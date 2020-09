Al cierre de este domingo, Cuba reportó 59 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 4032 desde marzo pasado; 51 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 1141 pacientes: 35 en vigilancia, 548 sospechosos y 558 confirmados.

Se estudiaron 5438 muestras y - resultaron positivas. El país acumula 398 223 pruebas realizadas; de ellas, 4032 positivas.

Los 59 casos diagnosticados fueron cubanos:

De La Habana (40); Artemisa (15); Matanzas (1); Ciego de Ávila (2), Mayabeque (1- importado)

47 son contactos de casos confirmados.

11 no se pudo precisar la fuente de infección.

1 con fuente de infección en el extranjero.

25 del sexo femenino y 34 del sexo masculino.

35 son asintomáticos.

Grupos de edades: 5 menores de 20 años; de 20 a 39: 25 personas; de 40 a 59: 20 y de 60 y más: 9 personas

La residencia por provincia y municipio de los 59 casos confirmados es:

Mayabeque: Madruga (1)

Matanzas: Cárdenas (1)

Ciego de Ávila: Majagua (2)

Artemisa: San Cristóbal (7); Alquízar (6); San Antonio de los Baños (1); Mariel (1)

La Habana: Arroyo Naranjo (12); Boyeros (7); Plaza (5); Habana del Este (6); 10 de Octubre (3); La Lisa (3); Cerro (1); Marianao (1)

Detalles de los casos confirmados:

Artemisa

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 5 meses de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

La Habana

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 81 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.

Ciudadano cubano de 5 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 65 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 65 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Mayabeque

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Madruga, provincia Mayabeque. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Matanzas

Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 52 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

De los 4 mil 032 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 558 (13,8%), 536 el 96,1% con evolución clínica estable. Se reportan 94 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados, 51 altas del día, se acumulan 3 mil 378 pacientes recuperados (84%). Se reportan ocho pacientes en estado crítico y 14 en estado grave.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 84 años. Procede del Municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Carcinoma vaso celular. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, modalidad controlada de volumen, con distres respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable. Mantiene Marcapaso transitorio por bloqueo Aurículo Ventricular de tercer grado. Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 54 años. Procede del municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes de Leucemia Linfoide Crónica (6 años). Se encuentra afebril, abundantes secreciones bronquiales, menos edematosas, en ventilación mecánica, modalidad controlada de volumen, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente Inestable, Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax. Moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 74 años. Procedente del municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes de Diabetes Mellitus. Se encuentra afebril, sin diarreas, mejoría de la isquemia arterial aguda en miembro inferior derecho, tos seca, disnea a la movilización, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 94 años. Procede del municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Se encuentra afebril, con ligeros edemas en miembros superiores, en ventilación mecánica, modalidad controlada de volumen, con distress respiratorio moderado.Hemodinámicamente inestable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda. Derrame pleural de pequeña cuantía y componente atelectásico de ese mismo lado. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 65 años, procede del municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio bibasales. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 52 años. Procede del municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa. No refiere Antecedentes Patológicos Personales. Continúa con mejor estado de conciencia, obedece órdenes sencillas, afebril, con ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Procede del municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Trombosis Venosa Profunda en ambos Miembros Inferiores, Tromboembolismo Pulmonar y Obesidad. Se encuentra intubado y con ventilación, afebril en ventilación mecánica, modalidad controlado. Con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 56 años. Procede del Centro Psicopedagógico La Castellana, Municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes de Retraso Mental Severo, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente inestable. Electrocardiograma. Bradicardia sinusal, signos de isquemia aguda en cara anterior y lateral alta. Es colocado marcapaso externo transitorio sin complicaciones. Rx tórax. No alteraciones pleuropulmonares. Reportado de crítico inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 79 años. Procede del municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Asma Bronquial e Hipotiroidismo. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 75 años. Procede del municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular (hemiparesia residual derecha) y Fractura de cadera derecha operado hace tres meses. Se encuentra afebril, mantiene escasas secreciones bronquiales, sentado fuera de la cama, ventila espontáneamente a través de traqueostomía, con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 45 años. Procede del municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Trasplante renal (hace 7 años). Se encuentra afebril, falta de aire a la movilización, ligero tinte ictérico, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Gasometría normal. Rx tórax. Cardiomegalia global, lesiones de aspecto inflamatorio en ambos hemitórax, no derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años. Procede del municipio La Lisa, provincia La Habana. No refiere antecedentes patológicos. Se encuentra en afebril, tos seca aislada, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. No derrame plural. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 82 años de edad. Procede del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes de Anemia crónica de etiología no precisada y Bronquitis crónica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax. Signos de hiperventilación, con discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 46 años. Procede del municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 72 años. Procede del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. (Infarto Agudo de Miocardio antiguo). Se encuentra afebril, con signos de isquemia en pie derecho, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Cisuritis media derecha, resolvió lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 84 años. Procede del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia arterial periférica y Fumador. Se encuentra afebril, edemas en ambos miembros inferiores y escrotos que han ido disminuyendo, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. TAC de Pulmón. Bocio endotorácico. Derrame pleural bilateral de mediana cuantía que no interfiere en la mecánica ventilatoria, se observa imagen de posible derrame. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 83 años. Procede del Municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial e Hiperplasia prostática. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio diseminadas en ambos campos pulmonares. No derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 79 años. Procedente del municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Operada de Sustitución Valvular Aórtica y revascularización coronaria. Se encuentra consciente, afebril, tolera el decúbito, ventila espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Derrame pleural derecho de mediana cuantía. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 62 años. Procedente del municipio Sandino, provincia de Pinar del Río. Antecedente de estar operada de doble sustitución valvular Mitral y Aórtica. Se encuentra consciente, afebril, herida quirúrgica con inflamación, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ecocardiograma. Buena contractilidad con disminución del derrame pericardico. Rx tórax. Mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 66 años. Procede del municipio Marianao, de la provincia La Habana. Antecedentes de Diabetes Mellitus Hipertension Arterial. Se encuentra afebril, consciente, cooperativo, sin tos, ventilando espontáneo con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 49 años. Procede del Centro Psicopedagógico La Castellana, Municipio Arroyo Naranjo. Antecedentes de Retraso Mental Severo, Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario, Hemodinámicamente estable. Rx tórax. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años. Procede del Municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa. Antecedentes de Enfermedad Cerebrovascular isquémica a repetición, Fractura de cadera no operada de dos meses de evolución, Úlceras por presión Grado II – III. Se encuentra afebril, consciente, somnoliento, con polipnea ligera y movilizando los 4 miembros al dolor, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha con ligero derrame pleural. Reportado de grave.

COVID-19 en el mundo

Hasta el 30 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 25 millones 029 mil 408 los casos confirmados (+ 269 mil 279) y 843 mil 158 fallecidos (+ 5 mil 579) para una letalidad de 3,36% (-0,02).

La región las Américas reporta 13 millones 307 mil 641 casos confirmados (+133 mil 193), el 53,16% del total de casos reportados en el mundo, con 466 mil 006 fallecidos (+ 3 mil 565) para una letalidad de 3,50% (-0,01).