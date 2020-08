Mantiene Cuba reinicio del curso escolar para el 1ro. de septiembre

El 1ro. de septiembre se reinicia el curso escolar en toda Cuba excepto en La Habana, por la situación epidemiológica que presenta la capital, según informó Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación en el espacio Mesa Redonda.La titular del sector argumentó que se ha trabajado de manera intensa para cumplir con los indicadores que exige el Sistema de Salud en pos de la certificación de los centros educacionales. Un proceso que ha sido debidamente coordinado en todos los territorios. Destacó también que durante los meses de junio y julio fueron visitadas más de mil instituciones del sector a lo largo de todo el país. En el caso específico de la capital, ese número ascendió a cerca de 400 escuelas en todos los municipios.Velázquez Cobiella refirió que durante la segunda fase del curso escolar, consistente en el reinicio y culminación del mismo, existirán entre tres y cuatro semanas hábiles para la sistematización de contenidos, antes de efectuar las evaluaciones pertinentes. Dijo también que habrán variaciones en los horarios docentes, en correspondencia con las diferentes enseñanzas.En relación a La Habana, la Ministra expresó que se buscarán estrategias para la atención integral de los educandos, aunque estos permanezcan en sus hogares, y que los habaneros, tendrán las mismas oportunidades que los del resto del país.De igual manera, se mantendrán abiertos en la capital los círculos infantiles y seminternados necesarios para el apoyo a las madres trabajadoras, y se pospone el regreso de alrededor de 3 000 docentes de otras provincias que laboran en La Habana.En el caso de los municipios de Bauta y Camajuaní, la evolución epidemiológica en esos territorios determinará las decisiones ministeriales vinculadas con el curso escolar.La Ministra de Educación apuntó que existe flexibilidad en relación con las estrategias que cada provincia pueda poner en práctica, de acuerdo con sus propias experiencias y características.Aunque pidió confianza a la familia cubana, porque nunca el país tomaría una decisión que ponga en riesgo la salud de los educandos y docentes. La titular del sector insistió en la necesidad de extremar las medidas para evitar el contagio.«No se trata solo de la escuela, sino de todos los escenarios involucrados en la vida de las personas. Si no violamos lo establecido y somos disciplinados, no habrá dificultades en los centros educacionales».También comparecieron en la Mesa Redonda, Yoshelín Ramiro Ruiz, directora de Formación y Superación del Inder, y Rolando Ortega Álvarez, director del Centro Nacional de Escuelas de Arte del Mincult, para ofrecer detalles de lo que han previsto dichos sistemas de enseñanza a partir del 1ro. de septiembre.En ambos casos, tampoco se reiniciará en La Habana el periodo lectivo y se buscarán estrategias para la atención a los estudiantes. Los centros de carácter nacional que radican en la capital, desconcentrarán sus matrículas hacia instituciones provinciales y regionales, de acuerdo con los territorios de origen de quienes cursan sus estudios allí.El mensaje fundamental transmitido en este espacio, fue la voluntad del país de reiniciar las actividades docentes en condiciones de total seguridad. No obstante, para el logro de ese objetivo, debe existir un alto nivel de rigurosidad en el cumplimiento de lo establecido y sobre todo, responsabilidad colectiva, como premisa indispensable.