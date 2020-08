Senadores y Representantes estatales piden a Gobernador de Minnesota colaboración con Cuba para enfrentar COVID-19

7/8/2020Estimado gobernador Walz,Le escribimos sobre la pandemia de COVID-19 que está arrasando el país. Como usted sabe, ha resultado en que nuestra nación tenga el mayor número de muertos y el mayor número de casos confirmados en el mundo. Aunque Minnesota lo ha hecho relativamente bien en comparación con otrosestados, la pandemia ahora parece tener una energía renovada que amenaza con cruzar las fronteras estatales en un ataque que bien puede convertirse en el "incendio forestal" que el Dr. Michael Osterholm predice es inminente. También sabemos que, como dijo recientemente un ex alto funcionario de seguridad nacional, "en un momento en que nuestro país necesita una respuesta orquestada, coordinada y con todas las manos a la obra, simplemente no hay mano en el timón, y. . . lamentablemente, no podemos seguir esperando a la administración ".Dada la gravedad de la situación, creemos que es hora de empezar a pensar en colaborar y trabajar con socios fuera de nuestro marco habitual de referencia y zona de confort.Con ese fin, poco antes de que la legislatura suspendiera sine die a fines de mayo, la Senadora Sandy Pappas es la autora de S.F. 4619, una resolución que ayudaría a abordar esa necesidad. Instó a nuestro liderazgo para mirar más allá de nuestras asociaciones tradicionales y considerar llegar a la naciónde Cuba. El proyecto de ley complementario, H.F.4690, fue presentado en la Cámara por el Representante John Lesch.La resolución expone una serie de razones para su propuesta, concluyendo, en parte, que, "la gente de Minnesota y Estados Unidos sigue en riesgo de contraer la enfermedad infecciosa; el La tasa de mortalidad del país por el virus se encuentra entre las más altas del mundo y respuesta cooperativa y comprometida de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial dese requiere que el gobierno aborde el desastre ".Luego le pidió a usted, gobernador Walz, que "ordenar al Departamento de Salud y a otras agencias, según corresponda, que investiguen el potencial para colaborar con Cuba para obtener asistencia y experiencia crucial para los residentes de Minnesota en medio de la pandemia ".Como sabrá, la senadora Pappas se ha interesado desde hace algunos años en la singularidad de los desarrollos ocurridos en Cuba con respecto a su sistema médico y biotecnología y ha llevado a tres delegaciones a Cuba para conocer más sobre ellos.Como ella y otros saben ahora, y como se establece en la resolución, Cuba prácticamente ha conquistado COVID-19 y, al 6 de julio, con una población de 11,3 millones de personas, había contabilizado un acumulado de muertos de sólo 86 y un número total de casos de 2.380.

La resolución señala además que, a fines de abril, 50 países habían solicitado ayuda a Cuba para combatir el virus, con la provincia de Lombardía en Italia, fuertemente afectada, entre las primeras en recibir la ayuda. Más de 80 países también han solicitado asistencia con los productos farmacéuticos de Cuba y actualmente existen 37 brigadas médicas cubanas en 30 países combatiendo COVID-19.



La resolución también reconoce el hecho de que Cuba tiene un largo historial de asistencia médica a otros países durante el ébola, la gripe porcina, el dengue y otras epidemias a los que ha enviado su brigadas Henry Reeve especialmente capacitadas, a menudo sin costo, para muchos de los más pobres del mundo naciones. Continúa señalando el éxito que ha tenido Cuba con su investigación sobre tratamiento para la COVID-19.

El fármaco recombinante de interferón alfa-2B es el más conocido, pero también trabajando con medicamentos que estimulan la inmunidad y otras terapias, con “70 investigaciones en curso protocolos en Cuba relacionados con COVID-19 ”.Desafortunadamente, estos medicamentos aún no están disponibles aquí, debido al embargo de EE. UU., aunque se están realizando ensayos clínicos en otros países que podrían hacer que estarán disponibles en los EE. UU. en algún momento.



Sin embargo, el éxito de Cuba en el tratamiento de la pandemia tanto en casa como en otros países, no es solo por su sector biotecnológico, sino también tiene que ver con su apuesta por un alto estándar de la salud pública, con un sistema que involucra reuniones vecinales, salud puerta a puerta controles, pruebas, rastreo de contactos y puesta en cuarentena,



Si bien el embargo estadounidense crea claramente desafíos, en 2016 Cuba y EE. UU. negociaron un importante memorando de entendimiento destinado a "mejorar y ampliar los esfuerzos cooperativos en ciencias de la salud y biomédicas "entre los dos países. Este acuerdo no ha sido retirado y sigue vigente hoy. Además, como hemos aprendido de las historias sobre Cuba innovación e ingenio durante los últimos años de escasez y falta de recursos,



Creemos que puede haber formas imprevistas en las que podríamos beneficiarnos de trabajar con sus médicos y científicos.



Un desarrollo reciente ha sido la oferta de MEDICC, una organización con 30 años de historia de apoyar las colaboraciones en el cuidado de la salud entre Estados Unidos y Cuba, para trabajar con profesores de la Universidad de Minnesota para enfocarse en aprender de la experiencia de Cuba con COVID-19. Se anticipa que el producto inicial del trabajo de los miembros de la facultad con MEDICC sería un foro de educación virtual para investigadores, profesionales y líderes políticos.



También debemos señalar que aunque la resolución de Minnesota que insta a la colaboración con Cuba no se presentó a tiempo para programar una audiencia, la noticia de su presentación fue recibida con gran entusiasmo por parte de varios periódicos cubanos y estaciones de radio y televisión también como en Granma, el principal medio de comunicación del gobierno cubano.



Minnesota ha sido líder en tecnología y desarrollo médico a lo largo de los años y nosotros ahora tengo la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en esa historia al llegar a un país que igualmente se ha convertido en un líder en ciencia y tecnología al mismo tiempo que demuestra un humanidad singular hacia otras naciones necesitadas.



Como el estado que ahora puede ser mejor conocido como el lugar donde George Floyd fue asesinado, nosotros tenemos la obligación con nuestra gente de color y comunidades indígenas de demostrar nuestra compromiso de abordar la gran disparidad del impacto de la pandemia en sus poblaciones.



Nuestra propuesta puede presentar una de las mejores oportunidades para hacerlo al reconocer y aprendiendo de un país cuyas brigadas médicas y alcance han traído consigo asistencia a las personas más pobres y menos favorecidas del mundo.



En conclusión, nos gustaría compartir nuestro agradecimiento por su destacado liderazgo, Gobernador Walz, en esta crisis actual, y le instamos a que considere aprovechar ese legado explorando esta oportunidad única de llegar al vecino del sur de nuestro país.



Sinceramente,



Senator Sandy Pappas

Representative Mary Kunesh-Podein

Representative Kristin Bahner

Senator Chuck Wiger

Representative Aisha Gomez

Representative Hodan Hassan

Senator Patricia Torres Ray

Senator Carolyn Laine

Senator Chris Eaton

Representative Sandra Masin

Representative John Lesch