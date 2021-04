Participa Díaz-Canel en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno

Como antesala de la Cumbre, tuvieron lugar la reunión de Coordinadores Nacionales y responsables de cooperación y la II Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, ambas efectuadas entre el 13 y el 15 de abril

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participará hoy en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra, en formato virtual, bajo el lema: «Innovación para el Desarrollo Sostenible – Objetivos 2030. Iberoamérica frente al reto del Coronavirus».

La delegación cubana, indican fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, estará integrada además por los ministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz y de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya.

Despachos de prensa refieren que la Declaración Final de la Cumbre, que deben aprobar hoy los Jefes de Estado, aboga por el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 y porque a los países más afectados se les facilite una ayuda más rápida para la inmunización de su población.

Solo estarán presentes en Andorra los presidentes de Guatemala y República Dominicana, por ser sus países la sede de la anterior cumbre y de la próxima, y los jefes de gobierno de Andorra, Portugal y España, así como el rey de este último país, Felipe VI.

DÍAZ-CANEL: CUBA TIENE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE GOBIERNO BASADO EN LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, refirió durante su intervención la experiencia de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19, teniendo como base un sistema de gestión de gobierno basado en la ciencia y la innovación.

Cuba tiene experiencias que mostrar y concede especial importancia al tema de esta cita. En apenas un año, una devastadora pandemia ha empeorado las condiciones de vida de millones de seres humanos del planeta y provocado la peor caída de la economía en décadas, en contraste 5 años después de su adopción apenas se ha avanzado en la implementación de agenda 2030. Se habla de las múltiples crisis generadas por la COVID-19 pero algunos problemas son decenas de años más antiguos.

Los países en desarrollo cargan el peso de una deuda externa pagada ya mil veces y algunos, adicionalmente, sufren el impacto de medidas coercitivas, unilaterales que violan el derecho internacional y obstaculizan su legítimo derecho al desarrollo.

Hasta que se logre instaurar un orden económico justo, democrático y equitativo que permita aprender más las causas raigales de las desigualdades de avanzar a los objetivos de desarrollo sostenible, estos seguirán siendo quimeras para la mayoría de los países del mundo.

Seamos honestos, los actuales paradigmas de desarrollo provocan pobreza y explosión de las mayorías por sus irracionales patrones de producción y consumo, que bajo los designios del mercado desdeñan lo más valioso: la vida y la dignidad humana.

En cuanto a la situación geopolítica en la región latinoamericana, el mandatario defendió el derecho de Venezuela a la soberanía.

También agradeció el apoyo a Cuba en el reclamo para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia la Isla.

SE CUMPLEN 30 AÑOS DE CUMBRES IBEROAMERICANAS

El Estado de Andorra, enclavado en la cordillera de los Pirineos entre España y Francia, es un Principado con un territorio de menos de 500 km2 y 77 000 habitantes, cuyo idioma oficial es el catalán.

La cita de hoy servirá además para marcar 30 años de cumbres iberoamericanas, desde que se inauguró este foro de debate político al más alto nivel, en julio de 1991, con una primera reunión en Guadalajara, México.

En este tipo de encuentros ha habido momentos y contextos donde los debates se han topado con posiciones abiertamente anti latinoamericanas e incluso, como ocurrió en la Cumbre de Panamá en 2000, donde la mafia contrarrevolucionaria instalada en Miami, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, organizó un frustrado atentado contra el presidente cubano, Comandante en Jefe, Fidel Castro, que asistiría a un encuentro masivo con estudiantes, profesores y pueblo panameño, en el Paraninfo Universitario, lugar escogido por los terroristas para poner sus bombas y matar a quienes allí asistían.

ES MOMENTO DE COMPRENDER Y AUSPICIAR LA SOLIDARIDAD

Iberoamérica ha organizado esta Cumbre en tiempos muy difíciles, donde todos nuestros pueblos sufren las consecuencias de una pandemia letal.

Es momento de comprender y auspiciar la solidaridad como mayor exponente del sentimiento humano, y de ella sacar enseñanzas con la convicción de que solo unidos se podrá vencer una crisis global como la que coincide con esta edición de la XXVII Cumbre Iberoamericana.

REBECA GRYNSPAN, SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

Rebeca Grynspan, economista y ex vicepresidenta de Costa Rica, fue elegida Secretaria General Iberoamericana el 24 de febrero de 2014 por los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana. Inició su mandato el 1 de abril de 2014. Es la primera mujer en ocupar el cargo.

«Probablemente todos los que estamos aquí hemos perdido alguien por el coronavirus, por eso empezaremos esta inauguración con un minuto de silencio», pidió Grynspan durante su intervención.

La Secretaria General Iberoamericana comentó, luego, sobre la oportunidad de aprender de esta pandemia, de vernos reflejados y de ver lo que antes no se veía: el costo de las desigualdades. Es esta una oportunidad para sacar más personas de la pobreza de las que entraron, fomentar el empleo digital, y universalizar la salud y la protección social.

Señaló que esta cumbre también es una oportunidad de dialogar, de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a las personas.

«La cita de hoy en una cita histórica, porque histórico es el momento que nos tocó vivir».

ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

«Hoy me dirijo a las naciones iberoamericanas desde la distancia. Esta también debe ser una cumbre de esperanza ante los desafíos a los que nos enfrentamos», señaló António Guterrres, Secretario General de la ONU.

En este tiempo de polarización, la comunidad iberoamericana ha sabido unirse y se encuentra en un nuevo punto de inflexión. La pandemia de la COVID-19 es el conflicto más grande que ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, señaló.

Los países de la región pueden retroceder en su economía. La crisis ha sido devastadora para los sectores más vulnerables. Las vacunas han logrado traer esperanza, sin embargo, muchas naciones en desarrollo no las han recibido, mientras que los países ricos acaparan los medicamentos.

El mundo debe unirse para que las vacunas lleguen a todos. La recuperación brida la oportunidad de brindar un futuro mejor. Creo que la cumbre debe dirigirse a la recuperación post pandemia, dijo.

«Los impactos de esta crisis han hecho evidente la fragilidad de nuestro modo de vida y han puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos y de las instituciones multilaterales. Los desafíos globales son más complejos que nunca y requieren esfuerzos colectivos y acciones multilaterales».

«La amenaza existencial que representa la crisis climática y a otros numerosos riesgos para la paz y la seguridad. La comunidad internacional debe ser capaz de bridar apoyo a los gobiernos de América Latina y el Caribe y resolver los problemas de liquidez para responder a la pandemia», concluyó.

ALEJANDRO GIAMMATTEI, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

«Extiendo mis congratulaciones por esta reunión y sus resultados. Estos reflejan el espíritu de una Iberoamérica comprometida en la búsqueda de una respuesta integral, coordinada, innovadora y solidaria para contribuir con el fortalecimiento del multilateralismo y fortalecer la cooperación Sur-Sur como eje fundamental para alcanzar los objetivos de Agenda 20-30 y para la construcción de proyectos regionales», dijo el Presidente de Guatemala.

«Somos conscientes de las consecuencias que la pandemia de la COVID-19 ha presentado nuestras naciones, por lo que deseo reiterar enérgicamente en este foro la apremiante necesidad de alcanzar una equidad en la distribución de las vacunas».

«Guatemala, al igual que todos nuestros países hermanos, ha reforzado sus estrategias nacionales e internacionales para tener una respuesta inmediata en la adquisición de las vacunas para todos los guatemaltecos, pero los esfuerzos resultan infructuosos porque el acceso a la vacuna sigue siendo limitado.

«La coyuntura actual amerita una respuesta urgente, es por eso que Guatemala acompaña el enfoque regional de la reactivación económica como pilar fundamental del desarrollo integral de nuestras sociedades», señaló.

LUIS ARCE, PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

«Esta cumbre nos encuentra en un momento particularmente delicado, por un lado, los procesos de integración no han avanzado por los afanes hegemonistas y por otro lado la aparición de la pandemia de la COVID-19 a fines de 2019 está provocando afectaciones muy profundas en todos los planos, particularmente en lo humano y lo económico». Así abrió su intervención el boliviano Luis Arce.

«Es por eso también que este encuentro de países iberoamericanos tiene la tarea ineludible de levantar en alto las banderas de la defensa de la vida, la igualdad, la solidaridad y la complementariedad, pero también, de un multilateralismo más solidario para superar estas crisis que ha calado en lo más profundo de nuestros pueblos», agregó.

Es de vital importancia avanzar en el proceso de integración efectiva, basados en la hermandad y diplomacia de los pueblos, dijo.

Desde esta cumbre iberoamericana quiero reiterar como nación latinoamericana nuestra preocupación ante la constatación de que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la desigualdad de la distribución de vacunas y su acceso para las naciones del Sur, tal como han denunciado incluso las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas en el mundo, cuando solo representan el 16% de la población mundial, en consecuencia, más de 100 países no han vacunado ni una sola persona y se estima que cerca del 90% de habitantes en cerca de 70 países no van a lograr vacunarse en 2021.

La ciencia médica debe estar en servicio del ser humano sin discriminación geográfica, política o social y el acceso a la vacuna debe ser visto como un derecho humano, señaló.

ALBERTO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

«Nos encontramos en el medio de una calamidad universal, conmovidos por el dolor y la turbación que viven nuestros pueblos. Hoy más que nunca tienen sentido las palabras de Juan Perón: “Unidos o dominados”, unidos por la solidaridad o dominados por el miedo, unidos por la integración creativa o dominados por la división infértil, unidos por la justicia social o dominados por la codicia.

«Nuestros países pueden sentarse a la mesa de la agenda global con un claro rumbo de desarrollo sostenible, inclusivo, conectado. Me comprometo como presidente de Argentina a trasmitir esta voz en la próxima cumbre del G-20 e invito a los países hermanos a que nos acompañen en dicho ámbito a ser también eco de ese clamor iberoamericano», dijo Fernández.

«Nuestra región puede ponerse de acuerdo cuando se trata de soñar juntos un mañana diferente. A la pandemia de la COVID-19 no podemos ni debemos sumarle la jibarización de ideales y horizontes. «La integración innovadora y no la vana disputa es el motor de nuestro futuro. Las colisiones multilaterales y no los esfuerzos propios de lobos solitarios, son el camino de salida de esta crisis».