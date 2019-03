Derrumbe parcial en edificio de Cerro y Boyeros en La Habana

La alerta del dictamen técnico

Medidas de cierre a la circulación vial con motivo del derrumbe

Un derrumbe parcial del edificio, sito en Colón No. 206, entre Calzada del Cerro y San Cristóbal, municipio habanero del Cerro, ocurrió sobre las seis de la mañana de este jueves. Al momento de redactar esta nota, testigos del hecho reportan un fallecido, aun sin confirmar por las autoridades.Según declaró a Cubadebate un coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, el edificio se encontraba en condiciones de derrumbe, declarado inhabitable y pendiente de demolición. En el inmueble existen 10 apartamentos. De ellos solo uno se encontraba deshabitado, señaló Hugo Fernández Rivera, quien vive en el lugar afectado, al cual acudieron las principales autoridades de la provincia y brigadas de rescate y salvamento.Aydelín Medina Consuegra relató que ella y su esposo estaban durmiendo cuando el estruendo los despertó y salieron corriendo a ver al niño que duerme en otra habitación, hasta que los bomberos los sacaron del inmueble. “Hace tiempo que estamos luchando para que nos den otro lugar donde vivir”, dijo.La vecina del edificio, en la intersección de Cerro y Boyeros, Nancy Rivera Lagoa dijo que allí viven 16 personas. Desde 1975, el inmueble se encuentra deteriorado —relató—, ya me he quejado a todas las instancias y me dicen que tendremos respuesta, pero ya han pasado muchos años y seguimos aquí.En una carta fechada el 31 de octubre de 2011, el entonces subdirector de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV), Andrés Estrada Peña, señaló que “el edificio está nominalizado en el Plan de Rehabilitación Integral de Edificio, donde la UMIV solicitó dictamen técnico a la empresa SECONS, porque el edificio está en muy malas condiciones constructivas”.La misiva fue la respuesta a una queja de Nancy Rivera, en la que señalaba que desde el año 1975 comenzaron a tupirse y romperse tuberías de aguas fluviales y albañales, las cuales fueron depositándose en el sótano del inmueble, lo que trajo como consecuencia la existencia de ratas y mosquitos.“Esta situación existe hace más de 20 años. Siempre se ha planteado en la asamblea de rendición de cuentas. Todavía hoy el sótano está lleno de agua y no hay respuesta”, comentó Idalma Nordet Heredia, quien reside en el apartamento No.6.El 17 de octubre de 2012, la vicepresidencia de Construcción y Vivienda del Consejo de la Administración Municipal (CAM) envió una carta a los vecinos de Colón No. 206, entre Calzada del Cerro y San Cristóbal, en la que se lee: “se pensaba someter el edificio a una reparación, pero hubo que reconsiderar esta propuesta por las malas condiciones con peligro de derrumbe, por lo que hay que demoler y no se ha podido acometer, ya que hay algunas familias que no han querido albergarse”.Ivian Álvarez Santallana es una de las residentes en el lugar que no le gustaría irse de su vivienda. Ella vive hace 19 años en el inmueble afectado y es otra de las vecinas que se quejan del trabajo del sistema de vivienda y del CAM del Cerro.En otra carta enviada a los moradores, el Fiscal Municipal del Cerro en el año 2012, Camilo Carballo Baños, indicó la medida de gestionar un albergue para ellos:“El encuentro que sostuvimos con funcionarios del gobierno, el PCC, la Dirección Municipal de la Vivienda y la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda en el Cerro, se analizó detenidamente el caso. Se nos expuso de forma concreta el déficit del fondo habitacional que presenta el territorio, siendo completamente imposible otorgarle una vivienda a cada núcleo familiar del edificio. En ese sentido, la solución acordada por estas instituciones fue la de gestionar un albergue, ya que no disponen de otra posibilidad por el momento”.Asimismo, Carballo Baños destacó la lentitud y las insuficiencias “con que el Consejo de la Administración Municipal (CAM) del Cerro ha asumido el caso”.Si bien las autoridades gubernamentales defendieron, en 2012, la demolición del inmueble, un dictamen técnico realizado en el año 2014 sostiene que el edificio era reparable totalmente. A cargo del dictamen, el arquitecto Boris Abel Mérida Suárez señaló que su demolición prematura era injustificable, “salvo que el gobierno tenga otros intereses en esa zona”.“Las irresponsabilidades, la falta de recursos y el abandono de las autoridades responsables en la conservación y protección del patrimonio de la ciudad, han provocado que esta edificación se encuentre en la actualidad (2014) en un estado técnico regular, pero reparable”, certificó Mérida Suárez en el documento.El especialista alertó que de no atenderse el inmueble, en un período de cuatro o cinco años se acelerarían los problemas estructurales y correrían riesgo sus habitantes.En la carta redactada por la vicepresidencia de Construcción y Vivienda del CAM del Cerro se señala que, para el 2012, existía una familia albergada en la Comunidad Villanueva y dos tenían abierto el expediente de albergue. El resto de los vecinos se negaban a abandonar el edificio.Esta mañana, tras el colapso del edificio de Colón No. 206, Hugo Fernández Rivera, uno de sus residentes, dice que continuará en su casa hasta tanto se tome otra medida:“Por suerte mi casa no sufrió daños mayores. Ahorita aparecen los carros para que nos mudemos, pero no nos vamos a ir de aquí. Un albergue no es la solución que queremos para nuestras vidas”.La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana, informa a la población, que con motivo del derrumbe parcial ocurrido en el edificio ubicado en Colón No.206, entre Calzada del Cerro y San Cristóbal, desde horas tempranas del día de hoy y hasta que concluyan las labores, se aplican medidas de cierre a la circulación vial.Al respecto, se mantiene con prohibición al tráfico, la Calzada del Cerro desde la calle Primelle hasta la Avenida Boyeros; y en sentido contrario desde la Avenida 26 hasta Primelle.Como vías alternativas, los usuarios de la vía podrán utilizar la Vía Blanca, Ayestarán, Boyeros y 26, en correspondencia con el sentido de circulación, las cuales aunque no están cerradas en su totalidad, se mantienen con regulación operativa por las autoridades.Igualmente, se especifica que los itinerarios de los ómnibus P14 y la ruta 43, sufrieron afectaciones en sus recorridos. Ambas transportaciones cuando se trasladan desde La Habana Vieja hacia el municipio La Lisa, circulan por Calzada del Cerro, Primelle, Vía Blanca, 26 y Puente Grande a su recorrido habitual; y a la inversa se realiza el mismo recorrido.La Comisión Provincial de Seguridad Vial exhorta a los usuarios de la vía, a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente nota.