Cuba reporta 56 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 22 altas médicas

Cuba reporta 56 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 22 altas médicasAl cierre de este jueves, Cuba reportó 56 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 3 229 desde marzo pasado; 22 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa este viernes, Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1 384 pacientes, 47 en vigilancia, sospechosos 745 y confirmados 592.

Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron este jueves por los laboratorios de biología molecular de todo el país 4 941 muestras, resultando 56 muestras positivas. El país acumula, de este modo, 319 440 muestras realizadas y 3 229 positivas (1.01%).



De los 56 casos diagnosticados:



Todos son cubanos.

52 son contactos de casos confirmados.

Dos con fuente de infección no precisada.

Dos con fuente de infección en el extranjero (uno en La Habana y otro en Santiago de Cuba).

29 son masculinos y 27 son femeninas.

El 71,4% (40) fueron asintomáticos.



De los 3 229 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 592 (18,3%), 588 el 99,3% con evolución clínica estable. Se reportan 88 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y se acumulan 2 547 pacientes recuperados (79%) (22 altas del día). Se reportan tres pacientes en estado crítico y un grave.



La residencia por provincia y municipio de los 56 casos confirmados es:



Pinar del Río (1)



-1 del municipio La Palma.



Artemisa (19)



-7 del municipio del Artemisa



-5 del municipio Mariel



-Bahía Honda y Bauta 2 cada uno



-Guanajay, Caimito y San Antonio de los Baños 1 cada uno.



La Habana (33)



-15 del municipio La Lisa



-5 del municipio Habana del Este



-3 del municipio San Miguel del Padrón



-Boyeros, 10 de Octubre y Playa 2 cada uno



-Regla, Plaza de la Revolución, Cerro y Marianao 1 cada uno.



Villa Clara (2)



-2 del municipio Caibarien.



Santiago de Cuba (1)



-1 del municipio Santiago de Cuba



Detalles de los 56 casos confirmados:



Pinar del Río



Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio La Palma, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.



Artemisa



Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Caimito, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Guanajay, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



La Habana



Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Palya, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.



Villa Clara



Ciudadano cubano de 6 años de edad, residente en el municipio Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en el municipio Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo. Contacto con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.



Pacientes en estado crítico:



Ciudadano cubano de 43 años. Procede del Municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes de Hiperuricemia y Obesidad. Se encuentra en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax: infiltrado intersticial bilateral difuso en ambos campos pulmonares, a predominio izquierdo. Reportado de crítico inestable.



Ciudadana cubana de 75 años. Procede del Municipio Cotorro de la provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cirrosis Hepática. Se encuentra sedada y en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Ciudadano cubano de 73 años. Procede del Municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes de Retraso Mental, Enfermedad Renal Crónica y sospecha de Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra afebril, polipnea ligera, disnea a la movilización y tos seca, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con imágenes inflamatorias a nivel del lóbulo medio derecho y base izquierda. Reportado de crítico estable.



Paciente en estado grave:



Ciudadana cubana de 45 años de edad. Procede del Municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra afebril, intranquila, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario, Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Reportada de grave.



Durán también informó que, como se establece en el protocolo a realizar con los pacientes fallecidos que resultan sospechosos o confirmados con la COVID-19, se le realizó necropsia y estudio virológico por PCR a muestras de tejido del ciudadano cubano de 82 años que residía en Centro Habana reportado como fallecido este miércoles. Los estudios realizados en el Instituto de Referencia IPK arrojaron que el paciente es negativo.



Teniendo en cuenta el caudro clínico del paciente y su evolución, no presentó ningún antecedente epidemiológico que lo relacionanara con casos confirmados anteriormente y el resultado del PCR resultó ser negativo. Se consideró por el grupo de expertos de Salud Pública que el fallecido no clasifica como causa de muerte para COVID-19, por lo que se repara la información brindada en el día de hoy y se elimina de la serie de fallecidos por esta causa en el país. Por lo tanto, se mantendrían 88 fallecidos al cierre del día de ayer.



Igualmente lamentamos el fallecimiento del ciudadano cubano de 82 años y se reiteran las condolenciasa familiares y amigos.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 13 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 20 614 014 los casos confirmados (+ 283 663) y 749 444 fallecidos (+ 7 031) para una letalidad de 3,64 (-0,01).



La región de las Américas, a su vez, reporta 11 133 830 casos confirmados (+ 157 462), el 54,01 del total de casos reportados en el mundo, con 403 497 fallecidos (+ 4 556), para una letalidad de 3,62 (-0,01).