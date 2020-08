Dan a conocer normas jurídicas que rigen exportación e importación de formas no estatales

Desde este lunes están disponibles en la Gaceta Oficial de la República número 59 las nuevas regulaciones jurídicas que rigen las operaciones entre las entidades de comercio exterior y las formas de gestión no estatal.Según informa el portal web del Ministerio de Comercio Exterior, la resolución 315 coordina las relaciones comerciales efectuadas entre ambas partes en moneda libremente convertible (MLC). Las nuevas posibilidades de exportación e importación de las formas de gestión no estatal a través de la empresa socialista fueron anunciadas recientemente por el Gobierno cubano como parte de la Estrategia Económica y Social para fortalecer y desarrollar la economía y enfrentar la crisis mundial generada por la pandemia de COVID-19.En comparecencia anterior en el programa informativo Mesa Redonda, Rodrigo Malmierca, titular del Mincex, explicó que las operaciones entre privados y estatales tienen una base contractual y que los precios de las importaciones o de las exportaciones se tendrán que acordar entre ambas partes, siguiendo como referencia al mercado más cercano.Las cooperativas no agropecuarias o cuentapropistas que decidan exportar sus bienes y servicios deberán contar con cuentas en MLC, las cuales podrán ser recargadas mediante las ganancias propias del proceso o trasferencias desde el exterior.