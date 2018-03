Cubanos deberán tramitar en Guyana sus visados de tipo migratorio para Estados Unidos

Los cubanos que quieran solicitar una visa de tipo migratorio para Estados Unidos deberán hacerlo en Georgetown, capital de Guyana, debido a la drástica e injustificada reducción de personal de la legación norteamericana en La Habana.“A partir del 1 de abril, comenzaremos a transferir las actuales solicitudes de visado y citas para entrevistas de los ciudadanos cubanos a la embajada estadounidense en Georgetownm, Guyana. De esta manera, Guyana será el principal punto de gestión de visas migratorias para los cubanos”, señaló el Departamento de Estado a través de un comunicado. La nota añade que las primeras entrevistas en Georgetown tendrán lugar a partir del próximo mes de junio. “Ningún solicitante debe hacer planes de viaje hasta que tenga una cita programada para su entrevista de visa”, advierte la información publicada en la web de la Casa Blanca.Georgetown se encuentra a unos 3 mil 150 km de La Habana, un largo viaje de casi cuatro horas deberán hacer aquellos cubanos que buscan la reunificación familiar u otras maneras de emigrar a los Estados Unidos.La administración de Donald Trump insiste en deshacer los avances logrados en las relaciones Cuba-Estados Unidos y con la justificación de una inexistente agresión acústica, limita el trabajo de la embajada de esa nación en La Habana.“En la determinación de una ubicación alternativa, actualmente Georgetown, Guyana, hemos considerado una serie de factores, incluyendo la disponibilidad de vuelos, los requisitos de visa, el espacio para acomodar los archivos adicionales de los solicitantes, y el personal disponible. Los ciudadanos cubanos no necesitan visa para viajar a Guyana. Como ya estaba establecido, aquellos ciudadanos cubanos solicitando visas de no-inmigrante pueden hacerlo en cualquier embajada o consulado de los Estados Unidos fuera de Cuba”, agrega el comunicado.Desde el pasado mes de enero, Washington había trasladado este tipo de gestiones a su embajada en Bogotá debido a la reducción de su misión diplomática en La Habana en un 60 por ciento con la justificación de los falsos ataques sónicos, desacreditados por expertos en diferentes materias.Precisamente hoy la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, reconoció que aún se desconoce “quién o qué” está detrás de las supuestas afectaciones de salud que tuvieron algunos diplomáticos.Washington retiró a más de la mitad de sus funcionarios de su legación en La Habana el 29 de septiembre de 2017 y el 3 de octubre expulsó a 17 diplomáticos cubanos. El 2 de marzo Estados Unidos anunció que esa situación se mantendrá de forma indefinida, a pesar de reconocer que aún no existen respuestas definitivas sobre la fuente o la causa de los incidentes de salud.Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, señaló entonces que la medida responde a motivaciones políticas y no tiene relación con la seguridad de los funcionarios norteamericanos.En estos momentos, el personal que queda en la Isla desempeña apenas labores diplomáticas básicas y, en el caso de la sección consular, tan solo proporciona asistencia de emergencia a ciudadanos estadounidenses.