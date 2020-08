Cuba reporta 24 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 52 altas médicas

Cuba reporta 24 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 52 altas médicasAl cierre de este sábado, Cuba reportó 24 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 3316 desde marzo pasado; 52 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa este domingo el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1519 pacientes, 56 en vigilancia, sospechosos 857 y confirmadas 606 personas.

Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron este sábado por los laboratorios de biología molecular de todo el país 3 646 muestras, resultando 24 muestras positivas. El país acumula, de este modo, 327 689 muestras realizadas y 3316ÂÂÂ positivas (1.01%).



De los 24 casos diagnosticados:



Todos son cubanos

De estos 21 fueron contactos de casos confirmados

En tres no se precisa la fuente de infección

5 personas del sexo masculino y 19 del sexo femenino

10 de los 24 casos fueron asintomáticos

Fueron diagnosticados tres menores de 20 años, 11 personas entre los 20 y 40 años de edad; de 41-60 años, seis personas y cuatro en el grupo de más de 60 años.

Se dieron 52 altas médicas en la jornada

22 de los 24 casos son de La Habana (5 de Arroyo Naranjo, 4 de San Miguel del padrón, 3 de Boyeros, 2 de Plaza, 2 del Cerro, 2 de Marianao, 1 de Habana del Este, 1 de Playa, 1 de Habana Vieja y 1 de La Lisa). Se mantiene una importante dispersión en la capital por lo que es imprescindible seguir cumpliendo las medidas orientadas.

De los 24 casos, se diagnostica un caso en Artemisa en el municipio Mariel asociado al evento de transmisión local abierto en ese municipio, y un caso en Matanzas, Cárdenas, donde se trabaja para precisar la fuente de infección.



El experto llamó la atención sobre el incremento de casos en personas jóvenes y niños, por lo que la responsabilidad de la familia en el comportamiento seguro de los más pequeños es esencial. Aunque también pueden agravarse y fallecer, sirven como foco de contagio para las personas más vulnerables en el hogar



La tasa de incidencia de la enfermedad de Cuba desde que comenzara la epidemia es de 27.9 por 100.000 habitantes, siendo Artemisa y La Habana las provincias que más tributan a este indicador.



Si bien hay noticias en el mundo alentadoras respecto a las vacunas, aún no hay nada disponible, por lo que lo único que tenemos a mano sigue siendo la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros con nuestra propia salud, insistió Durán García.



De los 3316 casos positivos en el país



El 84% han sido contactos de casos confirmados

En 204 personas no se ha logrado precisar la fuente de infección

318 personas tienen fuente de infección en el extranjero

El 50.1% de los contagiados son hombres y el 49.9 % son mujeres

El 57.7% de los casos han sido asintomáticos al momento del diagnóstico, en los últimos 15 días esta cifra aumenta al 89.1 %.

Se acumulan 49 eventos de transmiisón local en el país, y se mantienen abiertos 11 en La Habana, artemisa y Villa Clara

Se mantienen activos 606 casos y de ellos 601 presentan una evolución clínica estable

La tasa de letalidad de Cuba es de 2.65% , lo que sitúa al país en el puesto número 21 en la región de las Américas (3.62%) y en el lugar 113 en el mundo (3.58%) respecto a este indicador.

Se reportan dos evacuados, 88 fallecidos (ninguno en el día)

Se acumulan 2 620 pacientes recuperados, el 79.1 % de los contagiados

Se reportan tres pacientes críticos y dos graves



Detalles de los casos confirmados:



Artemisa



Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



La Habana



Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 68 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Pacientes en estado crítico



Ciudadano cubano de 43 años. Procede del Municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes de Hiperuricemia y Obesidad. Sufre episodio de bacteriemia en la madrugada. Se encuentra sedado. Ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable. . Rx tórax: mejoría radiológica, discreta radiopacidad en la base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 75 años. Procede del Municipio Cotorro de la provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cirrosis Hepática. Se encuentra sedada y edematosa. Ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 73 años. Procede del Municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes de Retraso Mental, Enfermedad Renal Crónica y sospecha de Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra afebril, polipnea ligera, disnea a la movilización y tos seca aislada. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx de tórax con imágenes inflamatorias a nivel de los dos tercios inferiores del hemitórax derecho y base izquierda. Reportado de crítico estable.



Pacientes en estado grave



Ciudadano cubano de 58 años de edad. Procede del Municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Obesidad. Comienzó con cuadro febril acompañado de astenia y pérdida del apetito. Posteriormente aparecen alteraciones del gusto. Presenta disnea importante y fue trasladado a la sala de Terapia Intensiva donde se recibe polipneico. Ventilación no invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax sin cambios. Lesiones inflamatorias que toma los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Procede del Municipio 10 de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Demencia Senil e Hipoacusia. Comenzó con diarreas, fiebre y decaimiento, por lo que se evalúa y se traslada para la Terapia Intensiva. Realizó en el día de ayer tres deposiciones diarreicas. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con lesiones inflamatorias en base derecha con pequeño derrame. Reportada de grave.



COVID-19 en el mundo



Hasta el 15 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 21 millones 213 649 los casos confirmados (+312 886) y 760 421 fallecido (+11 063) para una letalidad de 3,58% (-0,05).



La región de las Américas reporta 11 millones 452 870 casos confirmados (+160 949), el 53,98% del total de casos reportados en el mundo, con 415 130 fallecidos (+4 001) para una letalidad de 3,62% (-0,02).