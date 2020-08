Cuba reporta 63 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 21 altas médicas

Al cierre de este viernes, Cuba reportó 63 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 3 229 desde marzo pasado; 21 altas médicas y ningún fallecido, según informó en conferencia de prensa este viernes, Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1 544 pacientes, 59 en vigilancia, sospechosos 851 y confirmados 634, una cifra elevada acorde con las de días anteriores. Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron este viernes por los laboratorios de biología molecular de todo el país 4 603 muestras, resultando 63 muestras positivas. El país acumula, de este modo, 324 043 muestras realizadas y 3 292 positivas (1,02%).De los casos positivos, 60 son cubanos, de ellos 52, son contactos de casos confirmados, y en todo el acumulado, el 84% de los casos diagnosticados han sido contactos de casos confirmados previamente. En 5 casos no se ha podido precisar la fuente de infección y en esto se confirman 201, el 6,2 % en esta condición. Se supo que 3 de los 63 casos confirmados, tienen como fuente de infección el exterior y suman 318 casos con fuente de infección en el exterior. Son cubanos 60 de los casos, y 3 son extranjeros residentes en el país.De los 63 confirmados, 41 son del sexo masculino, y 22 sexo femenino, 40 de los 63, el 63,5 % fueron asintomaticos en el momento del diagnóstico. En tota la pandemia el 57,8 % de los casos se han mostrado asintomáticos. El 82,6 % durante toda la pandemia, han resultado asintomáticos.El Dr. Duran insistió en que todas las personas que según conozca, ha estado en relación con un caso confirmado o sospechoso, aunque no tenga síntomas debe asistir al médico.De los diagnosticados 20, estan entre los 40 y 59 años de edas, 27 , entre los 20 y 39 años, 8 menores de 20, y suman 35 en el grupo en menores de 39 años. De 60 ó más 8 personas. La edad del grupo de jóvenes ha estado predominando.Sobre este último aspecto de las edades, el Dr. Durán se refirió a las conductas indisciplinadas, y el comportamiento antisocial de algunos jovenes que pueden empeorar la situación. Pidió a que estos jovenes que cuiden de no infectar a las personas de las de 60 que les rodean o viven con ellos.

La residencia por provincia y municipio de los 63 casos confirmados es:



Artemisa (2)



Municipio Artemisa: 1

San Cristóbal: 1



La Habana (54)



11 del municipio Plaza de la Revolución

8 del municipio Playa

7 del municipio La Lisa

6 del municipio Boyeros

Cerro, Centro Habana y Diez de Octubre presentaron 4 cada uno

San Miguel y Habana del Este con 3 cada uno

2 del municipio Guanabacoa

Cotorro y Arroyo Naranjo presentaron 1 cada uno



Villa Clara (4 casos)



2 del municipio Manicaragua.

2 de Santa Clara



Cienfuegos (1 caso)



1 del municipio Cienfuegos



Ciego de Ávila (1 caso)



1 del municipio Ciego de Ávila



Camagüey (1 caso)



1 del municipio Camagüey



Detalles de los 63 casos confirmados:



Artemisa



Ciudadano cubano de 1 año de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



La Habana:



Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia tres contactos.

Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 16 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia tres contactos.

Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 7 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia tres contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.

Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 8 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano francés de 39 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano francés de 28 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 65 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano colombiano de 33 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cinco contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia cuatro contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 3 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia tres contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia tres contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia nueve contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia seis contactos.

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia tres contactos.

Ciudadano cubano de 1 año de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección (se encontraba ingresado desde mediados de julio en el Hospital pediátrico de Centro Habana. Al momento del acta se encontraba asintomático se le realiza test rápido y PCR ambos resultaron positivo). Se mantienen en vigilancia nueve contactos.



Villa Clara:



Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Manicaragua, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia ocho contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Manicaragua, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección (se encontraba en el Centro de Almacenes Universales en Santa Clara y como parte del protocolo de esa Empresa, se le realiza Test rápido y PCR resultando positivo). Se mantienen en vigilancia tres contactos.



Cienfuegos



Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia 217 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia 217 contactos.



Camagüey



Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto con fuente de infección en el extranjero. Se mantienen en vigilancia 217 contactos.



De los 3 mil 292 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 634 (19,2%), 630 el 99,4% con evolución clínica estable. Se reportan 88 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y se acumulan 2 mil 568 pacientes recuperados (78,1%) (21 altas del día). Se reportan tres pacientes en estado crítico y uno en estado grave.



Pacientes en estado crítico



Ciudadano cubano de 43 años. Procede del Municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes de Hiperuricemia y Obesidad. Sufre episodio de bacteriemia en la madrugada. Se encuentra sedado. Ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax: infiltrado intersticial bilateral difuso en ambos campos pulmonares, a predominio izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 75 años. Procede del Municipio Cotorro de la provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cirrosis Hepática. Se encuentra sedada y edematosa. Ventilación mecánica, con distres respiratorio moderado, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 73 años. Procede del Municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes de Retraso Mental, Enfermedad Renal Crónica y sospecha de Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra afebril, polipnea ligera, disnea a la movilización y tos seca, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx de tórax con imágenes inflamatorias a nivel de los dos tercios inferiores del hemitórax derecho y base izquierda. Reportado de crítico estable.



Paciente en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años de edad. Procede del Municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Obesidad. Comienzó con cuadro febril acompañado de astenia y pérdida del apetito. Posteriormente aparecen alteraciones del gusto. Presenta disnea importante y fue trasladado a la sala de Terapia Intensiva donde se recibe polipneico. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con O2 suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias que toma los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Reportado de grave.



Hasta el 14 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 20 millones 900 mil 763 los casos confirmados (+286 mil 749) y 759 mil 358 fallecidos (+9 mil 914) para una letalidad de 3,63% (-0,01).



La región de las Américas reporta 11 millones 291 mil 921 casos confirmados (+158 mil 091), el 54,02% del total de casos reportados en el mundo, con 411 mil 129 fallecido (+7 mil 632) para una letalidad de 3,64% (+0,02).