias enfermo, por lo tanto, no constituyen un peligro de contagio y están adoptadas todas las medidas para que así sea, acotó.Sobre La Habana, provincia que tiene el enorme reto de revertir el escenario actual, el Primer Ministro manifestó su confianza en que con el “apoyo de todos los habaneros se irán reduciendo los casos de la COVID-19 y podremos lograr, en un tiempo corto, restablecer la fase uno de la etapa de recuperación, para después seguir avanzando, hasta que terminemos con esta difícil y compleja enfermedad”.