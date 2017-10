Rechazan en Estados Unidos bloqueo contra Cuba y restricciones de viajes

Cuba sí, bloqueo no, corearon amigos de la isla que concluirán hoy una reunión de dos días celebrada en Seattle para ratificar la voluntad de continuar su trabajo solidario.La Iglesia Bautista La Nueva Esperanza de Seattle acogió anoche un mitin público de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba durante el cual miembros de diversas organizaciones y residentes de la comunidad dieron mensajes de apoyo a la nación antillana. Necesitamos terminar este bloqueo de una vez y por todas, expresó John Waller, secretario del Comité de Amistad Seattle/Cuba, quien también se pronunció en contra de las restricciones que limitan los viajes de los estadounidenses a la isla y les impiden visitarla como turistas.El activista, cuya entidad es una de las organizadoras aquí de la conferencia anual de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba, destacó que 55 de los 100 miembros del Senado norteamericano apoyan un proyecto de ley para eliminar tales obstáculos impuestos los viajeros de este país.De acuerdo con Waller, el Gobierno y pueblo del territorio caribeño, así como el movimiento de amistad, quieren que los estadounidenses vayan a la mayor de las Antillas, pero no para cambiarla, sino para conocerla, compartir e intercambiar experiencias y respetar su cultura.Similar invitación a ir al país vecino la realizó Sherry Williams, una de las participantes en la delegación Clean Greens organizada por la iglesia bautista y que estuvo allá del 6 al 18 de octubre en una estancia de contenido cultural y agroecológico.A su vez, Miguel Fraga, primer secretario de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, señaló que el bloqueo mantenido por Washington contra el país caribeño constituye una violación de los derechos humanos del pueblo cubano.Todas la encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desean ver el final de ese cerco, también lo quieren así la mayoría de los cubanoamericanos, agregó el funcionario, además de recordar que en 2016 esa política fue rechazada por 191 países en la ONU.Quien defienda el bloqueo no representa a la mayoría de los estadounidenses, ni de los cubanoamericanos, ni de la comunidad internacional, subrayó.Por su parte, el doctor Abraham Vela, uno de los 170 graduados estadounidenses de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de La Habana, resaltó la enseñanza humanista recibida en ese centro de altos estudios y agradeció la obra gestada por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.Mientras se cumplan las ideas de Fidel y se defienda a Cuba, él permanecerá en las voces de los oprimidos, consideró el joven sobre el estadista, fallecido el 25 de noviembre del pasado año.El evento público también contó con la presencia del Conjunto de Acción del Coro de la Paz de Seattle, el cual interpretó temas dedicados a la mayor de las Antillas y a exigir el fin del cerco económico, comercial y financiero.‘Para fomentar la paz es hora de comerciar, suspende la disputa, termina el bloqueo’, instó una de las canciones del grupo, que además cerró la actividad con la legendaria canción cubana Guantanamera.