Cinco meses después, la alerta sobre la COVID-19 sigue intacta

Cuba arribó este martes a cinco meses de enfrentamiento a la COVID-19, con un nuevo brote de la enfermedad, luego de haber logrado reducir casi al mínimo las estadísticas relacionadas con la pandemia que en el mundo está a punto de contabilizar los 20 millones de casos, de los cuales 10 millones 725 mil corresponden a la región de las Américas.En medio de ese panorama difícil y abrumador para 185 países, la Mayor de las Antillas reporta 531 casos activos e ingresados en sus hospitales, con lo cual se alcanza la cifra de 3 093 pacientes diagnosticados con el SARS-CoV-2 desde el 11 de marzo, según se informó en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control de la epidemia, que en esta ocasión estuvo encabezada, desde el Palacio de la Revolución, por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz. Al ofrecer su información de cada día a la dirección del país, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, detalló que en las instituciones destinadas a la atención de la COVID-19 permanecen ingresadas 4 111 personas, dato que incluye a los que están en hospitales y centros para el aislamiento de contactos y sospechosos. Las tasas de incidencia más altas en los últimos 15 días, dijo, corresponden a Artemisa, con 127 casos; La Habana, con 298; y Villa Clara, con 18.Sobre las personas diagnosticadas en estos momentos en Cuba con la COVID-19, apuntó que el 98,8% presenta una evolución clínica estable; y se reportan dos pacientes críticos y cuatro graves: los seis también estables dentro de sus delicadas situaciones de salud. Desde el inicio de la epidemia en el país, se han recuperado 2 472 pacientes.Portal Miranda profundizó en los 10 eventos de transmisión local que se encuentran activos y a los que se les da total seguimiento: tres de la provincia de Artemisa, específicamente uno en el centro urbano de Bauta, el segundo en Baracoa y el tercero en la Empresa de Construcción y Montaje de la Zona Especial de Desarrollo Mariel; uno en la provincia de Villa Clara, perteneciente al municipio de Camajuaní; y seis en La Habana, tres localizados en el municipio Habana del Este, uno en La Lisa, otro en Playa y el último en Marianao.Precisamente de la atención a esos eventos de la capital, el gobernador Reinaldo García Zapata comentó que se estudió mediante pruebas PCR todo el universo previsto y se esperan los resultados de algunos casos y contactos vinculados a ellos, los cuales están ya en centros de aislamiento. En lo sucesivo, consideró, estos eventos no deben ser muy aportadores de casos por los análisis que hemos hecho.García Zapata precisó que en la última jornada se confirmaron en la ciudad 39 personas con el virus, que suman un total de 1 699 desde que comenzó a circular el SARS-CoV-2 en el territorio. Específicamente de los 55 casos que aún no tienen fuente de infección demostrada, acotó que se están haciendo análisis bien profundos en el Consejo de Defensa y se han creado equipos de trabajo para investigarlos.En este punto y a partir de varias opiniones recogidas entre la población de la capital, el Primer Ministro indicó a las autoridades de La Habana seguir insistiendo en la realización con calidad de las pesquisas en las comunidades y en la atención de los centros de aislamiento.A través de videoconferencia, el gobernador de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, también informó que el evento abierto en el centro urbano de Bauta acumula 19 días en cuarentena y el de Baracoa, 13. En ambos, aseguró, se mantiene estabilidad epidemiológica. Los mayores esfuerzos se están concentrando ahora en la empresa de Construcción y Montaje de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.La situación más compleja, dijo, la estamos confrontando en los 18 centros de aislamiento que hemos tenido que ir preparando. Allí están siendo atendidas 902 personas, porque todos los contactos y sospechosos del Mariel lo tenemos aislados, afirmó.Asimismo, se conoció sobre la situación de Pinar del Río que, con 9 casos confirmados, de ellos 8 viajeros y uno autóctono, refuerzas las medidas sanitarias y el control en tres puntos habilitados en los lugares de acceso a la provincia. Ante el contexto epidemiológico del occidente del país, allí se ha vuelto a estipular el uso obligatorio del nasobuco en espacios públicos y centros de trabajo. A la par, se ha limitado el horario para permanecer en las calles hasta altas horas de la noche.Por otra parte, autoridades del Consejo de Defensa de Villa Clara ofrecieron una actualización acerca del escenario en el municipio de Camajuaní, donde está implementada la cuarentena en los consejos populares 1 y 2, que abarcan una población de alrededor de 8 000 personas. Como resultado de ese evento de transmisión local, hasta este martes se acumulaban 17 casos positivos.Finalmente, desde la Isla de la Juventud se conoció que no reportan casos desde hace 100 días, aunque se refuerza todo el control ante los altos indicadores de La Habana y Artemisa, para impedir un brote del nuevo coronavirus en el territorio pinero.