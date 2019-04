Continúan hoy sesiones de trabajo de las 10 Comisiones Permanentes del Parlamento cubano

Las 10 Comisiones Permanentes de Trabajo, continúan su quehacer este viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana, previo a la III Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura a celebrarse este 13 de abrilLos resultados obtenidos hasta la fecha en el experimento no han sido los esperados y como consecuencia, no es posible avanzar con su generalización en el resto del país. Uno de los proyectos llevados a cabo por el Ministerio del Transporte durante el 2018 fueron los experimentos llevados a cabo en la capital encaminada a los porteadores privados.Este proyecto incluía además de la instrumentación práctica de las modalidades de medios automotores de capacidad de 4 y 14 pasajeros, otros principios como la adquisición del combustible a través de tarjeta magnética con un mínimo obligatorio a consumir mensualmente.Los resultados obtenidos hasta la fecha en el experimento no han sido los esperados y como consecuencia, no es posible avanzar con su generalización en el resto del país, dio a conocer el ministro del transporte Eduardo Rodríguez a los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios.Por su parte, Marta Oramas, viceministra primera del sector, apuntó que no hubo una masividad de transportistas que se acogieron al experimento y que solo 122 se presentaron en el servicio en rutas, mientras que los libres superaban en 12 ese número.Entre los problemas que se presentan destaca la insatisfacción que ha generado, tanto la población como a los transportistas privados, la separación de las licencias para los servicios que presta a la población en dos modalidades libre y ruta.Por ello, precisó, se trabaja para hacer una propuesta en los próximos meses para, una vez se ajuste y reanalice este servicio poder trasladarlo a las demás provincias.Este experimento, que comenzó en la capital el pasado 8 de octubre, tuvo en sus inicios dos sentidos básicos: la satisfacción de la población y el control de combustible.Sobre este tema, se dio a conocer que el consumo obligatorio del mismo mediante la tarjeta magnética a precios minoristas, provoca un incremento en el costo de los transportistas, que se traslada al precio de pasaje, afectando a la población.Otro de los aspectos que incidieron de forma negativa en el resultado final del experimento fue el incumplimiento de muchos vehículos con las exigencias de la revisión técnica automotor, debido a sus malas condiciones y también a irregularidades en el procedimiento aplicado.En el caso del sistema de precio bajo el programa de oferta y demanda en los servicios de transporte público, «favorece la anarquía y el abuso por parte de transportistas inescrupulosos», dicta el informe.Al respecto, y ante las preocupaciones de los diputados con el sistema de rutas libres dentro de las Gazellas, el titular del sector, explicó que se están atendiendo algunas desviaciones que se están dando con estos medios dentro del servicio rutero.Marta Oramas precisó que los transportistas de estos medios están adscritos a un modelo de gestión que les permiten tener modalidad de libre, aunque es de conocimiento que en sus recorridos se juntan con otras rutas a precios de oferta y demanda y esto es incompatible.«Estamos llenos de insatisfacciones con el transporte, pero la garantía está en que seguiremos trabajando hasta lograr los resultados esperados, lo que no podemos tolerar es la indisciplina, el abuso y robo con la población», apuntó el ministro de transporte.Elba Rosa Pérez Montoya, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente presentó a los diputados las novedades de la política para la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación en CubaEn los debates de la Comisión se ejemplifica cómo el empleo de las videoconferencias y la Informatización en la Universidad de Oriente con el gobierno local de San Luis en la provincia Santiago de Cuba, facilita la inmediatez y vinculación en las relaciones de trabajo.Refiere el presidente Díaz-Canel en la Comisión que los temas discutidos tienen gran actualidad, se reflejan en la Constitución recién proclamada y se refieren al fortalecimiento del desarrollo en los territorios y Municipios.El presidente cubano explica que los cuadros del gobierno en los territorios deben avanzar en la definición concreta de los programas de desarrollo local y su concordancia con los del país.Díaz-Canel refiere que los programas de desarrollo local necesitan dirección colegiada, participación de la población, cuadros con los conocimientos necesarios, la comunicación social, la informatización y la innovación.El mandatario cubano afirma que es necesario propiciar los encadenamientos en cada territorio con el turismo, con la inversión extranjera y las industrias locales y enffatiza que «El desarrollo local no puede estar separado de la lucha por la calidad de los servicios, ... del desarrollo sostenible ... y del aprovechamiento del capital humano».El papel de la Eduación Superior en el desarrollo del país, continúa analizándose este día.En la Comisión de Relaciones Internacionales, los diputados presentes sostienen interesantes debates sobre la actuación de Cuba en este ámbito, la escalada de agresiones norteamericanas, la aplicación de Ley Helms-Burton, el recrudecimiento del bloqueo, la situación actual en Venezuela y las amenazas a la paz regional.El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel participa hoy en las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de Salud y Deporte. En estos momentos se discute el papel de las universidades en la gestión del desarrollo local y las relaciones de los centros universitarios municipales con los gobiernos.En los debates se plantea la necesidad de que los gobiernos locales identifiquen cuál es su Universidad y establecer la demanda de profesionales para el desarrollo integral de su Municipio.La agenda de la última jornada de trabajo, en las diez comisiones permanentes del Parlamento cubano, comprende el debate sobre la ejecución hasta el momento del presupuesto del Estado para el presente año y los desafíos de la familia cubana en la actualidad.De igual forma, se continuará abordando el combate a la corrupción y a las ilegalidades, así como el comportamiento de las normas legales que regulan el trabajo del sector privado.Las relaciones internacionales, los conflictos y los escenarios externos, su impacto en América Latina, y en particular en Cuba, también constituyen temas medulares a abordar.