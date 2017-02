Persecución política afectó a esposa de Lula da Silva

La planificada persecución política contra el expresidente de Brasil Lula da Silva y que afectó a su esposa Marisa Leticia, afloró hoy nuevamente, durante el velorio de la exprimera dama, en Sao Paulo.Da Silva enfrenta cinco acusaciones ligadas al megaescándalo de corrupción en Petrobras, algunas de las cuales involucraban a Marisa, motivo este último manejado como causa principal de su fallecimiento. 'No es una exageración decir que mataron a Doña Marisa, ella fue víctima de una persecución gigantesca y no aguantó', dijo al sitio digital Brasil de Fato, el senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias.Según miembros de esa organización política, ese acoso judicial tiene la marcada intención de evitar que Lula se presente como candidato presidencial en 2018, misma opinión manejada por la destituida expresidenta Dilma Rousseff, que regresó de Europa para dar sus condolencias al exmandatario.En ese sentido, Gilberto Carvalho, exjefe de gabinete de Lula y exministro de Rousseff, subrayó que desde hacía un año Marisa Leticia no tenía ninguna alegría.'Vivía bajo amenazas de prisión, de prisión de los hijos. Tengo la convicción de que su partida prematura está muy ligada a ese clima de odio' aseguró.Lula, acompañado de la plana mayor de la izquierda brasileña, rindió el último adiós a su esposa en la sede del sindicato de los Metalúrgicos, en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo.Desde las primeras horas de la mañana, cientos de ciudadanos esperaban en fila en la que es considerada la cuna política de Da Silva (presidió a Brasil entre 2003-2010); la mayoría de las personas vestían la camiseta roja del PT, del exsindicalista, y portando carteles que decían 'Lula Presidente'.Marisa Leticia, falleció a los 66 años tras sufrir un accidente cerebrovascular el 24 de enero.Su féretro fue colocado frente a una gran fotografía en blanco y negro de la expareja presidencial dándose un beso, sonrientes, reseña Brasil de Fato.Vestido de negro, el líder izquierdista recibió el pésame de sus colegas de partido, que no dudaron en denunciar el año de turbulencias y sobresaltos judiciales para el exmandatario y su esposa.El cuerpo de la exprimera dama será cremado al terminar el velorio en un acto privado para la familia.