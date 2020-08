Cuba reporta 48 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 72 altas médicas

Cuba reporta 48 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 72 altas médicasAl cierre de este domingo, Cuba reportó 48 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 3364 desde marzo pasado; 72 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa este lunes el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap)



Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1377 pacientes, 49 en vigilancia, sospechosos 746 y confirmadas 582 personas.

Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron este domingo por los laboratorios de biología molecular de todo el país 4350 muestras, resultando 48 muestras positivas. El país acumula, de este modo, 332 039 muestras realizadas y 3364ÂÂ positivas.



De los 48 casos confirmados:



Todos son cubanos

39 fueron contactos de casos confirmados y en 9 de ellos no se precisa fuente de infección

17 fueron asintomáticos (57.4% son asintomáticos en el acumulado total de casos confirmados) y en los últimos 15 días el 59.4 % de todos los casos diagnosticados han sido asintomáticos

24 del sexo femenino y 24 de sexo masculino

Por grupos de edades: 8 menores de 20 años, 21 -40 fueron 20 casos confirmados, de 41-60 son 15 casos y más de 6 5 personas



Residencia por provincias y municipios de los casos 48 casos confirmados:



Pinar del Río dos casos de La Palma

Artemisa dos casos confirmados (uno de Mariel y uno de Bahía Honda)

Villa Clara un caso de Camajuaní

La Habana 43 casos (9 de Diez de Octubre, 7 de Boyeros, Centro Habana 5, San Miguel del Padrón y Plaza de la Revolución 3 cada uno, Playa, La Lisa y Habana Vieja 2 cada uno, Marianao, Guanabacoa y Cerro un caso cada municipio)



Detalles de los casos confirmados:



Pinar del Río



Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio La Palma, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio La Palma, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.



Artemisa



Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.



La Habana



Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio San Miguel Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 10 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 6 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 2 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 6 meses de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia siete contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 71 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 41 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.



Se reportan 88 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, se acumulan 2 692 pacientes recuperados (80%). Se reportan cinco pacientes críticos y dos graves.



Pacientes en estado crítico:



Ciudadano cubano de 43 años. Procede del Municipio Boyeros. Antecedentes de Hiperuricemia y Obesidad. Comenzó con tos seca aislada, cefalea y malestar general, trasladándose para el IPK, donde se recibe con polipnea, desaturación de oxígeno y acidosis respiratoria, que requirió ventilación mecánica e ingreso en Terapia Intensiva. Se encuentra en Terapia Intensiva, consciente, cooperativo, sentado, ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con mejoría radiológica, discreta radiopacidad en la base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 75 años. Procede del Municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cirrosis Hepática. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedada, edematosa y mal distribuida, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 73 años. Procede del Municipio La Lisa. Antecedentes de Retraso Mental, Enfermedad Renal Crónica y sospecha de Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipnea ligera, tos seca aislada, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx de tórax con imágenes inflamatorias a nivel de los 2/3 inferiores del hemitórax derecho y base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 68 años. Procede del Municipio Habana del Este. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular (Hemiparesia residual derecha).Paciente que pasa de reporte de grave a de cuidado manteniéndose en la terapia, con evolución estable hasta la pasada madrugada que hace cuadro súbito de parada cardíaca con disociación electromecánica, cianosis distal, se reanima, sale de la parada, intubado y ventilado. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx tórax. Moteado inflamatorio bibasal a predominio derecho. Electrocardiograma Sin cambios eléctricos. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 54 años. Procede del Municipio Diez de Octubre. Antecedentes Patológicos Personales. Leucemia Linfoide Crónica (6 años). Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con ventilación no invasiva intermitente. Estable hemodinámicamente, Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.



Pacientes en estado grave:



Ciudadanocubano, de 58 años. Municipio Habana del Este. Antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Obesidad. Paciente que comienza con cuadro febril acompañado de astenia y pérdida del apetito, aparecen posteriormente alteraciones del gusto, se remite del área de salud al Hospital Salvador Allende como sospechoso, estando en sala de confirmados aparece disnea importante, se traslada para la sala de Terapia Intensiva donde se recibe polipneico. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con ventilación no invasiva intermitente en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx de tórax sin cambios, con lesiones inflamatorias que toma los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 80 años. Procede del Municipio Diez de Octubre. Con antecedentes de Hipertensión Arterial, Demencia Senil e Hipoacusia. Comenzó con diarreas, fiebre y decaimiento, por lo que se evalúa y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra en Terapia Intensiva, sin diarreas, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario Hemodinámicamente estable. Rx de tórax con lesiones inflamatorias en base derecha con pequeño derrame. Reportada de grave.



La tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días por 100 000 habitantes más alta sigue siendo Artemisa con 22.33%, en segundo lugar está La HabanaÂÂ con 21.31, Villa Clara 3.47 y Pinar del Río con 1.03. La tasa de incidencia del país es de 5.44



COVID-19 en el mundo



Hasta el 16 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 21 472 570 los casos confirmados (+ 258 921) y 766 80 fallecidos (+ 5 659) para una letalidad de 3,56 ( -0,02 ).



En la región las Américas se reportan 11 589 851 casos confirmados (+ 136 981), el 53,97 del total de casos reportados en el mundo, con 418 547 fallecidos (+ 3 417) para una letalidad de 3,61 (-0,01).